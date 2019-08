HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 5-11 august. Taurii sunt ghidați după ordinea divină, Gemenii sunt plini de blândețe

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 5-11 august 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.



HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

HOROSCOP. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel. Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

DEPASIRE CU BINE A PROVOCARILOR

Arhanghelul Jeremiel : “Tot ce a fost mai rau si mai greu a trecut, iar tu ai invins cu bine provocarile anterioare.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Jeremiel :

“Provocarile pe care le-ai infruntat te-au facut mai puternic si te-au invatat noi lectii. In loc sa devii mai ursuz si mai nemultumit, ti-ai deschis inima cu compasiune spre oamenii care traverseaza situatii similare. Ai dat drumul sentimentelor de victimizare. De aceea noi consideram ca ai depasit cu bine provocarile anterioare. Mentine-ti o viziune pozitiva care atrage in continuare circumstante si solutii iubitoare si noi situatii ce sunt la un nivel mai inalt de intelegere spirituala. Ramai pozitiv !”

Lucrul cu Arhanghelul Jeremiel :

Numele lui Jeremiel este “Mila lui Dumnezeu” iar cand el vine la tine sau tu il chemi, Jeremiel iti aduce mila si compasiune pentru tine si pentru toti ce implicati intr-o situatie. Jeremiel te ghideaza pe tine si pe altii sa actionati in moduri iubitoare. El te ajuta sa ai o viziune plina de compasiune ceea ce te ajuta sa te trateze permanent pe tine si pe altii cu respect.

Arhanghelul Jeremiel se ocupa de emotii si ajuta la trecerea in revista a vietii pentru a planifica schimbari pozitive. El este de ajutor atunci cand e nevoie de ghidare pe drumul corect in viata.

Arhanghelul este considerat unul dintre cei sapte arhangheli primordiali si ajuta cu viziunile profetice, clarviziunea, precum si cu decodarea mesajlor din vise.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

ORDINE DIVINA

Arhanghelul Raguel : “Totul este exact asa cum trebuie sa fie acum. Priveste dincolo de iluzie si vezi ordinea perfecta care sta la baza.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Raguel :

“Se coace chiar acum o situatie de castig care sa fie corecta pentru toata lumea implicata. Asta inseamna sa ai incredere totala ca divinitatea lucreaza in culise pentru a furniza ceea ce este cel mai bine pentru toti. Cere-mi sa iti intaresc credinta daca aceasta se subrezeste. Foloseste afirmatii pozitive si rugaciuni pentru a-ti mentine starea de spirit ridicata. Mai presus de toate, asigura-te ca toate conversatiile despre aceasta situatie implica cuvinte pozitive si optimiste. Esti atat de puternic incat gandurile tale pozitive pot creste viteza rezolutiei.”

Lucrul cu Arhanghelul Raguel :

Raguel are o energie frumoasa bleu pal, precum cerul senin intr-o dimineata perfecta de primavara. El este arhanghelul care ghideaza oamenii sa actioneze in moduri corecte si juste si ne da si incredere in bunatatea esentiala a umanitatii. A purta un cristal aquamarin te va alinia cu energia inteleapta si blanda a lui Raguel.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

BLANDETE

Arhanghelul Sandalphon : “Fii foarte bland cu tine la acest moment. Inconjoara-te cu oameni, situatii si medii pline de blandete.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Sandalphon :

“Sandalphon doreste sa te ajute sa te simti in pace si centrat si te sfatuieste puternic sa incepi sa asculti muzica blanda. Pune-o sa mearga oriunde mergi si tu. Vorbeste cu voce blanda si implica-te in miscari lente, ritmice cum ar fi dansul lent sau yoga. Nu te implica in niciun fel de conflict sau batalie acum. In schimb, retrage-te din conflicte in timp ce iti retrezesti si hranesti spiritul si devii astfel mai puternic. Amana luatul deciziilor importante acum. Vei sti exact ce sa faci cand vei iesi din aceasta forma blanda de retragere.”

Lucrul cu Arhanghelul Sandalphon :

Este unul dintre arhanghelii al caror nume nu se termina in “el” sau “il”. Sandalfon este fratele geaman al lui Metatron.

Arhanghelul Sandalfon a fost profetul Ilie, care s-a inaltat la ceruri ca arhanghel. El ii ajuta pe oameni sa-si vindece tendintele agresive si duce rugaciunile noastre catre Creator. Sandalfon ii ajuta pe muzicieni, in special pe cei care folosesc muzica in scopuri vindecatoare.

Se mai zice despre el ca este atat de inalt incat ajunge de pe Pamant pana in Ceruri.

Aura lui Sandalphon are o nuanta calma de turqoise, precum oceanul translucid tropical. Mediteaza la aceasta culoare sau tine aproape o piatra asociata cu energia sa – turquoise – si simte cum ritmul batailor inimii devine mai lent. Sandalphon te poate ajuta ca vorbele si actiunile tale sa fie mai blande si delicate dar totodata puternice. Fiind arhanghelul asociat cu muzica, ii poti simti puternic prezenta atunci cand asculti muzica, canti sau canti la un instrument muzical.

