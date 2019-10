HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 7-13 octombrie. Racii sunt pregătiți pentru vremuri fericite, Capricornii iau decizii clare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 7-13 octombrie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

HOROSCOP. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel. Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Raziel : Te asteapta bucurie prin crestere spirituala. Fii o lumina pentru altii. Raspunsurile iti vin prin meditatii.

Mesaj detaliat : Acest mesaj iti semnaleaza faptul ca esti in calatoria spirituala de a descoperi cine esti cu adevarat. Meditatia si timpul in liniste ofera multa inspiratie prin inima ta si iti dai seama mult mai clar care iti este scopul vietii. Nu este vreme pentru a fi singur dar o bucurie mare vei simti atunci cand in clipele tale cu tine insuti iti explorezi lumina divina din interiorul tau. Poti gasi un mentor care sa apara miraculos exact la momentul potrivit. Poate sa insemne si ca este timpul pentru tine sa iti impartasesti propria calatorie spirituala cu altii care cauta un mentor. Raziel isi tine spre tine lantera iluminarii ca sa iti spuna bun venit in calatoria descoperirii de sine.

Semnificatii suplimentare : Ia in calcul sa explorezi misterele vietii ; Petrece timp linistit cu tine insuti ; Fii o lumina calauzitoare pentru altii ; Gaseste-ti propriul mentor ; Sfaturi intelepte se indreapta spre tine.

Arhanghelul Raziel vegheaza asupra invatatorilor spirituali si invataceilor care cauta inspiratia de a se conecta mai bine la cunoasterea proprie interioara. Il poti chema pe Raziel sa te asiste in a intelege conceptele complicate metafizice. Daca ti se pare dificil sa faci meditatii, cere ajutorul lui Raziel spre a-ti linisti mintea si sa permita ingerilor si ghizilor sa iti aduca revelatiile spirituale pe care sufletul tau le cauta.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Ariel : Ai asa de multe motive pentru care sa simti recunostinta ! Te asteapta un succes financiar sau o promisiune de retragere dintr-un proiect din care vrei sa iesi. O viata de familie bogata si plina de satisfactii.

Mesaj detaliat :

Te poti bucura in tihna pentru ca ai foarte multe motive pentru care sa simti recunostina. Te asteapta succes financiar si ar trebui sa nu mai fii ingrijorat despre bani. Se anunta un mod de trai imbelsugat si asta pentru ca ai muncit cu atata dedicare si consecventa ca sa ajungi unde esti. Viata de familie a devenit una din cele mai mari binecuvantari din viata ta. Poti defini familia ca familia in care te-ai nascut sau poate ca e vorba de cea pe care ai ales-o cu legaturi care sunt la fel de puternice sau chiar mai solide. Exista multa iubire si sustinere in jurul tau. Tu intelegi ce conteaza cu adevarat si din aceasta constientizare iti vine pacea interioara.

Semnificatii suplimentare : Fericit mereu sa fii, ai de ce. Comunitate. Legaturi benefice cu arborele genealogic. Investitii de termen lung.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Gabriel : Exista multa activitate in care esti implicat. Rezultate bruste si imediate. Comunicare importanta.

Mesaj detaliat :

Dintr-o data, lucrurile se misca cu viteza ridicata pentru tine. Amanarile sau intarzierile sunt de domeniul trecutului si acum cerul iti este limita ! Poate sa fie putin cam coplesitor dar se si simte bine sa iti vezi planurile mergand tot inainte. Te-ai putea simti ca si cum se intampla prea multe lucruri deodata, deci este necesar sa ramai impamantat si clar la cap. Este important sa ai un plan bine organizat pentru ca lucrurile sa nu iti iasa din control. Noi informatii sau mesaje vin spre tine.

Este o perioada buna sa iti promovezi afacerea si munca. Comunicarea iti este clara si este bine si clar primita de toate partile implicate.

Semnificatii suplimentare : Sunt multe bile in aer in mainile tale. Ai fluxuri foarte bune de inspiratie. Rezultate imediate.

