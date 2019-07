HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 20 iulie 2019. Berbecii descoperă comoara, Taurii trăiesc ușor

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 20 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP BERBEC Descopera comoara

HOROSCOP. Uita-te sub suprafata in viata ta si vei gasi comorile. Abundenta te asteapta in multe forme. Secretul este sa stii ca o meriti si esti demn de ea. Ceva ce tu credeai ca este banal se va dovedi a fi ceva extraordinar. Ia-ti cateva clipe si uita-te la oamenii si situatiile din viata ta. Uneori, a primi o comoara inseamna doar sa vezi viata intr-un mod total nou. Comoara a fost mereu acolo dar tu nu ai vazut-o.

HOROSCOP. MESAJ SUPLIMENTAR : In calatoria sa, calatorul se intalneste cu dragoni si depaseste obstacole si in acest proces descopera comorile aflate adanc in sufletul sau. Deseori, comoara se gaseste in cele mai neasteptate locuri. Deci cauta, nu te opri din cautat abundenta din viata ta. Cu cat o vezi, cu atat ea se inmulteste pentru tine. Acest mesaj iti anunta ca urmeaza o perioada abundenta, frumoasa, prospera pentru viata ta.

HOROSCOP. Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sprijinul tau de abundenta, prosperitate, belsug, pace si implinire pentru viata mea. Am incredere in tine si iti multumesc !

HOROSCOP TAUR SIMPLIFICA-TI VIATA, TRAIESTE USOR

Elibereaza din viata ta ceea ce nu te sustine. O viata aglomerata si adunarea a mai mult decat ai nevoie creaza o energie statica. Curata acumularea nefolositoare din interior si din exteriorul tau. Fa ceea ce conteaza si da drumul la orice altceva ca sa gasesti pace, liniste si gratie. Simplifica-ti viata, altfel este dificil sa auzi vocea lui Dumnezeu. Creaza timp ca sa te odihnesti si improspatezi.

HOROSCOP. MESAJ SUPLIMENTAR : In calatoria vietii, deseori adunam lucruri de care nu mai avem nevoie, care nu ne sustin. Este timpul sa spui adio sau la revedere la situatii, la persoane, la obiecte care nu aduc ce e mai bun din tine la lumina. Tine in viata ta ce functioneaza si da drumul la restul. Facand ce este esential si eliberand tot restul este una din cele mai rapide moduri de a te alinia cu vibratia linistita a spiritului. Da la o parte ce nu te ajuta sa avansezi. Chiar si un gunoi aruncat creaza o mare diferenta.

HOROSCOP. Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa ma eliberez de tot ce e nefolositor, sa fiu usor si sa avansez cu gratie inainte.

HOROSCOP GEMENI

TRANSFORMARE – SE NASTE UN NOU MOD DE A TRAI

HOROSCOP. Te afli in perioada unor transformari profunde. Credinte vechi, idei si decizii despre cine esti si ce meriti de la viata incep sa se schimbe, sa fie inlocuite cu o vitalitate incredibila si cu noi cai. In curand vei experimenta lumea intr-un mod proaspat si nou nout.

HOROSCOP. MESAJ SUPLIMENTAR : Calatoria vietii il transforma pe calator. Atunci cand calatorul ajunge la destinatie, el nu mai este aceeasi persoana ca cea care a inceput calatoria. Chiar daca sunt zone de viata in care lucrurile nu sunt suficient de clare, sa nu fii preocupat. Aceasta este confuzia ce apare inainte de o renastere. Precum pasarea Phoenix care apare maiestuos din cenusa sa, o mare schimbare benefica in viata ta este pe cale sa apara. Nu tine de moduri vechi de a vedea lumea si forme limitate de a gadi. Fii dispus sa vezi lumea prin ochi noi proaspeti. Este foarte bine sa imbratisezi schimbarile.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti spre schimbarile necesare, benefice si inaltatoare ce ma ajuta sa evolez si sa experimentez viata.

