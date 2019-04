HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru zodii pentru săptămâna 15-21 aprilie. Gemenii au parte de pace și armonie, Berbecii descoperă miracolul rugăciunii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 15-21 APRILIE 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

HOROSCOP. Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

MIRACOLUL RUGACIUNII

Arhanghelul Sandalphon : “Te insotesc si iti duc rugaciunile la divinitate.”

Mesaj suplimentar :

Ingerii doresc ca tu sa stii ca rugacinile pe care le-ai rostit, simtit si trimis spre divinitate au fost auzite. Ei te incurajeaza sa nu ceri ajutor ci sa il primesti. Ei iti trimit raspuns la fiecare rugaciune trimisa in directia lor si te injurajeaza sa iti umpli rugaciunile cu ganduri de iubire si cu recunostinta. In loc sa ceri lucruri foarte specifice, multumeste ingerilor pentru ca te ghideaza spre finalizarea cea mai buna pentru tine si pentru binele tau suprem.

Poate ca uneori crezi ca rugaciunile nu iti sunt raspunse dar nu e real. Ingerii te incurajeaza sa iti schimbi perceptia si sa vezi ca rugaciunea nu este despre a spera ca viitorul iti va aduce rezultatul, ci sa stii ca rezultatul este deja conceput si vine spre tine. Arhanghelul Sandalphon iti este aproape acum si te ajuta sa iti formulezi rugaciunile intr-un mod pozitiv si iubitor ca sa primesti cel mai bun ajutor de Ssus. Roaga-te si ai incredere – ingerii te asculta mereu.

Lucrul cu Arhanghelul Sandalphon :

Este unul dintre arhanghelii al caror nume nu se termina in “el” sau “il”. Sandalfon este fratele geaman al lui Metatron.

Arhanghelul Sandalphon a fost profetul Ilie, care s-a inaltat la ceruri ca arhanghel. El ii ajuta pe oameni sa-si vindece tendintele agresive si duce rugaciunile noastre catre Creator. Sandalphon ii ajuta pe muzicieni, in special pe cei care folosesc muzica in scopuri vindecatoare.

Se mai zice despre el ca este atat de inalt incat ajunge de pe Pamant pana in Ceruri.

Aura lui Sandalphon are o nuanta calma de turqoise, precum oceanul translucid tropical. Mediteaza la aceasta culoare sau tine aproape o piatra asociata cu energia sa – turquoise – si simte cum ritmul batailor inimii devine mai lent. Sandalphon te poate ajuta ca vorbele si actiunile tale sa fie mai blande si delicate dar totodata puternice. Fiind arhanghelul asociat cu muzica, ii poti simti puternic prezenta atuncic and asculti muzica, canti sau canti la un instrument muzical.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

MIRACOLUL IERTARII

Arhanghelul Jeremiel : “Te insotesc si te ajut sa intelegi procesul si beneficiul iertarii.”

Mesaj suplimentar :

In fiecare domeniu provocator din viata ta chiar acum exista o oportunitate de a ierta. Iertarea este o deconditionare a mintii. Este proces care are loc cand dam drumul fricii si alegem in schimb iubirea. Este o procedura miraculoasa care rupe baricadele ce ne inchid inima si sufletul din fata experientelor divine si abundente. Ingerii tai pazitori te incurajeaza sa alegi azi iertarea pentru ca meriti sa experimentezi doar iubire in viata ta si in calatoria ta spirituala.

Ei stiu ca iti poti da batai mari de cap cu privire la consecintele vechilor tale alegeri. Ei stralucesc lumina de vindecare si sustinerea asupa ta si te incurajeaza sa te ierti si sa dai drumul oricaror ganduri de regret sau durere. Neiertarea sau gandurile cu resentiment fie ca sunt spre tine fie ca sunt spre altcinerva, devin o mare greutate si iti secatuiesc corpul si mintea. Ingerii tai sunt aici sa te elibereze de propriul tau trecut si sa iti reaminteasca ca el nu mai exista. Doar prezentul este real. Tu esti aici si acum. Ai incredere in asta si permite-ti sa mergi inainte. Esti iertat. Nu uita asta niciodata.

Lucrul cu Arhanghelul Jeremiel :

Numele lui Jeremiel este “Mila lui Dumnezeu” iar cand el vine la tine sau tu il chemi, Jeremiel iti aduce mila si compasiune pentru tine si pentru toti ce implicati intr-o situatie. Jeremiel te ghideaza pe tine si pe altii sa actionati in moduri iubitoare. El te ajuta sa ai o viziune plina de compasiune ceea ce te ajuta sa te trateze permanent pe tine si pe altii cu respect.

Arhanghelul Jeremiel se ocupa de emotii si ajuta la trecerea in revista a vietii pentru a planifica schimbari pozitive. El este de ajutor atunci cand e nevoie de ghidare pe drumul corect in viata.

Arhanghelul este considerat unul dintre cei sapte arhangheli primordiali si ajuta cu viziunile profetice, clarviziunea, precum si cu decodarea mesajlor din vise.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

PACE SI ARMONIE

Arhanghelul Raguel : “Iti inconjor viata intr-o lumina armonioasa. Bucura-te.”

Mesaj suplimentar :

Un val de armonie este pus si iti spala viata acum. Esti rugat sa ai incredere ca ingerii sunt aici sa te ajute sa rezolvi orice conflicte care ti-au tulburat pacea interioara. Ia-ti timp sa abandonezi lui Dumnezeu orice preocupari ai despre conflicte si dispute si permite-i sa te ghideze cu iubire spre pace.

Ingerii iti cer sa stai intentionat departe de orice conflicte care sunt pe rol acum in viata ta. Fa un pas in spate si permite-te sa vina ca sa lucreze sa restaureze pacea. Ei vor sa stii ca ei iti stiu provocarile si preocuparile dar pana cand nu ai incredere totala in ei, nimic nu se poate schimba. Sa ai inima usoara, ei sunt acum si te incurajeaza sa ii lasi sa aduca orice situatie la o solutie corecta si pasnica.

Lucrul cu Arhanghelul Raguel :

Numele de Raguel inseamna “prietenul lui Dumnezeu” si rolul sau principal este sa creeze armonie si ordine in relatii. El are puterea de a rezolva dispute si este deseori numit si “Arhanghelul dreptatii si corectitudinii”. Daca te afli intr-o situatie conflictuala, cere-i lui Raguel sa actioneze ca mediator. El va veni cu solutii creative in care toata lumea are de castigat. El ne ajuta sa ne reamintim importanta relatiilor, atat romantice cat si personale – este important sa avem oameni buni in preajma noastra. Raguel este unul din ingerii justitiei si munceste indeaproape cu Mihail si Zadkiel ca sa rezolve situatii corect si pentru binele inalt al tuturor.

Cheama-l in ajutor cand vrei sa creezi legaturi armonioase in orice relatie interumana.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.