HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pe ZODII: MARTI 8 ianuarie 2019. Mesajul si rugăciunea zilei! Atenție, la Taur

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 8 IANUARIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne, intuitii, senzatii e bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



HOROSCOP Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!



HOROSCOP Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama !



HOROSCOP Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.



HOROSCOP Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.



HOROSCOP Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

HOROSCOP BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



HOROSCOP PUNE-TE IN SERVICIUL SI FOLOSUL OAMENILOR



HOROSCOP Atunci cand iti doresti foarte mult sa imputernicesti si imbogatesti vietile altora, tu cresti gradul de constiinta aici pe pamant. Nicio fapta buna nu este prea mica. Actele de bunatate si de a servi alt om sunt privite pe taramurile spirituale ca fiind unele dintre cele mai inalte obiective. Sa usurezi suferinta altuia in orice fel – o contributie caritabila pentru munca voluntara sau orice la fel de simplu precum a face ziua cuiva mai senina cu un zambet sau un gest de bunatate – este cel mai mare cadou pe care ti-l dai tie insuti. A creste energia planetei facand actiuni lipsite de egoism este un castig pentru toti cei implicati. Crescand vibratia altora, tu iti cresti tie vibratia de fapt.. tine minte, mai presus de orice tu esti aici ca sa lasi in urma ta o lume mai buna decat era cand ai venit. Cauta moduri sa iti marchezi existenta. Nu ai cum rezolva toata durerea din lume dar este imperativ sa nu creezi mai multa. Fii atent si constient la gandurile tale, la cuvinte si la fapte.



HOROSCOP Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa fiu de ajutor celor ce au nevoie de mine, in acelasi timp onorandu-ma pe mine si contributia pe care o am in aceasta lume.



HOROSCOP TAUR (20 aprilie – 20 mai)



APRECIAZA-TI SI ONOREAZA-TI TALENTELE



HOROSCOP Corpul pe care Sinele tau inalt si ghizii tai spirituali l-au selectat pentru tine sa il locuiesti aici pe pamant s-a nascut cu predispozitie pentru anumite abilitati. Daca menirea ta spirituala este cel mai bine servita de o viata de muzician si nu de matematician, atunci va fi ales un embrion care are o predispozitie genetica pentru muzica. Acest mesaj a venit la tine pentru ca ghizii tai spirituali impreuna cu Arhanghelul Mihail vor sa fii constient cu adevarat de toate abilitatile si calitatile tale speciale care te fac unic si sa ne cultivi, iubesti, hranesti. Cand cineva pe care il/o admiri iti pare mai capabil intr-un anumit domeniu, in loc sa fii individios pe ce are acel om unic, mai bine priveste ce ai tu unic. A fi invidios inseamna ca privesti la altcineva in loc sa privesti spre tine cu admiratie. Darurile tale umane ti-au fost alese pentru un anumit motiv. Ele sunt ca un timbru postal care te identifica sa fii pe un anumit drum. Fii constient de ele, onoreaza-le si urmeaza-le spre unde te duc. Impartaseste-le cu lumea pentru ca altii sa isi recunoasca propriile calitati reflectate in tine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ajuti sa imi vad, iubesc, pretuiesc si dezvolt calitatile, harul, abilitatile si tot ce ma face pe mine sa fiu EU. Devin constient de valoarea mea si aleg sa imi dau voie sa stralucesc in lume.

HOROSCOP GEMENI (21 mai – 20 iunie)



FA O CALATORIE IN INTERIOR



HOROSCOP Corpul fizic este un produs al acestei dimensiuni materiale. Corpul este creat pe Pamant folosind elemente precum carbon, hidrogen si calciu. Corpul este vulnerabil, are limitari si o durata de viata finita. Sinele tau inalt a ales sa locuiasca in corpul tau pentru a avea experientele pe care lumea spiritului nu le ofera. Dar corpul tau nu este TU cel real. Ceea ce vezi in oglinda este doar un vehicul. Tu cel real este perfect, nelimitat si etern. Este conectat cu toata lumea si cu tot ce vezi. Abilitatea de a-ti contacta ghizii si intelepciunea lor iti este omniprezenta, dar trebuie sa iti faci partea ta de munca spre a avea acces la aceasta intelepciune. Aparitia acestui mesaj este o incurajare sa fii receptiv la ghidarea divina care este dreptul tau din nastere. Meditatia, a sta in tacere si a cere sa primesti sfaturi prin vis sunt unele dintre formele de a stabili contactul cu Sinele tau inalt si cu ghizii tai. Foloseste aceste instrumente ce ti-au fost date. Nu fii descurajat de permanentele distrageri de atentie din jurul tau ce actioneaza ca o bariera intre tine si ghizii tai. Practica constant dezvoltarea acestei relatii sacre. Vei vedea ca viata devine mult mai usoara atunci cand vei vedea comunicare zilnica cu ghizii tai.



Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti in fiecare zi sa fiu in contact cu Tine, cu ingerii si ghizii mei spirituali care ma ghideaza sa ma mentin pe adevarata mea cale si sa imi implinesc menirea in timp ce traiesc in bucurie si adevar aici pe pamant.



