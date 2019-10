HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 26 octombrie 2019. Berbecii vorbesc despre trăirile lor, Taurii râd întruna

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 26 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP BERBEC VORBESTE DESPRE TRAIRILE TALE

“Spune unui prieten de incredere ceea ce simti.”

HOROSCOP Acest mesaj inseamna pentu tine un semnal ca ai tinut in tine prea mult unele sentimente si trebuie sa le lasi sa iasa. Cand vorbesti sau scrii despre trairile tale, tu le intelegi mai bine. Uneori nu stii ceea ce simti pana cand nu incepi sa vorbesti. Nu este sanatos sa tii in tine emotii negative, in special furia sau tristetea. Gaseste o persoana de nadejde pentru tine care te va asculta, un membru de familie, un terapeut. Spune persoanei ca vrei sa ii vorbesti despre ceva profund pentru tine si cere permisiunea sa faci asta, fara sa dai buzna sa povestesti pana cand nu ti se da acordul pentru timpul investit de persoana si pentru disponibilitatea sa de a intra in povestile tale. Este un mod sanatos si ecologic de a relationa cu oamenii. Ai nevoie de ei dar ii si respecti totodata. Daca ai nevoie de sustinerea sa emotionala, este sanatos sa ii spui ca ai aceasta nevoie, ca sa nu ai dezamagire cu privire la reactia sa. Daca ai nevoie doar sa fii ascultat fara sa primesti sfaturi, opinii, cuvinte in plus, spune acest lucru.

Daca nu ai cu cine sa vorbesti sau sentimentele tale sunt prea private ca sa le rostesti, atunci scrie despre ele. Poti vorbi si in liniste cu ingerii tai. Ei te asculta cu iubire si te ajuta sa te simti mai bine si sa gasesti raspunsuri.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa elimin emotiile negative si sa inlocuiesc spatiul eliberat cu emotii pozitive de bucurie, speranta, multumire, optimism, entuziasm, pasiune si iubire.

HOROSCOP TAUR RAZI!

HOROSCOP “Ai nevoie de o portie de ras pe cinste!”

Ai fost serios in ultima vreme din cauza stresului. Este timpul sa te luminezi si sa iti cresti starea de spirit si sa vezi umorul intr-o situatie din prezent. Intotdeauna exista ceva de care sa razi. Gandeste-te o clipa: Care parte din viata ta este ca un film artistic? Care sunt partile amuzante? Cand razi cu iubire este foarte sanatos.

Uneori cel mai bun mod de a vindeca o situatie este sa iesi din ea total. Poti citi acum ceva amuzant sau sa privesti o comedie? Poti sa iesi cu prietenii si sa radeti la glume prostesti? Se simte foarte bine in corp cand razi tare, in special cu oameni pe care ii iubesti.

HOROSCOP Acest mesaj iti cere sa vezi umorul din fiecare situatie si sa nu mai iei viata chiar asa de serios. Tu poti sa iti usurezi propriul stres si pe cel al altora prin umor si ras. Invata sa simti bucuria, indiferent ce se intampla in jurul tau. Rasul si bucuria sunt magice pentru ca prin ele aduci situatii fericite in viata ta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma indrumi prin cai nestiute de mine sa ma bucur de veselia vietii alaturi de oameni pe care ii iubesc.

HOROSCOP GEMENI MESAJ TRANSGENERATIONAL

“Afla mai multe despre povestile si istoria familiei din care provii.”

HOROSCOP Istoria familiei tale te afecteaza in multe forme. Acest mesaj iti cere sa inveti si afli despre trecutul, povestile, traumele, experientele spuse si nespuse din trecutul familiei tale. Afla cat poti de mult despre locurile de unde vin parintii si bunicii tai, despre ce povesti au ramas nespuse. Ce au muncit, ce limbi au vorbit? Exista secrete? Exista membri de familie exclusi, asa zise oi negre? Exista pierderi de sarcina, avorturi, copii dati spre adoptie, pierderi de bani, drame de razboi? Oamenii mostenesc de la generatiile anterioare nu doar trasaturi fizice ci si moduri de gandire, experiente de viata ce se pot repeta pana cand nu se opreste lantul transgenerational prin constientizare si vorbit despre ce s-a intamplat. Pe masura ce inveti mai multe despre neamul tau, vei identifica si toate lucrurile bune pe care le ai de la ei. Nu te poti desprinde de neam asa cum o creanga si frunzele sale nu ar fi existat fara copacul din care provine si fara radacinile sale. Simte-te aproape de familia ta afland povestile si mai ales emotiile lor de atunci.

Acest mesaj iti poate transmite totodata ca propriul tau trecut te poate afecta cumva acum. Aminteste-ti orice care te-a facut sa simti multa durere, frica sau furie. Trebuie sa clarifici aceasta energie veche si poti face asta vorbind cu cineva despre ce a fost si ce ai simtit si cum ai putea vedea diferit acum acea experienta. Stai cu mana pe inima si intreaba-ti sinele interior care este amintirea ce are nevoie sa iasa la lumina pentru a fi procesata. Iti vei reaminti orice e nevoie sa stii acum.

Cel mai important moment din viata ta este acum si aici, deci nu pierde prea mult timp focusat pe trecutul familiei tale totusi. Insa acest invataturi despre ce a fost te ajuta enorm sa stii mai multe despre tine. Deci fa-ti timp sa pui intrebari familiei apoi pune-ti energia sa se bucuri de momentul prezent.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru calauzirea de a fi in contact cu toata istoria familiei mele si pentru ca ma ajuti sa dau la o parte cu iubire, acceptare si vindecare tot ceea ce a fost si care ma poate afecta in prezent.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.