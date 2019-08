HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 11 august 2019. Berbecii fac multă mișcare fizică, Gemenii sunt pic diferiți

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 11 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP BERBEC EXERCITII, OXIGEN, VIATA NOUA

“Alearga, mergi, inoata sau misca-ti corpul in orice forma simti bucurie. Astfel vei primi mai multa energie si fericire!”

HOROSCOP Miscarea fizica te ajuta sa respiri aer profund ceea ce iti face corpul sa se simta viu si treaz si conectat cu aceasta lume si viata. Respiratul aerului profund iti activeaza si noi idei pline de inspiratie si iti raspunde la intrebari. Acest mesaj iti cere sa faci mai des si mai multa miscare fizica pentru a-ti duce viata la urmatorul nivel. Uneori nu ai chef sa te misti pentru ca esti obosit, plictisit sau ocupat. Totusi, chiar si doar putina activitate fizica te face sa te simti mult mai bine decat erai inainte de ea. Merita din plin timpul si efortul de a te misca pentru ca apoi vei avea mult mai multa energie sa te josi sau sa iti faci orice alte treburi ai de facut.

HOROSCOP Exercitiile te ajuta sa dormi mai bine, ceea ce iti imbunatateste aspectul fizic si starea de spirit. In plus, este cel mai bun mod de a gestiona stresul. Dupa ce termini cu miscarea, vei uita de probleme sau vei avea raspunsuri care sa te ajute sa le gestionezi cu succes. Miscarea este mult mai distractiva alaturi de un prieten sau un membru de familie. Sau poti iesi cu un animal de companie la o plimbare lunga in pas sprinten sau la alergat. Fa ceva fizic in fiecare zi… si iti vei multumi tie pentru asta !

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa fac miscare fizica zi de zi, sa aduc astfel oxigen si viata noua celulelor fiintei mele.

HOROSCOP TAUR DA, CU SIGURANTA !

“Raspunsul la intrebarea ta este un puternic DA !”

HOROSCOP Ceea ce intrebi acum va atrage un rezultat pozitiv cu conditia sa iti mentii gandurile si emotiile la un nivel constant ridicat. Iti poti implini mai repede dorintele fiind atent la sentimente, cuvinte, ganduri, viziuni care ti se repeta. Cand aceasta ghidare interioara iti cere sa faci anumite actiuni pozitive, este important sa le faci. De exemplu, daca ai un puternic imbold sa suni o anumita persoana, da acel telefon. Ingerii mereu te ghideaza sa faci actiuni care au efecte sanatoase si pozitive asupra ta si altora.

Acest mesaj iti cere sa iti lasi deoparte grijile si indoielile si sa te simti in siguranta ca totul este pozitiv. Dorintele ti se vor implini si probabil in moduri mult mai bune decat te-ai astepta.

HOROSCOP Imagineaza-ti ca visul deja e implinit, folosind vizualizarea imaginatiei si sentimentele de bine. Trebuie doar sa ramai umplut cu incredere si speranta si sa actionezi cand simti ghidare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa am o viata implinita si ca ma sustii sa o ating prin ganduri si emotii constant pozitive. Multumesc ca sa scoti din stari negative si ma umpli cu incredere, credinta si speranta.

HOROSCOP GEMENI ESTE IN REGULA SA FII DIFERIT

“Nu trebuie sa fii ca tot restul lumii. Esti perfect exact asa cum esti !”

HOROSCOP Toata lumea vrea sa fie placuta de ceilalti, deci este normal sa vrei sa te potrivesti cu restul. Insa poti cadea in capcana de a te compara cu alti oameni si sa te devalorizezi ca nu esti suficient de bun, ca nu poti apartine, ca nu esti acceptat de unii dintre ei. Acest mesaj este aici pentru a-ti spune ca tot ce esti tu si tot ce ai tu special si unic este de mare valoare pe aceasta lume exact asa cum esti.

HOROSCOP Nu trebuie sa te schimbi ca sa faci pe plac altora. Daca incerci sa fii diferit de cine esti cu adevarat, nu vei fi fericit(a) si nu iti vei face prieteni adevarati care te iubesc fix pentru cum esti. Dar daca vocea interioara iti sopteste sa evoluezi invatand noi abilitati si talente, sa ai grija de corpul tau, atunci inseamna ca esti bun si iubitor cu tine, nu ca o faci ca sa corespunzi cerintelor altora sau sa le eviti criticile si respingerile. Asa vei atrage prieteni adevarati !

Cat timp tu ai un sentiment bun despre tine insuti, vei face bine. Cel mai bun mod de a face asta este sa rostesti adevarul, sa tratezi oamenii cu bunatate, sa iti tii promisiunile si sa iti faci munca pentru care ai venit pe lume. Nu e nevoie sa fii perect, sa porti ultima moda pe tine sau sa fii cea mai populara persoana. Doar ai incredere ca Dumnezeu te-a facut exact asa cum trebuie sa fii. Iar Dumnezeu nu face greseli.

HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa ma vad asa cum ma vezi si tu si intreaga divinitate, o fiinta plina de calitati care are un rol important si multe daruri de oferit in aceasta lume. Iti multumesc ca imi scoti in cale oameni care vad aceste daruri.

