HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 6-12 mai. Berbecii trebuie să scape de energii negative, Gemenii au susținere spirituală

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 6-12 mai 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.



HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

HOROSCOP. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel. Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

CURATA-TI VIBRATIILE

Arhanghelul Metatron : “Iti curat campul energetic de toxine si ti-l las pregatit pentru a atrage lumina si bine.”

Mesaj suplimentar :

Esti ghidat sa iti cureti viata de orice energii grele, negative, toxice. Este timpul sa faci loc pentru energie pozitiva in viata ta si singurul mod in care poti face asta este curatandu-ti aura, corpul si energia. Inconjoara-te cu oameni pozitivi si fii in medii inaltatoare.

Ingerii te incurajeaza sa ii chemi ca sa te ajute sa iti cureti viata de orice sta intre tine si pacea ta interioara. Curata orice gunoi din casa ta, birou, masina si oriunde petreci timp. Cand cureti gunoiul din casa, cureti si gunoiul psihic din energia ta. Iar cand iti cureti energia, te deschizi mai mult spre abundenta si experiente spirituale.

Lucrul cu Arhanghelul Metatron :

Metatron este unul din putinii arhangheli care au trait aici pe Pamant ca om. Astfel, el stie mai mult decat alti ingeri cum este si cum se simte sa fii provocat de oameni si situatii. Numele lui inseamna “Tronul de langa Dumnezeu” si are o conexiune speciala cu era actuala a omenirii, pentru ca el reprezinta noua energie si conexiunile ce se fac spre alte lumi si dimensiuni si divinitate. El este Arhanghelul ce ne ajuta sa ne conectam cu intelepciunea lui Dumnezeu in viata noastra de zi de zi. El ajuta oamenii sa aiba abilitati de organizare si evidente. Cand il chemi pe Metatron, el te sustine sa iti organizezi prioritatile.

Aura lui Metatron este un violet superb cu linii fine de culoarea verdelui marin. Cristalul aliniat energiei lui Metatron este turmalina pepene.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

VORBESTE-TI ADEVARUL

Arhanghelul Gabriel : “Vorbeste cu integritate si asumat. Rosteste ce gandesti intr-un mod iubitor dar demn. Sunt aici sa te sustin. ”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Gabriel :

Ingerii Arhanghelului Gabriel sunt in preajma ta in aceasta perioada si te incurajeaza sa iti rostesti adevarul. Ai ajuns intr-un punct al vietii tale in care trebuie sa fii sincer(a) cu tine insuti/insati si cu cei din preajma ta. Daca te abtii sa spui ce simti sau ai nevoie sa impartasesti ceva cu cei ce conteaza cel mai mult pentru tine, atunci fa asta. Cand impartasesti adevarul, tu vei crea o deschidere in inima ta care iti va permite sa primesti suport suplimentar si ghidare de la ingerii din Ceruri.

Daca spui constant DA cand te fapt ai vrea sa spui NU sau daca cineva din preajma ta te face sa te simti ca si cum iti pierzi sentimentul de identitate, acum este timpul sa verbalizezi. Ingerii te incurajeaza sa fii onest(a) despre ce vrei cu adevarat. Poate ca iti spui ca nu doresti o anumita situatie in viata ta ; insa, daca vrei sa creezi binele, trebuie sa te gandesti si sa afirmi ce vrei de fapt (nu ce nu vrei). Oricare ar fi adevarul tau, Arhanghelul Gabriel te incurajeaza sa vorbesti acum.

Lucrul cu Arhanghelul Gabriel :

Arhanghelul Gabriel inseamna “Dumnezeu este puterea mea” si aceste cuvinte te caracterizeaza si pe tine cand lucrezi cu Gabriel. Este de energie feminina si este ingeru mamelor si a comunicarii. Gabriel te face sa te simti in siguranta si sustinut in situatii emotionale, mai ales in cele ce implica integritatea si adevarul. Gabriel ii inconjoara pe toti cei ce o cheama cu aura sa roz si alba hranitoare si ne tine ca o mama. Permite-i sa fie parte din viata ta ca sa poti vorbi onesti cu lumina integritatii in inima ta.

Gabriel te poate ajuta sa te conectezi cu curaj la puterea ta personala. Te asigura ca este in siguranta pentru tine sa fii puternic si te va proteja intotdeauna.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

AI SUSTINERE SPIRITUALA

Arhanghelul Raziel : “Te sustin in cresterea ta spirituala, pentru a deveni mult mai constient de puterea ta spirituala.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Raziel :

Exista mult mai multa sustinere spirituala in preajma ta decat realizezi. Sunt ingeri inaintea ta, in spatele tau si in lateralul tau pe toate partile. Aceste fiinte divine sunt aici sa te ghideze, sa te reasigure si sa te iubeasca. Simte binecuvantarea pe care aceste fiinte de lumina ce te inconjoara iti trimit, ca sa traiesti cu mai multa pace in inima si liber(a) de restrictiile din viata ta pe care ti le autoimpui si accepti. Esti sustinut de ingeri la fiecare pas din calatoria ta spirituala. Deschide-ti inima si accepta acest suport.

Taramul angelic te-a sustinut din prima clipa de cand ai venit aici pe Pamant si in toate deciziile pe care le-ai luat. Ai fost nesigur(a) pe anumite domenii ale vietii tale si ei vor sa te asigure ca totul este bine si ca esti ghidat(a). Ei iti ofera ajutor cu orice ingrijorare ai avea la acest moment si te incurajeaza sa devii constient ca sunt cu tine mereu, chiar si in vremurile provocatoare. Fii constient ca fiecare parte din viata ta este parte din calatoria ta spirituala si ca vei fi mereu calauzit.

Lucrul cu Arhanghelul Raziel :

Numele lui inseamna “Secretele lui Dumnezeu”. Aura lui Raziel are in ea toate culorile curcubeului, precum o prisma superba de lumina. Lucrul cu cristalele pure de quartz amplifica clarvederea si te ajuta sa te simti mai aproape de Raziel.

Arhanghelul Raziel vindeca blocajele spirituale si psihice si ajuta la interpretarea viselor si a amintirilor din vietile anterioare. Se spune ca Raziel sta atat de aproape de scaunul lui Dumnezeu, incat aude toate secretele universului, secrete pe care le-a mentionat in cartea “Cartea arhanghelului Raziel”. El ar fi dat aceasta carte lui Adam in momentul in care a fost alungat din

Gradina Raiului, dar si lui Noe, in timp ce construia arca, precum si profetului Enoh, devenit Metatron.

Raziel te va ajuta sa intelegi ideile ezoterice spirituale si sa le aplici in mod practic. Cheama-l pe Raziel sa te asiste in munca ta de alchimie si sa iti transformi ideile in aur.

