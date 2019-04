HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 24 aprilie. Taurii trebuie să apeleze la inocență, Gemenii sunt protejați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 24 APRILIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP BERBEC Aceasta este misiunea ta personala.

Ingerii ti-au auzit rugaciunile si te calauzesc sa mergi in directia pentru care te-ai nascut. Ai deja idei despre o cariera care ti-ar putea aduce bucurie, entuziasm, oportunitati sa ajuti alti oameni si securitate financiara, iar aceste ganduri sunt indicatori ai misiunii tale divine. Asta inseamna sa fii implicat in activitati care iti aduc fericire, tie si altora. Aceasta carte confirma faptul ca acea cariera la care visezi este misiunea ta personala. Prin urmare, Universul te va sprijini si iti va deschide usile. Mergi inainte cu incredere !

Semnificatii specifice posibile : situatia actuala iti ofera sugestii privind pasul urmator de urmat pe calea ta – urmeaza-ti adevaratele sentimente ; ingerii vegheaza asupra afacerii si finantelor tale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, tu cunosti detaliile misiunii mele personale divine si te rog sa ma ajuti sa fiu in acord cu obiectivele mele. Te rog sa imi calauzesti clar actiunile, incat sa-mi urmez cei mai buni pasi pentru a-mi manifesta minunata si importanta mea cariera.

HOROSCOP TAUR Inocenta

Arhanghelul Mihail te tine intr-o imbratisare placuta, asigurandu-te de propria ta inocenta. Cere-i sa te ajute sa te ierti si sa scapi de autoinvinovatire (emotie grea care te impiedica sa traiesti pacea launtrica) spunand ; “Arhanghele Mihail, iti multumesc ca m-ai ajutat sa ma iert pentru [descrie situatia la care te gandesti] si pentru orice altceva pentru care m-am invinovatit. Te rog, ajuta-ma sa ma eliberez de autoinvinovatire in minte, trup si emotii.”. Respira adanc, simte cum te eliberezi profund in timp ce Arhanghelul Mihail te ajuta sa iti cuprinzi adevarata inocenta. Purtarea ta in trecut nu putea sa anuleze creatia perfecta a lui Dumnezeu, ca fiinta de lumina si iubire, puternica si iubitoare.

Semnificatii specifice posibile : persoana despre care intrebi sau care iti vine in minte acum este inocenta ; iti prinde bine curatare si detoxifiere fizica si energetica ; poti avea incredere in situatia despre care intrebi ca iti aduce ce e bine pentru tine ; focalizeaza-te asupra calitatii altor oameni, in loc sa le vezi “greselile”.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule si voi ingerilor, va multumesc ca m-ati ajutat sa vad ca toate calitatile tale de iubire si lumina pura se reflecta in mine si in toti ceilalti oameni. Ajuta-ma sa imi cuprind inocenta daruita de Dumnezeu, astfel incat sa simt pacea launtrica.

HOROSCOP GEMENI Pazit si protejat.

Ingerii te protejeaza in aceasta situatie precum si in alte domenii ale vietii. Tu si ingerii tai formati o echipa. Urmeaza calauzirea pe care ei ti-o dau pe calea propriei intuitii. Se pare ca ai tras aceasta carte pentru ca treci printr-o schimbare majora si te simti vulnerabil, insa ea este un simbol care iti aminteste ca ingerii vegheaza tot timpul asupra ta. Aceasta carte iti cere sa renunti la masurile de aparare in relatie cu oamenii. Deschide-ti inima pentru a darui si primi iubirea, pentru a te putea bucura de relatia pe care o doresti atat de profund. Fii tu insuti in relatie cu altii si spune ingerilor ce simti. Acest lucru va permite altora sa te cunoasca, sa te sprijine si sa te iubeasca.

Semnificatii specifice posibile : nevoile tale financiare vor fi implinite ; vei avea un rezultat fericit intr-o problema juridica ; somn usor – ingerii vegheaza asupra casei tale ; copiii sunt protejati si in siguranta.

Rugaciune : Multumesc pentru protectia mea si a persoanelor pe care le iubesc, pentru ca suntem in siguranta si toate nevoile ne sunt implinite. Acum accept ajutorul tau cu recunostinta si cu slava, stiind ca e bine pentru mine si pentru toti ceilalti sa acceptam ajutorul ceresc. Multumesc, multumesc, multumesc !

