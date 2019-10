HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 21-27 octombrie 2019. Taurii primesc binecuvântări, Fecioarele trebuie să-și onoreze sentimentele

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 21-27 octombrie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

HOROSCOP. Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

HOROSCOP. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel. Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

TU ESTI PROTEJAT

Arhanghelul Mihail : “Te inconjor in fiecare clipa cu lumina mea protectoare. Esti in siguranta!”

Mesaj suplimentar :

Arhanghelul Mihail iti pune mantia sa albastra electrica de protectie peste intreaga ta fiinta si te incurajeaza sa stii ca esti total in siguranta. Fie ca ai fost ingrijorat despre starea ta fizica, emotionala sau spirituala, fie ca nu, atunci cand primesti acest mesaj trebuie sa stii ca asupra ta este multa protectie divina la acest moment. Mihail te poate ghida sa iti eliberezi orice sentimente sau situatii care stii bine ca nu iti servesc deloc. Este timpul sa faci pace in tine si in afara ta. Armata de ingeri ai lui Mihail te inconjoara. Daca te temi de orice, creezi un spatiu in care poti fi atacata. Daca ai incredere ca esti protejat si bine, creezi un scut de lumina in jurul tau. Cand acest scut este ridicat, pot intra doar experiente iubitoare spre tine. Imagineaza-ti lumina lui Mihail cum te inconjoara si simte-te in siguranta in aceasta lumina divina.

Lucrul cu Arhanghelul Mihail :

Numele lui inseamna “cel care este asemenea lui Dumnezeu” sau “cel care seamana cu Dumnezeu”. Arhanghelul Mihail este primul inger creat de Dumnezeu, liderul Arhanghelilor si responsabil cu protectia, curajul, puterea, adevarul si integritatea. Este Printul Luminii si cel ce conduce taramul angelic. El ne elibereaza de indoiala si teama, ne apara si inlatura orice influenta negativa. Scopul sau este de a elibera pamantul si locuitorii lui de toxinele asociate fricii. Mihail are o sabie in flacari pe care o foloseste pentru a elibera oamenii de Satana si alte entitati negative. Atunci cand este prin preajma vei vedea flash-uri de lumina stralucitoare albastra sau purpurie. Ii poti cere ajutorul atunci cand te simti slab, lipsit de motivatie si dedicatie, cand ai nevoie de curaj, de ghidare, de energie si vitalitate. Arhanghelul Mihail te ajuta sa iti ridici stima si valoarea de sine.

Aura lui Mihail este albastru regal amestecat cu nuante stralucitoare de mov regal. Cand Mihail este in preajma, ai putea vedea sclipiri luminoase albastru cobalt. Si cristalul numit sugalit este aliniat cu energia Arhanghelului Mihail. Daca porti un pandantiv de sugalit, ai putea vedea cum canalizezi mesaje profunde si iubitoare de la Mihail atunci cand tu vorbesti.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

NUMARA-TI BINECUVANTARILE

Arhanghelul Zadkiel : “Multumeste Universului si ingerilor pentru binecuvantarile din viata ta.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Zadkiel :

Atunci cand iti numeri binecuvantarile, tu devii un magnet pentru si mai multe binecuvantari. Cand primesti acest mesaj, ingerii Arhanghelului te incurajeaza sa vezi toate darurile dintr-o situatie prin care treci. Este important sa te mentii focusat si aliniat cu experiente iubitoare in viata ta, pentru ca acestea te vor duce in siguranta spre pasii tai urmatori.

Ia-ti timp sa vezi lucrurile uluitoare din viata ta. Ingerii nu te considera nerecunoscator dar vor ca tu sa realizezi ce ai deja bun in viata ta. Este important sa te focusezi cu bucurie pe ce ai in loc pe ce nu ai, pentru ca asta te ajuta sa te mentii prezent, focusat si deschis spre abundenta si suportul care este deja disponibil pentru tine. Incepe prin a-ti scrie binecuvantarile si a trimite multimiri Creatorului tau pentru ele.

Lucrul cu Arhanghelul Zadkiel :

Arhanghelul Zadkiel radiaza bucurie, iertare, iubire, libertate si mila. El este conectat cu a saptea raza sau flacara violet. Are puterea de a ridica vibratiile si il poti chema pentru a te ilumina si a te elibera de vibratiile joase.

Numele lui Zadkiel inseamna “Dreptatea lui Dumnezeu” si el ne ajuta sa ne eliberam neiertarile fata de sine si fata de altii. Roaga-l sa vina in visele tale si sa actioneze ca un aspirator, curatand toate toxinele emotionale din inima ta. El se va asigura ca nevoile tuturor vor fi implinite iar vindecarile emotionale apar in moduri miraculoase.

Aura lui Zadkiel este de culoare albastru indigo profund. Cand porti cristalul numit lapis lazuli poti simti conexiunea cu Zadkiel. Tine aceasta piatra aproape de sprancene ca sa ti se activeze ceakra urechii si sa auzi clar vocea divinitatii.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

ONOREAZA-TI FRUMUSETEA

Arhanghelul Jofiel : “Te ajut acum sa iti descoperi frumusetea interioara si exterioara.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Jofiel :

Ingerii te incurajeaza sa stii ca esti cu mult mai frumos/frumoasa decat realizezi. Esti perfect(a) in ochii lui Dumnezeu si a ingerilor sai si este timpul ca si tu sa te privesti la fel. Frumusetea trece dincolo de vanitate si aparenta exterioara, dar te ajuta sa faci pasi concreti si spre a te simti bine despre cum arati. Tu ai o inima frumoasa si ingerii sunt binecuvantati ca te calauzesc.

Ei sunt in preajma ta ca sa iti creasca increderea in tine, pentru ca ei vad ca uneori esti prea dur(a) cu tine insuti/insati. Trebuie sa te vezi cat de frumos/frumoasa esti si inauntrul tau dar si in afara pentru ca acesta este adevarul. Fa-ti timp sa iti dai seama ce iubesti si placi la tine la cum arati si ce iti place la felul tau de a fi. Aceste ganduri si constientizari iti vor alinia sufletul cu vibratia Creatorului tau.

Lucrul cu Arhanghelul Jofiel :

Numele lui inseamna “Frumusetea lui Dumnezeu”.

Arhanghelul Jofiel are reprezentare feminina si ajuta la solutionarea situatiilor negative si haotice. Aduce frumusete si ordine in ganduri, case si birouri, inlatura energiile negative. Este considerat si patronul artistilor, intrucat aduce ghidare si iluminare in zona artistica.

Arhanghelul Jofiel ajuta la pastrarea unei energii curate si inalte la locul de munca si la mentinerea unor ganduri pozitive privind cariera. De asemenea, ii poti cere ajutorul daca ai nevoie de ghidare in alegerea drumului spiritual, daca ai nevoie de raspunsuri cu privire la experiente spirituale.

Aura lui Jofiel este un roz trandafiriu ce semnifica natura sa frumoasa si iubitoare. Cristalele roz inchis sunt asociate cu energia lui Jofiel. Oricand te afli in redecorari, reamenajari sau curatenii, cheama pe Jofiel sa te ajute. Este ca si cum ai avea propriul decorator spiritual de interior si consultant feng shui.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.