HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pe zodii: luni, 24 iunie 2019. Berbecii trasează granițe, Gemenii primesc asistență financiară

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 24 IUNIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP BERBEC TRASEAZA GRANITE – O LINIE IN NISIP Arhanghelul Mihail iti inmaneaza sabia sa. Este timpul sa setezi o granita energetica trasand simbolic o linie in nisip.



HOROSCOP Aceasta sabie este simbolul faptului ca ti se cere sa faci o actiune definitiva. A sosit timpul sa trasezi granite bine definite intr-o anumita zona a vietii tale. O granita este un ghid, o limita sau o regula pe care o creezi prin care poti identifica care sunt acele comportamente acceptabile, rezonabile si in siguranta ale altor oameni fata de tine. Aceasta linie ii opreste pe oameni sa abuzeze de timpul, de resursele si de generozitatea ta. Arhanghelul Mihail intelege cat iti este de dificil sa setezi asemenea granite, in special cand este vorba de oameni pe care ii iubesti si ii pretuiesti nespus in inima ta ; cu toate acestea, El iti cere sa faci asta pentru propria ta sanatate si precautie. Linia este un marker de toleranta si acceptabilitate, semnificand un respect sanatos de sine. Energetic, noua ta pozitie ta va fi simtita de cei implicati. Granite sanatoase sunt unul din cele mai valoroase cadouri pentru ca ele, efectiv, forteaza o reorganizare a comportamentelor si ii face pe oameni sa te respecte ca pe o parte integrala si valoroasa a vietii lor. Arhanghelul Mihail iti va trimite continu putere ca sa mentii aceasta stare energetica.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : iti creste respectul de sine, valoarea de sine, incredere de sine / alegeri personale / esti imputernicit cu incredere, stabilitate / esti un parinte iubitor in timp ce setezi standarde si disciplina / rezolvi o lupta de putere, spunand NU / primesti protectie daca esti profesor, avocat sau lucrezi cu aspecte legale / esti impamantat / te retragi dintr-o situatie toxica / finalul unei drame.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, gratie ajutorului tau, eu au acum incredere in abilitatea mea de a spune NU. Pot seta o granita sanatoasa si responsabila. Sunt in controlul vietii mele si sunt capabil sa mentin controlul asupra oricarei situatii. Iti multumesc ca ma sustii sa creezi granite sanatoase care ma protejeaza si sustin.



HOROSCOP TAUR POZITIVITATE – ENERGIA CUVINTELOR !



HOROSCOP Arhanghelul Mihail te roaga sa revizuiesti cu atentie legatura dintre ce gandesti si ce verbalizezi prin dialogul folosit. Cuvintele au putere foarte mare, foloseste-le cu intelepciune.



HOROSCOP Sabia si scutul de protectie iti sunt oferite simbolic de Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice pentru eliberarea de stres. In fiecare zi, vorbesti mii de cuvinte fara sa te gandesti la energia puternica pe care o contin si astfel o livrezi. Doar si cateva cuvinte alaturate au puterea de a vindecat si puterea de a rani. De exemplu “Te iubesc” sau “Te urasc”. Arhanghelul Mihail te roaga sa iti observi si dialogul interior, cuvintele care ruleaza continuu si repetitiv in mintea ta. Sunt acestea pozitive si incurajatoare sau constau intr-o constanta critica de sine care iti stirbeste din valoarea de sine ? Daca observi ganduri negative, doar spune : “Arhanghele Mihail, te rog suprascrie si corecteaza”. Nicio alta pedeapsa de sine nu este necesara. Arhanghelul Mihail te mai roaga sa iti observi si limbajul descriptiv, in special cuvintele si frazele pe care le repeti frecvent dar si cuvintele negative despre corpul tau cum ar fi “Am inima franta” sau “imi crapa capul”. Focuseaza-te pe cuvinte pozitive si pe afirmatii de iubire si incurajare. O afirmatie este punctul de start al unei schimbari ; alege propozitii pozitive care fie vor elimina ceva din viata ta fie te vor ajuta sa creezi ceva nou si frumos. Arhanghelul Mihail te va asista sa te focusezi pe cuvinte cu energie inalta pentru a-ti imbunatati valoarea de sine, respectul de sine si relatiile. Arhanghelul iti reamineste si sa binecuvantezi pe oricine intalnesti.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Alege sa nu spui nimic daca nu ai ceva bun sau frumos de spus / tine un jurnal de recunostinta / da-te la o parte dintr-o situatie toxica verbala sau dintr-o relatie toxica / practica rugaciuni cat mai des / curata-ti energetic casa / numara-ti binecuvantarile si nu problemele.



HOROSCOP Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma inveti si asisti sa ma accept pentru ceea ce sunt, fara judecata sau critica. Am grija de gandurile mele cu atentie si permit doar celor pozitive si iubitoare sa ruleze. Iti multumesc ca imi veghezi si cuvintele pentru a rosti vorbe pozitive si focusate pe iubire.



HOROSCOP PRIMESTI UN “ASPIRATOR” – ASISTENTA FINANCIARA



HOROSCOP Arhanghelul Mihail iti cere permisiunea sa ii dai voie sa iti aspire toate grijile, anxietatile si fricile pe tema banilor. El le va inlocui cu emotiile profunde inalte asociate cu abundenta. Presiunile financiare vor incepe sa se usureze.



HOROSCOP Sabia si scutul sunt simboluri oferite tie de Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Arhanghelul Mihail intra in campul tau energetic pentru a-ti oferi ghidare si asistenta in legatura cu subiectele financiare. Este timpul sa abandonezi ingrijorarile tale despre bani in grija si iubirea divina. Prosperitatea sau lipsa ei este o exprimare exterioara a ideilor pe care le ai in minte. Prosperitatea incepe prin a te simti bine despre tine insuti. Atunci cand crezi ca orice este posibil, tu te deschisi spre solutii si raspunsuri in orice arie a vietii tale. Este timpul pentru o curatare temeinica a afacerilor tale. Arhanghelul Mihail va trimite oameni si ghidare pentru a te asista cu economiile, taxele, afacerea si orice are legatura cu bugetul tau curent. Ai putea fi calauzit spre o noua banca sau sa iti schimbi obiceiuri de cheltuiala. El te va ghida si sa schimbi credintele limitative spre bani. Banii sunt pur si simplu doar o energie ; exista o sursa nelimitata universala care se poate revarsa spre tine din surse stiute sau nestiute iar Arhanghelul Mihail te sustine sa intri si tu in aceasta sursa data de divinitate.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : o cascada de bani poate veni spre tine / o datorie se va incheia / poti primi o marire de salariu / o crestere de afacere este pe rol / vei putea atrage un nou job mai banos / cineva va plati o datorie spre tine / iti urmezi scopul in viata / primesti inspiratie cum sa gestionezi financiar viata ta / ai asistenta de la ingerii pamantesti in afaceri ce au baza spirituala / simte recunostinta ca sa atragi abundenta.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, sunt deschis acum si pe receptie pentru noi surse de venit. Iti multumesc pentru toata sustinerea ta pe teme financiare. Eu invat prin Tine ca sunt o fiinta nelimitata, imi accept sursa nelimitata intr-un mod nelimitat. Multumesc pentru tot binele care este prezent cu gratie in viata mea. Toate nevoile mele sunt implinite abundent acum si mereu. Multumesc.



