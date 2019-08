HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 26 august-1 septembrie. Berbecii au parte de trăiri emoționale, Gemenii dau peste o oportunitate excelentă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 26 august – 1 septembrie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

HOROSCOP. Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

HOROSCOP. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel. Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Raphael : La orizont o situatie noua emotionala. Vei primi mesaje in legatura cu relatiile tale sau invitatii sociale. Multe inspiratii si revelatii intuitive puternice.

Mesaj detaliat : Trairile tale pot fi asa de pline de iluminare ! Acest mesaj anunta sosirea unor mesaje spre tine cu un mare impact emotional pozitiv. Darurile tale psihice se pot ridica la un nou nivel. Sau te poti surprinde indragostit de un nou proiect sau scop. Mesajul mai inseamna si ca o persoana ce reprezinta un interes romantic va face parte din viata ta emotionala. Comunicarea este foarte importanta, in special daca persoana este deja cineva cu care ai o relatie. Cineva care este delicat, dulce si foaete deschis isi va manifesta si arata sentimentele

Semnificatii suplimentare : Vreme placuta pentru invitatii sociale ; Un prieten nou special ; Informatii confidentiale pozitive vin.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Mihail : O situatie s-a incheiat si tu esti, in sfarsit, liber. Vor urma noi oportunitati pentru fericirea ta. Pune trecutul in urma ta.

Mesaj detaliat : Gata, in sfarsit s-a terminat. O situatie a ajuns la final si tu esti liber spre viitor. Probabil ca ai vazut si anticipat ca acest moment va veni si l-ai asteptat cu nerabdare. Acum vor urma noi oportunitati pentru binele tau. Poate ca exista si o stare de tristete sau nostalgie insa acest mesaj iti aduce cu el si o energie puternica de eliberare. Daca te-ai zbatut cu ceva, tot ce a fost mai greu a trecut. Da drumul la ce ai tinut strans. Ai incredere in ingeri ca merg alaturi de tine spre frumusetea unui proaspat rasarit.

Semnificatii suplimentare : Impingi si fortezi prea tare pe un aspect ; Pune trecutul in spatele tau cu adevarat ; Elibereaza-te de o dependenta.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Ariel : Ti se va oferi o oportunitate excelenta ! O bursa sau o ocazie educationala pot sosi. Este timpul sa treci la treaba.

Mesaj detaliat : Fii pe faza si pregateste-te sa primesti o oportunitate ce iti este oferita. Interesele educationale trebuie implinite si urmate si orice forma de bursa sau scolarizare este importanta. Ti se vor oferi sfaturi valoroase pe care poti conta si solutii solide pentru preocuparile tale. Este timpul sa treci la treaba. Oameni tineri care iubesc sa invete si sa se bucure de provocari de natura academica vor fi in contact cu tine. Cineva care se bucura de fiecare clipa a vietii poate vedea oportunitati nesfarsite.

Semnificatii suplimentare : Vei primi mai multa educatie sau training ; Se termina cu amanarile ; Te implici intr-o noua provocare ce te umple de entuziasm.

