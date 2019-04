HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pe zodii. Berbecii își exprimă adevărul interior, Taurii primesc susținere în munca lor

HOROSCOP Iata pentru VINERI 19 APRILIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP BERBEC EXPRIMA-TI ADEVARUL INTERIOR !



HOROSCOP Munca ta creativa straluceste cel mai mult atunci cand ea reflecta gandurile si sentimentele tale reale.

Daca te-ai simtit cumva blocat creativ, acest mesaj pe care il primesti are drept scop sa te faca sa zbori din nou. Incepe prin a exprima exact ce simti acum. Scrie despre asta, canta, picteaza, fotografiaza, danseaza sau proclama-ti adevarul interior in orice forma te simti inspirat sa o faci. Cand incepi cu adevarul despre ce simti in fiecare moment, tu deblochezi orice blocaj creativ. Desi te-ai putea simti vulnerabil cand iti exprimi emotiile si gandurile curente, tine minte ca acest proces te va conduce spre noi inaltimi creative. Nu trebuie sa iti arati sentimentele care te jeneaza in public ; totusi, iti face bine sa le exprimi tie insuti si sa le scoti in afara pentru a ajunge la o creativitate autentica.



HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa imi exprim sincer gandurile si emotiile, iar acest lucru imi face mult bine si ma ajuta sa fiu un om creativ in orice fac.

HOROSCOP TAUR SUSTINERE IN MUNCA TA



HOROSCOP Orice munca ce implica scrisul sau orice proiect creativ ai beneficiaza de ajutor din exterior si de sustinere divina.



HOROSCOP Ai primit acest mesaj pentru ca divinitatea vrea sa te ajute sa iti pui stralucire asupra muncii tale creative pentru a lumina puternic si a fi vazuta de oricine, admirata si oamenii sa beneficieze de pe urma ei. Esti, asadar, ghidat sa cauti sfaturi si recomandari de la oameni experimentati in domeniul profesional in care lucrezi. Scopul nu este ca sa ti se diminueze propriile tale abilitati sau altcineva sa iti critice munca. Poti primi incurajare de la inca un rand de ochi si poti da si tu la randul tau idei noi si inspiratii. Te poti simti reticent sa obtii o opinie proaspata, simtindu-te foarte protector cu munca ta. Totusi ingerii vad ca facand asa, vei da muncii tale finalizarea necesara pentru aprecierea, acceptarea si placerea publica. Poate ca vei primi intrebari despre proiect la care nu te-ai gandit si iti este mai usor sa iti raspunzi la ele inainte si nu dupa ce munca este terminata. Ai incredere ca vei fi calauzit divin sa colaborezi doar cu oamenii ce iti ajuta munca si o fac sa straluceasca asa cum merita.



HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, multumesc pentru indrumarea pe care o primesc de la voi prin oamenii pentru ca munca mea sa fie apreciata, imbunatatita si dezvoltata asa cum merita.



HOROSCOP GEMENI GHIDARE DIVINA



HOROSCOP Ideile bune pe care le ai sau le primesti sunt raspunsuri trimise de la divinitate la rugaciunile si dorintele tale.

Acest mesaj iti cere sa notezi, sa ai incredere si sa urmezi mesajele repetitive si semnele ce vin spre tine. Mesajele care iti cer sa faci schimbari pozitive sunt de la divinitate si sunt ghidari ceresti de la arhangheli si ghizi spirituali. Aceste semne din Cer sunt deseori forme prin care rugaciunile iti sunt raspunse. Daca nu esti sigur daca un mesaj este cu adevarat ghidare divina sau nu, intreaba si cere lui Dumnezeu sa iti trimita semne suplimentare ca si confirmare. Cand urmezi adevarata calauzire divina, calea iti este armonioasa, sigura si plina de clipe de bucurie.



HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ghizi spirituali, va multumesc pentru ca ma indrumati pe calea vietii mele si ma sustineti sa fac schimbari bune.



