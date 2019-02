HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru zodii în săptămâna 4 – 10 februarie. Berbecii traversează experiențe tulburătoare, Gemenii trebuie să-și păstreze liniștea sufletească

HOROSCOP. Primeste-ti mesajul, in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 4-10 FEBRUARIE 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita mai usor. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.



HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.



HOROSCOP. Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama ! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.



HOROSCOP. Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

HOROSCOP. BERBEC



ALINARE



HOROSCOP Arhanghelul Azrael : “Sunt impreuna cu tine in vremurile tale de nevoi, ajutandu-ti inima sa se vindece.”



HOROSCOP Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Azrael :



HOROSCOP“Chiar si cele mai puternice persoane pot experimenta situatii tulburatoare si nu este nicio rusine sa iti dedici timp pentru vindecarea inimii. Acum este un timp potrivit pentru reflectie tacuta despre ce simti cu adevarat. Scrie tot ce simti intr-un jurnal apoi cheama-ma sa iti aduc alinare pentru inima si minte. Te pot ajuta sa dormi mai bine noaptea si sa iti pun mintea in stare de usurinta si pace.”

Lucrul cu Arhanghelul Azrael : V

HOROSCOP Numele lui inseamna “Cel pe care Dumnezeu il ajuta”.

Arhanghelul Azrael ajuta sufletele celor decedati sa ajunga in Ceruri, ii vindeca pe cei coplesiti de durere si ii sprijina pe oamenii care ii mangaie pe cei neconsolati. El este vazut ca “ingerul mortii” si este asociat cu arhanghelul Rafael si Regele Solomon.

Se zice ca de cate ori clipeste arhanghelul Azrael, de atatea ori a mai murit cineva. Azrael tine socoteala tuturor celor care se nasc, al caror nume le sterge dupa ce au decedat.



HOROSCOP Aura lui Azrael este o umbra frumoasa de culoarea cremei de vanilie, o nuanta foarte palida de galben. Azrael inconjoara cu energia sa persoanele indoiate, indurerate sau care se pregatesc sa treaca in lumea de dincolo. Cand Azrael este in preajma, ai putea vedea sclipiri de culoarea cojii de ou in camera. Cristalul calcit este calibrat pe energia lui Azrael, deci a purta permanent sau a tine in mana acest cristal aduce la randul sau multa alinare.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP TERAPIE CU INGERI

Arhanghelul Rafael : “Da-ne grijile si problemele tale noua, ingerilor, si permite-ne sa luam povara de pe tine.”

HOROSCOP Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Rafael :

“Ne-ai cerut cumva ajutorul pentru diverse situatii de viata ? Te putem ajuta numai daca ne dai permisiunea. Chiar acum inchide ochii si inspira si expira adanc ca si cum iti cureti intreaga fiinta. Apoi, cu mintea cheama-ti ingerii pazitori si arhanghelii sa te ajute. Nu specifica tu cum vrei sa fii ajutat, ci doar in ce situatie doresti ajutor. Cel mai important, fii deschis sa primesti ajutor asa cum vine la tine. Ajutorul poate sa ti se prezinte sub forma unei banuieli, unei idei inspirationale sau prin interventie directa. Daca primesti o ghidare repetitiva, este important sa o urmezi.”

Lucrul cu Arhanghelul Rafael :

HOROSCOP Numele lui inseamna “cel care vindeca cu puterea lui Dumnezeu”, “Vindecatorul lui Dumnezeu” sau “Vindecatorul divin”

Arhangelul Rafael are puterea de a vindeca atat oamenii, cat si animalele. Se crede despre el ca a fost unul dintre cei trei arhangheli care l-au vizitat pe patriarhul Avram. Deoarece l-a insotit pe Tobias in calatoria sa, Rafael este considerat sfantul patron al calatorilor. Cere-i ajutorul daca vrei sa te protejeze pe tine si bagajele tale in timpul calatoriei. Rolul sau principal este, totusi, cel de a vindeca si de a-i sprjini pe vindecatori. Atunci cand este prin preajma vei vedea flash-uri de lumina stralucitoare verde.

HOROSCOP De multe ori, Arhanghelul Rafael conlucreaza cu Mihail pentru a elibera suferindul de energii joase captate din diverse locuri de la diferite persoane.



HOROSCOP Arhanghelul Rafael te ajuta in cazul in care ai pierdut un animal de casa, vrei sa reduci sau sa elimini o dependenta, daca te simti lipsit de credinta si nu mai esti pe drumul spiritualitatii.

Cere-i lui Rafael sa inconjoare orice sau pe oricine are nevoie de ajutor cu aura sa verde smarald. Cristalele aliniate cu energia vindecatoare a lui Rafael sunt smaraldul si malahitul.

HOROSCOP GEMENI

IUBIREA TA



HOROSCOP Arhanghelul Chamuel : “Te ajut cu relatia spirituala cu sufletul tau pereche.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Chamuel :



HOROSCOP “Iubirea este in tine si in preajma ta chiar acum. Nu trebuie sa o cauti. Mai degraba, mentinand ganduri iubitoare si facand actiuni dictate de iubire, atragi si manifesti iubirea in toate aspectele vietii. Cheama-ma sa iti ghidez gandurile si actiunile, sa aduc romantism in viata ta. Discuta cu mine regulat despre viata ta de iubire. Te pot ajuta sa te indragostesti de propria-ti viata si sa vindeci si manifesti relatii minunate.”

Lucrul cu Arhanghelul Chamuel :



HOROSCOP Numele lui inseamna “Cel care il vede pe Dumenzeu” sau “Cel care il cauta pe Dumnezeu”.

Chamuel este Arhanghelul iubirii pure, el ajuta la reinnoirea sau imbunatatirea relatiilor de cuplu, iar pe cei singuri ii ajuta sa-si gaseasca sufletul pereche. Daca ai probleme in relatii (fie ca este de cuplu, fie ca este cea cu copilul), cere ghidarea arhanghelului Chamuel.

Arhanghelul Chamuel te poate ajuta sa localizezi cariera sau slujba pe care o cautati. De asemenea, el te ajuta sa iti pastrezi linistea sufleteasca, scopul in viata, precum si sa gasesti obiectele pierdute.

Aura lui Chamuel este verde pal, precum frunza primavara in lumina soarelui. Te poti simti aproape de energia iubitoare a lui Chamuel purtand sau folosind un cristal verde fluorit.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.