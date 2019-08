HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 19-25 august. Racii au nevoie de alinare, Capricornii trebuie să-și revizuiască viața

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 19-25 august 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

HOROSCOP. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel. Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

HOROSCOP. Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

CLAR-CUNOASTERE

Arhanghelul Uriel : “Fii atent la gandurile inspirate si ideile bune care iti vin, ele sunt rugaciuni raspunse.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Uriel :

“Ai rostit rugaciuni prin dorintele tale si ai cerut raspunsuri, iar acestea vin la tine sub forma de ganduri repetitive ce iti spun sa faci pasi concreti si schimbari sanatoase. Nu desconsidera gandurile si nu crede ca sunt doar imaginatie. Gandurile tale sunt acordate la frecventele inalte chiar acum si ele sunt inspiratii de incredere. Toate marile inventii, noile afaceri si intelepciunile predate mai departe au venit din aceeasi sursa universala de intelepciune. Esti conectat si tu chiar acum la aceasta intelepciune divina si este important sa iti observi si notezi gandurile. Apoi actioneaza conform acestor raspunsuri la rugaciunile tale.”

Lucrul cu Arhanghelul Uriel :

Numele Uriel inseamna “Lumina lui Dumnezeu”. Uriel este cunoscut pentru abilitatea sa de a ilumina mintile cu inspiratie divina. Ori de cate ori ai nevoie de raspunsuri sau de intelegeri profunde, cheama-l pe Uriel. El raspunde oricui il cheama. Vei sti ca Uriel ti-a raspuns atunci cand ai ganduri si idei repetitive pozitive, iubitoare, folositoare. Daca ai nevoie de informatie in graba, Uriel iti va livra ce ai nevoie. Dupa ce ceri ajutorul, raspunsul va tasni in mintea ta. Ai incredere in informatia pe care ti-o livreaza.

Energia lui Uriel este galben pal, precum flacara unei lumanari. Ori de cate ori ai nevoie de idei sau de ghidare intelectuala, contacteaza pe Uriel. Energia sa este aliniata cu cristalul chihlimbar.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

SIMTIRE INTUITIVA

Arhanghelul Raguel : “Observa-ti simturile fizice si starile emotionale repetitive, pentru ca ele sunt ghidare divina.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Raguel :

“Te rog onoreaza-ti sentimentele. Nu te teme de emotiile adanci sau de sentimentele intense. Te pot ajuta sa faci distinctia intre propriile tale sentimente si cele ale altora. Te voi ajuta si sa iti cureti toate energiile pe care le poti absorbi. Te ghidez spre oameni, situatii si locuri care au o energie curata si iubitoare. Emotiile tale repetitive si senzatiile fizice livreaza informatii valoroase, deci noteaza-le si urmeaza-le. Ele sunt raspunsuri la rugaciuni. Cere-mi sa te ajut sa traduci mesajele confuze, ca sa iti fie clar ce pasi ai de urmat.”

Lucrul cu Arhanghelul Raguel :

Precum un controlor de trafic aerian, Raguel supravegheaza arhanghelii si ingerii, asigurand armonie, cooperare si ordine. In acest fel, el te ajuta sa iti sortezi si ordonezi sentimentele, permitandu-ti sa le observi, sa intelegi si sa le urmezi.

Numele lui inseamna “Prietenul lui Dumnezeu”

Arhanghelul Raguel aduce armonie in toate tipurile de relatii si ajuta la rezolvarea neintelegerilor. El este supraveghetor al tuturor ingerilor, asigurandu-se de interactiunea lor armonioasa. Se spune ca el a ajutat la inaltarea profetului Enoh la ceruri si la transformarea sa in Arhanghelul Metatron.

Ii poti cere ajutorul daca ai nevoie de mai multa stima si valoare de sine, de armonie in grupuri si familie. Arhanghelul Raguel ii ajuta pe cei nedreptatiti si pe cei care lucreaza in mediere.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

TI SE ACTIVEAZA CLARVEDEREA

Arhanghelul Raziel : “Iti ajut vederea spirituala sa se trezeasca complet ca sa poti vedea clar iubirea divina.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Raziel :

Clarviziunea ta poate veni in forme diferite ; ca imagini efemere ce trec prin ochii mintii precum visele ; ca imagini recurente in lumea ta fizica ; ca aure si energie ; ca experiente divine miraculoase. Toate fatelele clarviziunii sunt frumoase si variate. Bucura-te si ai incredere in ele. Mentine treaza intentia sa vezi numai iubire si asta vei vedea.”

Lucrul cu Arhanghelul Raziel : Numele lui inseamna “Secretele lui Dumnezeu”. Aura lui Raziel are in ea toate culorile curcubeului, precum o prisma superba de lumina. Lucrul cu cristalele pure de quartz amplifica clarvederea si te ajuta sa te simti mai aproape de Raziel.

Arhanghelul Raziel vindeca blocajele spirituale si psihice si ajuta la interpretarea viselor si a amintirilor din vietile anterioare. Se spune ca Raziel sta atat de aproape de scaunul lui Dumnezeu, incat aude toate secretele universului, secrete pe care le-a mentionat in cartea “Cartea arhanghelului Raziel”. El ar fi dat aceasta carte lui Adam in momentul in care a fost alungat din Gradina Raiului, dar si lui Noe, in timp ce construia arca, precum si profetului Enoh, devenit Metatron.

Raziel te va ajuta sa intelegi ideile ezoterice spirituale si sa le aplici in mod practic. Cheama-l pe Raziel sa te asiste in munca ta de alchimie si sa iti transformi ideile in aur.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.