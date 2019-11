HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 17 noiembrie 2019. Berbecii trebuie să fie precauți, Gemenii primesc încredere

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 17 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun !



HOROSCOP BERBEC Nu te grabi sa iei aceasta decizie



HOROSCOP Ai intrebat despre o situatie in care exista confuzie ori indecizie iar aceasta carte este un semn ca nu ar trebui sa te grabesti in nicio privinta. Cu timpul vor aparea mai multe informatii care iti vor calauzi firesc actiunile. Acum nu trebuie sa fortezi lucrurile in niciun fel. Nu vei pierde ocazii daca nu te grabesti, iar altii te vor astepta. Este decizia ta si cel mai bine pentru tine este sa faci lucrurile pe indelete fara graba si nerabdare.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: nu semna contractul chiar acum – negociaza un angajament mai bun / pune mai multe intrebari inainte de a spune da / redu viteza intr-o noua relatie / studiaza optiunile si alternativele / nu accepta presiunile altor oameni, pentru ca vorba de viata ta nu de a lor.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa ma ajuti sa imi pastrez taria si calmul in timp ce abordez aceasta situatie. Aminteste-mi sa ma detasez si sa fac un pas inapoi, permitand situatiei sa se desfasoare firesc. Iti multumesc ca ma protejezi.



HOROSCOP TAUR Pazit si protejat.



HOROSCOP Ingerii te protejeaza in aceasta situatie precum si in alte domenii ale vietii. Tu si ingerii tai formati o echipa. Urmeaza calauzirea pe care ei ti-o dau pe calea propriei intuitii. Se pare ca ai tras aceasta carte pentru ca treci printr-o schimbare majora si te simti vulnerabil, insa ea este un simbol care iti aminteste ca ingerii vegheaza tot timpul asupra ta. Aceasta carte iti cere sa renunti la masurile de aparare in relatie cu oamenii. Deschide-ti inima pentru a darui si primi iubirea, pentru a te putea bucura de relatia pe care o doresti atat de profund. Fii tu insuti in relatie cu altii si spune ingerilor ce simti. Acest lucru va permite altora sa te cunoasca, sa te sprijine si sa te iubeasca.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: nevoile tale financiare vor fi implinite / vei avea un rezultat fericit intr-o problema juridica / somn usor – ingerii vegheaza asupra casei tale / copiii sunt protejati si in siguranta.

Rugaciune: Multumesc pentru protectia mea si a persoanelor pe care le iubesc, pentru ca suntem in siguranta si toate nevoile ne sunt implinite. Acum accept ajutorul tau cu recunostinta si cu slava, stiind ca e bine pentru mine si pentru toti ceilalti sa acceptam ajutorul ceresc. Multumesc, multumesc, multumesc !



HOROSCOP GEMENI O persoana la care te gandesti este demna de incredere.



HOROSCOP Ai primit acest mesaj ca sa fii sigur ca te poti baza pe o persoana care este implicata in situatia la care te gandesti. Fiecare om mai face greseli sau actioneaza uneori egoist, dar in general poti avea incredere in aceasta persoana. Lui sau ei ii pasa de tine si va actiona asa cum trebuie, in moduri pline de iubire. Ingerii iti cer sa nu te astepti ca aceasta persoana sa fie perfecta, fiindca ai forta prea mult relatia. In schimb, priveste si trateaza aceasta persoana exact asa cum ai dori sa fii tratat si tu: cu iubire si compasiune.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: poti crede ce spune aceasta persoana, chiar daca nu iti place ce auzi / persoana pe care tocmai ai intalnit-o iti poate deveni un partener romantic / aceasta persoana va fi un bun partener de afaceri / ideea ta este valida si credibila / renunta sa mai dai vina pe altii iar furia si neiertarea las-o in seama ingerilor.

Rugaciune: Iti multumesc ca m-ai ajutat sa am incredere, astfel incat sa imi pot deschide larg inima in relatia cu aceasta persoana. Sunt recunoscator ca ma protejezi, asigurandu-ma ca in viata sunt oameni de incredere.



