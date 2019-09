HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 2-8 septembrie. Leii trebuie să aibă răbdare, Balanțele au nevoie de pace

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 2-8 septembrie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

HOROSCOP. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel. Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

INGRIJESTE UN COPIL

Arhanghelul Gabriel : “Pe masura ce ingrijesti afectiv un copil, in acelasi timp iti ingrijesti propriul copil interior. Ambele aspecte sunt importante pentru tine acum. Materneaza acesti copii din exteriorul si din interiorul tau. Sunt aici cu energie feminina ca sa te ajut. ”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Gabriel :

“Un motiv pentru care este important sa ajuti, iubesti, ingrijesti copiii este pentru ca iti ajuti si propriul copil interior in acest proces si ii dai, prin acesti copii exteriori, ceea ce are nevoie copilul din tine si nu a primit atunci. Tu de fapt spui si predai altora ceea ce tu ai de invatat, deci fii foarte atent la mesajele particulare pe care le dai copiilor si parintilor lor. Sa stii ca acele mesaje sunt si pentru tine in egala masura. Fa-ti timp sa te joci, sa razi, sa te prostesti fara griji. Hraneste-ti copilul interior cu cat de multa iubire si atentie este posibil.”

Lucrul cu Arhanghelul Gabriel :

Numele lui inseamna “Puterea lui Dumnezeu” si este Mesagerul lui Dumnezeu.

Arhanghelul Gabriel este intruchipat ca femeie in unele carti de specialitate, in timp ce in altele are infatisare masculina. Alaturi de Mihail, numele lui Gabriel este mentionat in Vechiul Testament. El este considerat un arhanghel puternic, care ii ajuta pe mesageri (scriitori, profesori si ziaristi). Arhanghelul Gabriel a dus mesajul Elisabetei si Fecioarei Maria ca vor naste pe Ioan Botezatorul, respectiv pe Iisus. De aceea, ii poti cere ajutorul arhanghelului Gabriel daca vrei sa concepi sau sa adopti un copil.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

CICLURILE LUNII

Arhanghelul Haniel : “Observa cum iti este afectata energia si manifestarea de catre Luna si valorifica ciclurile si fazele Lunii.’

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Haniel:

Luna plina este momentul perfect de a da drumul si a te elibera de orice cu care ai terminat. Luna Noua este momentul de a te focusa pe a-ti manifesta intentiile si dorintele. Seara de dinaintea Lunii pline este optima pentru vindecare si pentru reincarcarea instrumentelor vindecatoare precum cristalurile si uleiurile. Petrece timp privind Luna si observa cum te simti in relatie cu fazele ei. Pe masura ce descoperi conexiunea Lunii cu vitalitatea si starile tale, vei fi si mai mult in contact cu magia sa divina.”

Lucrul cu Arhanghelul Haniel :

Numele lui inseamna “Gloria lui Dumnezeu”

Arhanghelul Haniel are trasaturi feminine si este asociat planetei Venus si Lunii. Adesea, se spune ca l-a insotit pe Enoh la Ceruri. Arhanghelul gingasiei si al bunavointei, Haniel trebuie invocat atunci cand aveti nevoie de sprijin la un interviu pentru obtinerea unui loc de munca, atunci cand participati la adunari la care e nevoie de gratie. Arhanghelul Haniel ajuta la descoperirea secretelor pierdute ale remediilor naturale, potiunilor, pietrelor si cristalelor. Aura lui Haniel este un alb laptos, precum stralucirea Lunii pline. Cristalul asociat cu Haniel este cristalul numit adular (piatra lunii) care are o energie magica si hranitoare. Fii aproape de acest cristal ori de cate ori vrei sa simti energia lui Haniel. Haniel va avea grija de tine cu energia sa hranitoare materna si efectele miraculoiase datorita iubirii sale.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

DEPASIRE CU BINE A PROVOCARILOR

Arhanghelul Jeremiel : “Tot ce a fost mai rau si mai greu a trecut, iar tu ai invins cu bine provocarile anterioare.” Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Jeremiel :

“Provocarile pe care le-ai infruntat te-au facut mai puternic si te-au invatat noi lectii. In loc sa devii mai ursuz si mai nemultumit, ti-ai deschis inima cu compasiune spre oamenii care traverseaza situatii similare. Ai dat drumul sentimentelor de victimizare. De aceea noi consideram ca ai depasit cu bine provocarile anterioare. Mentine-ti o viziune pozitiva care atrage in continuare circumstante si solutii iubitoare si noi situatii ce sunt la un nivel mai inalt de intelegere spirituala. Ramai pozitiv !”

Lucrul cu Arhanghelul Jeremiel : Numele lui Jeremiel este “Mila lui Dumnezeu” iar cand el vine la tine sau tu il chemi, Jeremiel iti aduce mila si compasiune pentru tine si pentru toti ce implicati intr-o situatie. Jeremiel te ghideaza pe tine si pe altii sa actionati in moduri iubitoare. El te ajuta sa ai o viziune plina de compasiune ceea ce te ajuta sa te trateze permanent pe tine si pe altii cu respect.

Arhanghelul Jeremiel se ocupa de emotii si ajuta la trecerea in revista a vietii pentru a planifica schimbari pozitive. El este de ajutor atunci cand e nevoie de ghidare pe drumul corect in viata. Arhanghelul este considerat unul dintre cei sapte arhangheli primordiali si ajuta cu viziunile profetice, clarviziunea, precum si cu decodarea mesajlor din vise.

