HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 24 octombrie 2019. Berbecii au nevoie de terapie fizică, Gemenii se dedică scopului divin al vieții

HOROSCOP. Iata pentru JOI 24 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP BERBEC MUNCA CU CORPUL : Scopul vietii tale implica munca cu corpul precum terapie prin masaj, energie vindecatoare, terapie fizica sau exercitii fizice.

Ai primit acest mesaj ca o incurajare sa te implici in orice fel de munca cu trupul pentru a te vindeca pe tine sau pe altii. A primi sau a face un masaj sau orice alta forma de grija si atentie pentru corpul fizic au efecte vindecatoare minunate. Ai maini vindecatoare si esti atras in mod natural spre diverse forme de vindecare prin atingerea oferita de palmele tale. Acest mesaj este o validare ca exista o conexiune intre tine si acest domeniu.

HOROSCOP Provocarea pentru tine este sa ai grija excelenta de propriul corp in timp ce cauti moduri de a ajuta pe altii. Iti este usor sa daruiesti, inclusiv prin energie vindecatoare spre cei dragi sau clienti. Asigura-te ca te incluzi si pe tine in acest proces si fa-ti timp pentru miscarea corpului, pentru masaj si pentru a primi si tu tratamente. Esti incurajat sa urmezi cursuri pentru directia spre care simti atractie, ca sa iti mentii acest har la nivele ridicate.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru calauzirea de a-mi folosi mainile ca sa vindec si sa las fluxul energiei vindecatoare divine sa curga spre mine catre toti cei ce au nevoie de ea !

HOROSCOP TAUR DORINTELE INIMII: Esti sustinut, ghidat si protejat in timp ce visele iti devin realitate

HOROSCOP “Ce isi doreste inima ta?” este intrebarea pe care Arhanghelul Mihail si ingerii ti-o adreseaza acum. Esti la o intersectie importanta a vietii tale in care e nevoie sa iei decizii cu privire la ce iti doresti cu adevarat. Nimeni, nici macar Dumnezeu si ingerii, nu pot lua aceste decizii pentru tine. Petrece timp in solitudine, in contemplare linistita si priveste cu onestitate dorintele inimii pentru ca sunt deschise multe optiuni spre tine.

Vestea buna este ca de indata ce ai claritate, usile oportunitatilor ti se deschid cu usurinta. Vei dansa in parteneriat cu intuitia ta: mai intai ascultand de vocea ta interioara si apoi actionand dupa acea ghidare. Desi calea ta poate implica ceva mai multa munca si tenacitate, ea va fi lina si pasnica.

Tu, ca si oricine altcineva, meriti sa fii fericit. Aceasta este vointa lui Dumnezeu pentru noi toti. Fericirea ta ridica vibratia in lume si radiaza energie vindecatoare oriunde mergi.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa imi vad dorintele inimii si ca imi dai putere sa le urmez si implinesc !

HOROSCOP GEMENI ABUNDENTA INFINITA: Esti complet sustinut pe masura ce te dedici scopului divin al vietii tale

HOROSCOP Arhanghelul Mihail iti transmite prin acest mesaj reasigurarea ca, pe masura ce tu te focusezi sa fii in serviciul altora si divinitatii si sa iti urmezi ghidarea interioara, nevoile tale vor fi solutionate intotdeauna. Cu cat renunti mai usor si repede la ingrijorari si ai incredere in abundenta infinita a Universului, cu atat aceasta abundenta va curge spre tine. Retine intotdeauna ca rugaciunea ta si sentimentele pozitive imbunatatesc situatiile, in timp ce ingrijoraream agraveaza totul. Poti sa lasi grijile spre Dumnezeu si ingeri pentru vindecare.

HOROSCOP Abundenta vine spre tine in moduri neasteptate, deci nu pierde timp si energie incercand sa iti dai seama cum se intampla. In schimb, dedica ganduri si actiuni ca sa urmezi vocea din interiorul tau. Aceasta voce sa iti fie partener in orice faci in munca ta. Rugaciunile iti sunt auzite si raspunsul lor vine deseori prin ceea ce tu numesti intuitie.

Mentine viziuni pozitive si sentimente ca ai siguranta financiara. Afirma ca acesta este adevarul tau, chiar acum. Simte-te complet sustinut si asa va fi. Vei primi directii specifice cum sa actionezi in baza raspunsurilor rugaciunilor tale. Este esential sa creezi timp in liniste ca sa auzi aceasta ghidare interioara, apoi sa o urmezi fara ezitare si intarziere.

HOROSCOP Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru calauzirea pe care mi-o acorzi prin intuitia si inspiratia ce imi vorbesc din interiorul fiintei mele !

