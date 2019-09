HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 15 septembriet 2019. Taurii trebuie să o ia ușurel, Gemenii socializează mai mult

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 15 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP BERBEC BINECUVANTEAZA-TI INIMA

“Cauta suport emotional si spiritual ca sa iti vindeci si alini inima.”

HOROSCOP Ai primit acest mesaj pentru ca inima ta are nevoie de iubire tandra si plina de grija si compasiune urmare a unei pierderi sau incheieri de relatie. Iti prinde bine acum imbratisare plina de dragoste iar ingerii ti-o ofera din belsug. Acest mesaj este si un semn sa cauti orice forma de alinare emotionala in urma unei experiente care ti-a frant inima, chiar daca esti constient sau nu de ea. In unele cazuri, mesajul se refera si la rugamintea ingerilor si a arhanghelului Mihail sa iti protejezi inima fizica, printr-o alimentatie mai dietetica, prin miscare fizica, prin interventie medicala la nevoie.

HOROSCOP Conecteaza-te prin intentie la inima sacra a lui Iisus pentru a primi la cererea ta vindecare spirituala si purificare pentru ceakra inimii tale. Dumnezeu iti binecuvanteaza inima si te ghideaza sa urmezi calea care este cea buna si dreapta pentru tine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ai grija de inima mea prin calauziri si mesaje incurajatoare si pline de iubire.

HOROSCOP TAUR IA-O USUREL SI FA TOTUL CU USURINTA

HOROSCOP “Sanatatea, fericirea si abundenta au nevoie de o abordare blanda a vietii si a muncii tale din partea ta.”

Ingerii si arhanghelul Mihail iti trimit acest mesaj pentru ca ti-a fortat propriile limite si sarcini multiple de facut, grabindu-te sa implinesti termene limita si ingrijorandu-te pentru alti oameni. Poate ca ai exagerat si cu socializarea sau petrecerile de lunga durata. Acum este timpul sa te odihnesti si sa te detoxifiezi sau chiar sa te abtii. Astfel iti vei recupera urgent sanatatea si energia vitala.

HOROSCOP Acest mesaj este si o reamintire sa ramai in momentul prezent si sa te ocupi de proiecte cate unul pe rand, ca sa eviti sentimentul de a te simti coplesit. Poate ca ai fost focusat foarte mult spre viitor, anticipand vremuri mai bune sau ingrijorandu-te cu privire la ce ar putea veni. Sau te-ai consumat de evenimente trecute. Acum esti calauzit sa te concentrezi doar pe aici si acum ca sa te bucuri de viata chiar daca circumstantele curente nu sunt ideale.

In plus, este un semn de a te retrage dintr-un job epuizant sau sa renunti la un hobby daca acesta te pune in risc de sanatate fizica sau mentala. Ia-o usurel cu totul si abordeaza-ti viata cu delicatele si blandete.

HOROSCOP Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc usor si bine, sa fac actiuni care aduc usurinta si se simt bland in intreaga mea fiinta.

HOROSCOP GEMENI SOCIALIZEAZA SAU ALATURA-TE SI TU

HOROSCOP “Fa-ti conexiuni si prietenii noi care te sustin prin implicarea ta intr-un grup de oameni care gandesc ca si tine si te imputernicesc”

Acest mesaj vine ori de cate ori tanjesti dupa conexiunea cu oameni asemenea tie alaturi de care sa te simti imputernicit. Este un semn pentru tine sa iesi din casa si din carapace, departe de computer si sa cunosti oameni cu interese comune cu tine. Esti incurajat din plin sa participi la intalniri, sa onorezi invitatii, sa mergi la cursuri sau workshopuri pe teme ce te bucura si te dezvolta sau sa te implici in grupuri spirituale sau religioase cu care rezonezi ca si ideologie. Din nou, nu este suficient sa discuti online. Ai nevoie de interactiuni fata in fata cu oameni care te pot atinge de mana, te pot imbratisa, te pot privi in ochi si zambi si iti pot oferi sustinere si prietenie pe care sa o simti in tot corpul.

HOROSCOP Acest mesaj este si un semn pentru avansare in cariera prin conexiuni de afaceri si socializare. Ti se indica totodata si ca semn sa te indrepti spre un mentor sau sa urmezi un curs ce are legatura cu pasiunile tale. Totul este despre a primi invataturi pe care alti oameni ti le pot aduce, dar si sa dezvolti prietenii.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma sustii sa ma conectez cu cei asemenea mie, alaturi de care sa infloresc la potentialul meu maxim.

