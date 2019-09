HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 1 septembriet 2019. Berbecii își asumă riscuri, Taurii sunt extrem de puternici

HOROSCOP Iata pentru 1 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

HOROSCOP BERBEC ASUMA-TI RISCURI SI AVENTUREAZA-TE

HOROSCOP La finalul calatoriei tale numita viata ta cel mai probabil vei regreta lucrurile pe care nu le-ai facut desi ti le doreai decat pe cele pe care le-ai facut si le-ai considerat erori. Asuma-ti riscuri. Nu orice risc duce la succes neaparat dar daca nu incerci nu vei sti niciodata care sunt acele experiente remarcabile care iti sunt disponibile. Pasind in afara zonei tale de confort, vei descoperi noi talente si abilitati pe care le ai. Jucand totul sigur nu vei avea parte de toate acele miracole ce apar din necunoscut. Viata este fie o aventura indrazneata fie nimic.

MESAJ SUPLIMENTAR : Pregateste-ti corabia. Prinde vantul aventurii si intra in marile deschise. Exploreaza noi porturi care te cheama. Este usor si simplu sa ramai in siguranta in port, dar nu acolo se afla dulceata si spendoarea vietii. Cand mergi prin valurile marilor si oceanelor vietii fara sa stii clar ce iti va aduce ziua urmatoare, energia vietii este activata la maxim prin tine. Nu exista nicio garantie atunci cand iti asumi riscuri, dar cand te impingi dincolo de limitari, viata te va recompensa incredibil.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii sa fiu o persoana curajoasa si cutezatoare care isi asuma riscuri si descopera cadourile vietii. Iti multumesc !

HOROSCOP TAUR ESTI PUTERNIC PESTE MASURA

HOROSCOP Ia-ti puterea inapoi. Paseste in gloria luminoasa a puterii tale personale. Chiar daca o povara iti pare apasatoare, ea te face mai puternic. Daca ai stat pe marginea vietii fara sa indraznesti sa traiesti deplin sau ai actionat mai mult pentru binele altora, acest mesaj iti transmite ca este timpul sa stai drept si asumat pentru tine insuti. Provocarile pe care le-ai trait te-au facut mai puternic. Nu ai insa nevoie sa iti traiesti viata pentru viata altora. Totusi, daca tu alegi, lumina ta poate ilumina calea pentru cei ce merg in urma ta.

MESAJ SUPLIMENTAR : O persoana puternica este tacuta si profunda. Nu este nevoie de un spectacol de demonstratie. Daca esti ratacit sau coplesit de autoritatea altcuiva, este timpul sa iti dai seama de acest lucru si sa te conectezi la puterea ta. Daca te temi sa iti asumi propriul adevar din frica de a nu fi judecat sau respins, este timpul sa renunti la aceasta ezitare. Daca ai dus pe umeri responsabilitati pentru altii, esti mai puternic din acest motiv ; totusi, este timpul sa decizi fie sa dai drumul fie sa mergi mai departe cu ei dar in conditiile tale. Tu ai o putere spirituala remarcabila care este nascuta din iubire sacra, intelepciune si gratie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii sa fiu o persoana puternica, asumata si curajoasa pentru a-mi trai viata la intregul sau potential. Iti multumesc !

HOROSCOP GEMENI SOLITUDINE – IN TACERE APARE PACEA TA

HOROSCOP In tacere vei gasi profunzimea a cine esti tu de fapt, a constiintei fiintei tale, precum si pacea interioara. Acum nu este timpul sa te aventurezi cu un nou proiect sau un nou ciclu de viata. Este timpul sa faci un pas in spate si sa stai linistit. In tacere, ai ocazia sa cauti si sa gasesti raspunsuri la dorintele cele mai profunde ale sufletului tau. Cauta starea de solitudine si ea iti va revela ce ai nevoie sa stii. Indiferent ce se intampla in jurul tau, gaseste serenitatea.

HOROSCOP MESAJ SUPLIMENTAR : Puterea ta adevarata se naste din tacere. Uneori, un calator pe drumul vietii sale este intr-o asemenea graba sa ajunga la urmatorul punct al destinatiei sale incat ajunge sa fie separat de sursa sa spirituala. Totusi, atunci cand acesta isi dedica timp de singuratate, totul se reaseaza in perspectiva corecta. Fa-ti timp zilnic pentru cel putin 10 minute de tacere totala in care respiri lent si profund. Imagineaza-ti cum inhalezi vitalitate si dai afara tot ce nu mai ai nevoie. Afirma ca totul este bine si va fi bine. Treci dincolo de galagia si haosul de pe strada si auzi vocea sinelui tau si a ghizilor spirituali.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa am clipe de liniste in care sa aud soaptele vocii mele interioare ce imi aduc solutii, inspiratii, intuitii si ghidari valoroase.

