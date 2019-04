HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pe zodii 10 aprilie 2019. Berbecii au o zi fericită, Gemenii simt iubire veșnică

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 10 APRILIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP BERBEC Hotaraste-te sa fii fericit acum



HOROSCOP Ingerii te-au auzit si raspund la rugaciunile tale. In loc sa faci ca fericirea ta sa depinda de evenimente viitoare, poti decide sa fii fericit acum. O cale ar fi sa te concentrezi asupra oricarui lucru sau oricarei fiinte pentru care te simti recunoscator. Ce merge bine in viata ta ? Care sunt binecuvantarile si punctele tari ? Permitandu-ti sa traiesti bucuria si placerea acum, vei avea mai multa putere. Preia controlul asupra propriei vieti si evita ca influentele externe sa determine felul cum simti.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : detaseaza-te de dogma / asteapta-te la miracole / intocmeste o lista cu persoane si situatii fata de care esti recunoscator / mentine ganduri pozitive in legatura cu aceasta situatie / deschide-ti inima fata de iubire.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca m-ai ajutat sa imi deschid inima catre bucurie si binecuvantare. Acum doresc sa vad toate lucrurile bune din viata mea.



HOROSCOP TAUR Focalizeaza-te asupra sanatatii divine si perfecte



HOROSCOP Ingerii iti transmit : cheia unei bune sanatati este sa te focalizezi asupra starii de bine si nu asupra bolii sau ranii. Ai primit acest mesaj pentru a ti se aminti ca trebuie sa ramai focalizat asupra dorintelor si nu asupra temerilor. Corpul reactioneaza imediat la iubire si la teama, deci alege iubirea in aceasta situatie. Revarsa afectiune sincera si binecuvantari in fiecare celula a corpului. Vizualizeaza si asteapta-te la o sanatate perfecta pentru tine si pentru altii. Vorbeste despre tine si despre persoanele iubite in termeni de sanatate perfecta, afirmand ca toate sunt bune.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : vei observa o imbunatatire a sanatatii / urmeaza-ti intuitia privind sanatatea si vindecarea / misiunea ta personala implica si vindecarea / fa schimbari pozitive in stilul de viata / foloseste afirmatii inaltatoare, mai ales privind sanatatea.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule si Arhanghele Mihail, va multumesc pentru ca mi-ati amintit mereu sa ma focalizez asupra sanatatii perfecte si mi-ati calauzit actiunile astfel incat sa-mi sprijine starea de bine.



HOROSCOP GEMENI Iubire vesnica

Ai primit acest mesaj fiindca cineva iti trimite iubire in acest moment. Prima persoana la care te gandesti este cea care are aceste ganduri pline de iubire fata de tine. Poate ca ti-ai facut griji in privinta unei relatii si asta inseamna ca ingerii te asigura ca totul este bine. Ingerii vegheaza asupra persoanei iubite si te ajuta in aceasta relatie.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : prima persoana la care te gandesti acum iti trimite ganduri de iubire / vei avea parte de o relatie cu un suflet pereche / o persoana iubita din ceruri iti trimite un mesaj de iubire / Dumnezeu si ingerii te iubesc tare mult / sa stii ca esti o persoana demna de iubire, chiar daca cineva nu se poarta cu iubire fata de tine / o fosta persoana iubita va reveni in viata ta.

Rugaciune : Ajuta-ma sa imi dau seama de toata iubirea care ma inconjoara, incat sa ma simt in siguranta atunci cand primesc, exprim si daruiesc iubire.



