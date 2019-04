HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pe zodii: sâmbătă 27 aprilie 2019. Berbecii arată calea, Gemenii duc un stil de viață armonios

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 27 APRILIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

HOROSCOP BERBEC CONDUCATOR – TU ARATI CALEA!

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail te trezeste pentru a prelua un rol de conducator. Iubirea ta si lumina au menirea sa le arate altora calea inainte.

Sabia ce ti se ofera simbolic de Arhanghelul Mihail este un strigat pentru a face o actiune clara. Rolul de lider este unul pe care doar putini oameni il imbratiseaza natural. Poate ca deja ti-ai asumat acest rol intr-o forma sau alta, insa nu te-ai gandit ca este intr-adevar statutul de conducator. Ti se cere sa fii lumina calauzitoare sau far de intelepciune intr-un grup, de exemplu familia, casnicia, o relatie, la birou, in afaceri, intr-o organizatie. Arhanghelul Mihail, marele razboinic si aparator al dreptatii, sta acum alaturi de tine pentru a-ti da putere, intarire si curaj precum si orice alta calitate pe care ingerii tai simt ca iti este necesara ca sa implinesti acest rol. Te-ai putea intreba cum de iti revine tie aceasta pozitie. Adevarul este ca esti o persoana capabila, de incredere si cu cunostinte, esti admirat si respectat de multi oameni. Arhanghelul Mihail te sustine in totalitate si iti va lumina calea responsabilitatilor la nevoie. Paseste inainte cu incredere pe masura ce ii ghidezi pe altii pe cararea vietii.



HOROSCOP. SEMNIFICATII ALTERNATIVE : se pregatesc pentru tine sau sunt deja pe rol oricare din urmatoarele : promovare intr-un job sau organizatie / un nou job / un nou rol / esti fratele mai mare dintr-o familie / primesti suport legal / esti specialist respectat in domeniul tau / consultant / consilier / medic, asistent medical / coordonator in voluntariat / lider spiritual / ghid spiritual pe pamant.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma faci sa ma simt confortabil in rolul de a coordona calea. Ii pot imputernici pe altii prin actiunile si cuvinele mele, calauzit de tine. Pot conduce drumul si oferi inspiratie altora. Ii ghidez gratie sustinerii si inspiratiei tale. Iti multumesc !



HOROSCOP TAUR PROTECTIA CASEI – CASA TA ESTE TEMPLUL SI CASTELUL TAU



HOROSCOP. Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri stau ca un cerc de gardieni in preajma casei tale zi si noapte.

Scutul iti este oferit simbolic de Arhanghelul Mihail ca un instrument puternic de protectie. Arhanghelul Mihail a auzit cerintele tale de nevoie de protectie din partea Lui pentru casa ta, locuitorii ei, animalele de companie. Arhanghelul Mihail sta in jurul casei tale, la intrare, la ferestre, in special noaptea si atunci cand nu esti acasa. Vizualizeaza-l pe Arhanghelul Mihail cum sta la usa de la intrare si cum un inger al Sau este la fiecare alta usa a casei si la fiecare fereastra, apoi mergi la culcare linistit sau in treburile zilei ! Ingerii sunt atrasi natural spre locuri de iubire si frumos asa ca este important sa mentii o energie ridicata in casa prin curatenie regulata si curatarea energetica a casei (cu uleiuri esentiale pure, cu lemn sacru samanic Palosanto, cu sare pusa la colturile fiecare camere, cu aerisit in fiecare zi). Arhanghelul Mihail rezoneaza si cu vibratia inalta a sunetelor vindecatoare cum ar fi a bolurilor cantatoare sau al aromei de salvie. Salvia este o planta considerata sacra de samani iar Arhanghelul Mihail se conecteaza rapid la aceasta aroma pentru a curata energiile negative si dense din casa si din orice spatiu precum birou, afacere sau masina. Purificarea regulata a atmosferei din casa mentine energiile la vibratie ridicata. Poti mentine o vibratie ridicata a iubirii in casa si prin crearea unui altar pentru ingeri, cu figuri de ingeri, flori, o lumanare parfumata, icoane si alte simboluri ce reprezinta ingerii precum aripi aparute in calea ta (si care desigur sunt trimise de ingeri).



HOROSCOP. SEMNIFICATII ALTERNATIVE : casa noua / familie fericita / ocazie frumoasa de reunire a familiei / un nou membru de familie / un nou copil / renovari de sicces / imbunatatiri in spatiul unde stai / decorari minunate care aduc stare de bine / feng shui pentru casa sau pentru afaceri.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma faci sa ma simt in siguranta in casa mea. Ma simt ghidat, protejat si calauzit de Tine si de ingerii Tai. Sunt inconjurat de oameni iubitori, ingeri pe pamant. Traiesc intr-o casa care imi hraneste sufletul si ma umple de pace. Iti multumesc !



HOROSCOP GEMENI STIL DE VIATA ARMONIOS – ECHILIBRARE INTRE MUNCA, ODIHNA SI JOACA CU VIATA

Arhanghelul Mihail te sfatuieste prin acest mesaj sa te focusezi pe echilibrarea tuturor fatetelor vietii tale pentru a-ti crea un stil de viata mai armonios decat il ai in prezent.



HOROSCOP. Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic ca si instrumente puternice de eliberare de stres. Viata unui om este in echilibru atunci cand cele patru domenii principale sunt in balanta completa. Aceste patru domenii sunt : mediul de acasa, munca, relatiile sociale si joaca (distractia-relaxarea). Mediul de acasa : casa ta este sanctuarul si castelul tau, este locul unde iti descarci cele mai mari presiuni si stresuri si iesi incarcat, energizat, unde esti hranit spiritual, unde este ordine si pace. Este important ca caminul tau sa hraneasca si sa sustina celelalte domenii ale vietii. Munca : este locul de unde iti castigi existenta. Locul de munca poate fi locul unde sa traiesti cele mai mari satisfactii si provocari, cele mai mari impliniri si realizari. Relatiile sociale : intr-o viata echilibrata, este important sa ai prieteni cu care sa impartasesti sentimente adanci si in compania carora sa te relaxezi complet. Numarul acestor relatii depinde de preferinta fiecarei persoane. Joaca cu viata : acest domeniu contine hobbyurile, sporturile, activitatile de relaxare, implicarile placute in activitati de grup, voluntariat, dezvoltare spirituala. Aceste activitati iti eleveaza starea mintii, dau la o parte confuzia, frustrarea si stresul.



HOROSCOP. Arhanghelul Mihail te va asista sa iti revizuiesti, refocusezi, schimbi si re-energizezi orice domeniu care este in afara echilibrului, ca sa aduci in viata ta armonia dorita. Zambeste !



HOROSCOP. SEMNIFICATII ALTERNATIVE : sanatate si nutritie imbunatatita / fa curatenie / revizuieste o relatie / cauta un consilier / muncesti prea mult / e timpul pentru o vacanta / casa noua / job nou / prieten sau iubire noua / o relatie se va imbunatati / dormi mai mult sau mai putin sau mai calitativ / mediteaza.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti ca mintea, corpul si spiritul sa imi functioneze impreuna in armonie completa. Imi petrec fiecare zi echilibrandu-mi energiile si avand grija de fiinta mea. Aduc echilibru intre munca si odihna si dau corpului meu tot ce are nevoie pentru a-si mentine sanatatea. Iti multumesc cand ma alertezi ca un domeniu al vietii mele este in afara echilibrului si ma calauzesti spre intelepciunea necesara de a restaura armonia.



