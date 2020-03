HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 9-15 martie. Berbecii dau și primesc, Fecioarele au motive să sărbătorească

HOROSCOP. Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste ? Iata care sunt acestia aici!



HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Ariel: Atunci cand dai, deasemenea si primesti. Atentie la rezistenta la schimbare. Exista extreme in felul in care economisesti sau cheltui banii.

Mesaj detaliat: Atunci cand dai, tu si primesti. Mai intai, acest mesaj iti reaminteste ca ceea ce castigi financiar si ceea ce ai ca resurse trebuie impartite cu altii. Cand prosperitatea este tinuta prea strans asupra ta, ea te poate face o persoana inchisa in sine si ca atare iti blochezi conexiunea cu viitoarea abundenta. Daca cineva a fost binecuvantat cu resurse bogate, acest mesaj este un reminder sa mai donezi pentru scopuri nobile. Exista insa si cealalta extrema, ti se indica ca este posibil sa fi fost prea putin grijuliu cu banii tai. Oricum, mesajul este despre nevoia de a-ti revizui felul in care gestionezi relatia cu banii pe care ii ai. Mesajul acesta nu e doar despre bani si finante, ci si despre felul in care iti folosesti energia si emotiile. Nu lasa gandurile bazate pe frica sa iti limiteze actiunile. Fii dispus sa impartasesti orice talente si daruri ai cu cei din jurul tau.

Semnificatii suplimentare: Exista probleme de control de rezolvat. Pastreaza bani si pentru zile ploioase. Fii conectat mai mult la prezent ca sa iesi din frica de lipsa de bani. Nu te mai opune schimbarilor.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Mihail : Intelepciunea si obiectivitatea sunt importante acum ! Stai in integritatea ta. O situatie are nevoie de comunicare deschisa si sincera.

Mesaj detaliat: Vorbeste cu incredere ceea ce gandesti. O situatie are nevoie de comunicare deschisa ca sa fie rezolvata pentru binele tuturor celor implicati. Daca nu esti sigur ce sa faci, apeleaza la un expert. In timp de intelepciunea si obiectivitatea sunt importante pentru tine acum, nu uita sa cantaresti si aspectele emotionale ale acestei situatii. Asigura-te ca actiunile tale sunt de cea mai inalta integritate. Esti (sau ai de-a face cu ) o persoana ce inspira un profund respect si este cunoscuta ca fiind total corecta ; Cineva care comunica foarte profesionist, principial, rational, ambitios, diplomatic.

Semnificatii suplimentare: Egalitate ; Ajungi drept la tinta ; Este vorba de cineva care poate nu este disponibil emotional.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Mihail : Este timpul sa te misti cu rapiditate ! Alege logica inainte emotiilor. Schimbari subite.

Mesaj detaliat: Acum este momentul sa actionezi cu viteza si eficienta. Va fi nevoie sa te misti cu multa incredere si foarte hotarat. Dezvolta un plan si sa stii exact cand si cum sa il duci mai departe. Se anunta multa activitate. Acest mesaj te incurajeaza ca acum sa iti asculti mintea ca sa obtii rezultatele dorite. Desi esti solicitat sa actionezi rapid, nu trebuie sa o faci impulsiv. Esti sau ai de-a face cu o persoana care poate realiza multe deodata, cu o minte brilianta si capacitatea de a solutiona orice problema intelectuala, puternic, focusat, decis si educat.

