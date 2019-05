HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 25 mai. Taurii acordă atenție propriilor vise, Gemenii merg înainte fără teamă

HOROSCOP Iata pentru SAMBATA 25 MAI 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP BERBEC Respectul de sine.



HOROSCOP Ingerii te sprijina in cautarea fericirii, sanatatii si abundentei, sfatuindu-te sa te respecti si sa te iubesti. Situatia care te preocupa are unele aspecte disfunctionale care iti pot influenta negativ stima de sine. Aceasta carte iti arata ca a venit vremea sa te cinstesti, chiar daca altii nu te trateaza asa cum meriti. Meriti respectul de sine si respectul celorlalti deoarece esti unul din copiii iubiti ai lui Dumnezeu, ca oricare alta fiinta, conform adevarului spiritual.



HOROSCOP Semnificatii specifice posibile : apeleaza la specialisti in cresterea stimei de sine ; paraseste o situatie abuziva ; renunta la comportamentele despre care stii ca nu sunt sanatoase ori potrivite pentru tine, pentru ca invinovatirea afecteaza stima de sine ; insista ca altii sa te trateze cu respect.



HOROSCOP Rugaciune : Doamne Dumnezeule si voi ingeri, va multumesc ca m-ati ajutat sa ma vad asa cum ma vedeti voi, prin ochii iubirii. Va multumesc ca ma cinstiti si ma respectati, va rog sa ma calauziti sa fac si eu la fel si sa-mi dati curajul sa ma exprim in numele meu. Va cer protectia in toate relatiile mele, astfel incat sa fiu inconjurat de oameni iubitori si buni. Multumesc, multumesc, multumesc.



HOROSCOP TAUR Acorda atentie propriilor vise



HOROSCOP Ingerii au lucrat in timp ce visai pentru a te ajuta sa scapi de vechile temeri si sa atingi noi culmi de fericire si de pace. Te-au invatat in timpul somnului, dand raspuns la rugaciunile tale si punand temelie pentru implinirea misiunii personale in aceasta viata. Desi s-ar putea sa nu iti amintesti aceste vise, informatiile se afla in subconstient si te ajuta in multe feluri. Poti accesa multe din sfaturile ingerilor tai tinand un jurnal al viselor. Este bun oricare tip de carnetel. Pastreaza-l la capul patului si scrie in el orice vis iti amintesti din noaptea precedenta. Curand vei recunoaste anumite tipare in temele si simbolurile care apar si care iti ofera calauzire pentru orele de veghe.



HOROSCOP Semnificatii specifice posibile : Visele care se repeta ti se adreseaza, acorda-le atentia cuvenita ; Respecta-ti dorintele si actioneaza pentru implinirea lor ; Consulta un expert in domeniul viselor sau o carte de vise ; Asigura-te ca dormi suficient ; Mergi la culcare linistit.

Rugaciune : Iti multumesc ca ma trimiti la culcare linistit in aceasta seara si ca ma ajuti sa ma bucur de un minunat somn odihnitor. Arhanghele Mihail, te invit in visele mele ca invatator, calauzitor si vindecator. Te rog sa imi permiti sa inteleg aceasta situatie [descrie situatia] la nivel spiritual si sa ma calauzesti.



HOROSCOP GEMENI Mergi inainte fara teama.



HOROSCOP Aceasta carte este un semn ca esti pe calea cea buna si ca poti sa iti continui planurile in siguranta. Atata timp cat iti pastrezi intentiile focalizate asupra dorintei din inima, pasii iti vor fi automat indreptati in directia cea buna. Chiar acum este important sa actionezi – indiferent cat de putin sau cat de aparent inconsecvent – catre rezultatul dorit. Cere ingerilor calauzire spunand : “Te rog, arata-mi urmatorul pas.” si ei iti vor veni in ajutor. Si in tot acest timp, te va proteja si te va sprijini in timpul acestor schimbari importante pentru tine.



HOROSCOP Semnificatii specifice posibile : esti sprijinit cand faci o schimbare in viata ; paraseste o situatie nesanatoasa ; este momentul potrivit sa pornesti o noua afacere sau sa faci o schimbare de loc de munca ori cariera ; incepe aceasta relatie cu inima si mintea deschisa ; este alegerea potrivita pentru tine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, multumesc ca ai fost pas cu pas alaturi de mine, ca m-ai tinut de mana, mi-ai dat incredere si curaj si mi-ai calauzit gandurile si actiunile pe calea iubirii si a adevareti mele misiuni personale in viata.



