Horoscop. Mesaje de la arhangheli pentru zodii săptămâna 27 aprilie – 3 mai. Gemenii sunt plini de regrete, Fecioarele fac o călătorie

Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Gabriel : Ramai cu ochii pe imaginea de ansamblu, lasa detaliile pentru altii. O experienta va duce la un succes. Te preocupi autentic pentru altii.

Mesaj detaliat: Acum totul pentru tine are legatura cu imaginea mare de anvergura si ansamblu. Sunt multe de facut dar treaba ta este sa vii cu viziunea. Lasa detaliile sa fie facute de altcineva. Tu iti poti asuma riscuri pentru ca ai experienta si cunoasterea intelectuala de a o face cu succes. Cei din jur se asteapta si doresc ca tu sa conduci. Lasa-ti entuziasmul si farmecul natural sa straluceasca drumul tau si al altora. Creativitatea iti este cheia pentru o implinire cu succes. Esti un lider magnetic si determinat, cu viziune ampla care ii motiveaza pe oameni spre maretia lor. Inspirational, generos, puternic, ingenios, motivat si entuziast.

Semnificatii suplimentare: Esti un investitor cu moralitate ; Esti preocupat sincer de bunastarea altora ; Setezi un exemplu personal ; Bani neasteptati se indreapta spre tine.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Raguel: Lupta pentru dreptatea ta si pentru egalitate in drepturi. Sunt reguli care se fac sau functioneaza in favoarea ta. Nu renunta !

Mesaj detaliat: Ingerii arhanghelului Raguel iti trimit acest mesaj ca sa te asigure ca va fi luata o decizie corecta. Procese, aranjamente intre parti vor fi directionate in favoarea ta. Acolo unde au existat inainte situatii de nedreptate, arhanghelul Raguel poate ajuta pentru a reechilibra balanta intre oamenii implicati si in curand vei lasa aceasta provocare in urma ta. Acest mesaj iti aduce totodata si imputernicire ca o situatie in care te afli are loc partial datorita unor vechi alegeri si actiuni facute de tine – drept pentru care oricand iti este la indemana sa faci noi alegeri care sa iti aduca noi rezultate daca doresti asta. Este foarte important sa iei decizii corecte si atent cantarite de aceasta data. Blandetea si dreptatea trebuie sa se extinda intotdeauna spre toata lumea implicata.

Semnificatii suplimentare: Cauta egalitatea si corectitudinea. Lasa deoparte emotiile. Fa ceea ce este logic. Revizuieste acte legale cu atentie.

Arhanghelul Raguel este ingerul pe care sa il chemi cand te afli intr-o situatie provocatoare cu cineva. El poate sa indulceasca si inmoaie energia dintre doi oameni pentru ca o rezolutie armonioasa sa se gaseasca pentru ambele parti.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Rafael: Totul se intampla pentru un motiv bine intemeiat si necesar pentru suflet. Da drumul regretului si imbratiseaza oportunitatile de fericire. Cauta captuseala de argint.

Mesaj detaliat: Iti transmit ca totul in viata ta si a altora se intampla cu un motiv. Poate ca acum esti focusat pe o pierdere dar cand primesti acest mesaj ti se transmite ca exista ceva pozitiv care te asteapta. Lucrurile poate ca nu au iesit asa cum te-ai asteptat dar acum este un bun moment sa ai incredere in Univers ca are ceva mai bun pregatit pentru tine. Regretul si parerea de rau pentru ce s-a intamplat ori pentru ceva ce ai facut sau permis tu nu te ajuta cu nimic acum. Imbratiseaza schimbarile pentru ca indrumarea ghizilor tai te trimite intr-o noua directie pentru viitoarea ta fericire pe termen lung.

Semnificatii suplimentare: Ai blandete si compasiune fata de altii. O schimbare este in focus pentru tine. Ai intelepciunea de a te indrepta mai mult catre cei dragi.

Citiți mai multe pe SFATULPARINTILOR.RO.