HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 22 septembrie 2019. Taurii au nevoie de aer curat, Gemenii trec printr-o purificare

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 22 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP BERBEC TRANSFORMARE

HOROSCOP “Acum experimentezi schimbari enorme care aduc binecuvantari mari.”

Pe masura ce treci prin aceasta perioada de schimbari, este si normal pentru tine sa te intrebi daca viitorul tau este sigur. Sunt aici pentru a te asigura ca esti parte din ciclurile naturale de evolutie pentru viata ta. Pentru a aduce noutatea dorita de tine, este mai intai nevoie sa permiti vechilor parti din viata ta sa se desprinda si sa cada. Aceste schimbari trebuie sarbatorite, nu temute. Spune multumesc pentru aceasta curatare de ce este vechi. Imbratiseaza toate lectiile pe care ti le-a adus apoi da-i drumul. Fii plin de entuziasm pentru noutatea pe care cadourile vietii le revarsa asupra ta si lasa-le magia sa te surprinda si incante.

HOROSCOP Diverse semnificatii ale acestui mesaj : nu te ingrijora pentru finaluri caci ele aduc noul pentru tine ; ti s-a raspuns la rugaciuni printr-o schimbare si noutate ; da drumul vechiului ; nu te ingrijora despre schimbari – ele sunt cu adevarat spre mai bine pentru tine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma sustii in procesele de schimbare ale vietii mele, ca imi dai incredere, tarie si credinta nestramutata. Stiu, prin tine, ca sunt iubit si protejat.

HOROSCOP TAUR IESI AFARA IN AER CURAT

HOROSCOP “Ai stat in interior pentru prea mult timp. Iesi in exterior si inspira aer proaspat.”

HOROSCOP A sta foarte multe ore inchisi in spatii fara acces la aer proaspat nu este modul natural de a trai pentru oameni pe aceasta planeta miraculos de frumoasa. Sunt foarte multe de vazut si experimentat atunci cand iesi dintre cei patru pereti si acoperisul deasupra capului. O iesire zilnica in exterior nu doar ca iti va revigora sufletul si spiritul, dar iti va da speranta si incredere in viitorul vietii tale si al planetei. In exterior poti vedea tot ceea ce are natura minunat sa iti ofere : florile pregatite de inflorire, frunzele, pasarile ciripind si chiar vantul care iti mangaie parul. Nu lasa nicio zi sa treaca fara sa fii in contact cu aerul exterior pentru ca este una din cele mai pline de satisfactii forme de bucurie pentru sufletul tau insetat de viata.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : petrece timp in natura ; schimba-ti jobul cu unul care sa iti permita o mai mare flexibilitate de program ca sa fii in contact mai mare cu natura si exteriorul ; ocupa-te de aspecte de imbunatatire de mediu ; recunoaste nevoia de echilibru in viata, pentru a avea mai multa odihna si joaca ; o manifestare importanta pentru tine va avea loc in lunile in care natura incepe sa infloreasca.

HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru indemnul de a-mi hrani sufletul cu bine si bucurie, petrecand mai mult timp in afara casei si serviciului. Stiu sa ma bucur cu recunostinta de tot ceea ce are planeta sa imi arate si daruiasca !

HOROSCOP GEMENI PURIFICARE

HOROSCOP “Este timpul pentru o curatare si detoxifiere a trupului si mintii tale.”

Acest mesaj vine ca un ajutor si nu ca o critica sau un afront. Este posibil sa fi devenit prea incarcat cu chimicale folosite in exces iar sursa pentru care le consumi este in psihicul tau subconstient. Ai ignorat mesajele corpului tau care a strigat ca vrea eliberare de consumul constant de impuritati. Poate ca ai observat si o diminuare a nivelului de energie si a cantitatii de bucurie simtita pentru viata. Nu mai conteaza ce a fost pentru ca ai solutia chiar la indemana ta ! Acum ca ai primit acest mesaj, nu ezita niciun moment sa faci schimbarile necesare. Fii cu atentia sporita pe continutul mintii si vorbelor tale, in egala masura, pentru ca vorbele pe care le gandesti si le rostesti sunt chiar dieta mentala care te sustine sau te darama. Alege puritatea si iti promitem o schimbare in bine.

Mesajul poate fi, totodata, si o confirmare ca actuala ta cale de sanatate functioneaza excelent. Tu vei simti care din cele doua mesaje este potrivit pentru tine.

HOROSCOP Diverse semnificatii ale acestui mesaj : urmeaza-ti ghidarea intuitiva pentru schimbari in stilul de viata ; opreste-te din folosirea in exces a alcoolului sau a oricaror forme de chimicale sau droguri ; evita consumul in exces de produse procesate cu zahar si faina alba ; mananca mai multa mancare organica ; mentine-ti gandurile si vorbele pozitive ; adopta o alimentatie vegetariana ; fa o dieta de detoxifiere.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca ma calauziti sa intretin un stil de viata sanatos, sa revin la el atunci cand ma abat si sa recunosc cu recunostinta cand deja sunt in forma mea cea mai buna de sanatate fizica, emotionala si mentala.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.