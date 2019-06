HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 24-30 iunie 2019. Berbecii au parte de noi provocări, Gemenii au parte de inspirații puternice

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 24-30 iunie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

HOROSCOP. Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Mihail : O provocare noua si plina de entuziasm. Ai tot ce iti trebuie ca sa reusesti. Revizuieste contracte si documente cu foarte multa atentie.

Mesaj detaliat :

O provocare noua se indreapta spre tine. Viata iti aduce ceva neasteptat dar nu te ingrijora – ai resursele, calitatile si priceperea de a avea succes. Intelectul si abilitatea ta de a discerne adevarul sunt singurele instrumente de care ai nevoie. Nu ezita sa faci cercetari sau sa ceri asistenta de la cei priceputi pe aceasta tema. Contractele legale si cele de afaceri vor trebui revizuite in amanunt ca sa t asiguri ca nu este strecurat nimic care sa fie in defavoarea ta.

Semnificatii suplimentare : Comunica-ti clar planurile ; Ai de-a face cu documente importante ; O amanare temporara pentru un proiect, ca sa se intample totul la timpul potrivit.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Ariel : Ai asa de multe motive pentru care sa simti recunostinta ! Te asteapta un succes financiar sau o promisiune de retragere dintr-un proiect din care vrei sa iesi. O viata de familie bogata si plina de satisfactii.

Mesaj detaliat :

Te poti bucura in tihna pentru ca ai foarte multe motive pentru care sa simti recunostina. Te asteapta succes financiar si ar trebui sa nu mai fii ingrijorat despre bani. Se anunta un mod de trai imbelsugat si asta pentru ca ai muncit cu atata dedicare si consecventa ca sa ajungi unde esti. Viata de familie a devenit una din cele mai mari binecuvantari din viata ta. Poti defini familia ca familia in care te-ai nascut sau poate ca e vorba de cea pe care ai ales-o cu legaturi care sunt la fel de puternice sau chiar mai solide. Exista multa iubire si sustinere in jurul tau. Tu intelegi ce conteaza cu adevarat si din aceasta constientizare iti vine pacea interioara.

Semnificatii suplimentare : Fericit mereu sa fii, ai de ce. Comunitate. Legaturi benefice cu arborele genealogic. Investitii de termen lung.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Haniel : Inspiratii puternice psihice spirituale. Reflectie si meditatie care iti ofera informatii valoroase. Fii la pace.

Mesaj detaliat :

Raspunsurile pe care le cauti sunt in tine ! Ele nu pot fi gasite prin intelect, in schimb sunt un produs al sentimentelor tale profunde. Situatiile emotionale iti furnizeaza foarte multa inspiratie acum. Intuitia si mesajele psihice trebuie tratate serios si cu mare respect pentru ca ele iti sunt date cu multa incredere. Visele tale de noapte pot detine si ele chei spre a intelege ce actiuni sa faci in continuare. Sunt multe aspecte dintr-o situatie de care nu esti constient dar arhanghelul Haniel iti poate da iluminare si raspunsurile cautate. Nu este un timp de actiune ci de reflectie si meditatie. Ai incredere ca evenimentele se vor derula perfect si ca vei sti cand sa mergi mai departe si cum. Ramai rabdator si fii la pace, stiind ca ghidarea ta interioara nu te va dezamagi.

Semnificatii suplimentare : Puterea subconstientului tau in actiune. Sa ai disponibilitatea de a ierta. Trezire spirituala. Rabdare. Ai acces la misterul si veneratia pentru Univers. Continua sa ai incredere in cei in care ai acum.

Haniel este un arhanghel frumos si mistic care te poate ajuta sa intelegi mistere vietii. Numele ei inseamna “gratia lui Dumnezeu” si este perceputa ca avand multe aparitii de imparateasa. Haniel ii ajuta pe cei ce s-au imbarcat intr-o cautare interioara pentru semnificatii si raspunsuri in viata lor. Ea este un ghid spiritual iubitor si intelept care te asista in a-ti dezvolta intuitia si abilitatile psihice.

