HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 27 octombrie 2019. Berbecii sunt înțelepți, Gemenii nu au motive reale de îngrijorare

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 27 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP BERBEC ESTI SPIRIT INALT SI INTELEPT



“Tu ai asupra ta cunostinte divine ce ii pot ajuta pe altii prin invataturile tale spirituale.”

Intelepciunea din tine dateaza inca din vremuri stravechi antice. Ai adus aceasta intelepciune divina cu tine in prezenta ta viata ca sa fii un deschizator de drumuri si un far calauzitor pentru multi oameni care pot beneficia din experienta ta. Nu ti s-a intamplat deseori sa simti clar ca stii, dincolo de explicatii, pur si simplu stii adevarul ? Nu mai amana exprimarea acestei intelepciuni. Te vom asista ca sa manifesti platforme concrete pentru tot ce ai de impartasit altora, fie ca este prin scris, vorbit, predat, cursuri sau doar intalniri individuale cu oamenii potriviti ce au nevoie de tine. Toate formele sunt la fel de valoroase si nu conteaza cate vieti atingi, important este sa o faci.



HOROSCOP Diverse semnificatii ale acestui mesaj: tine workshopuri pe tema pe care simti ca o ai suficient de bogata in tine incat poti impartasi din ea ; scrie carti sau articole ; uita-te dupa oportunitati de a preda ; fii un model pentru oameni ; onoreaza-ti divinitatea ; sa stii ca tu esti un lider.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc ca imi aratati cu claritate intelepciunea mea interioara precum si drumul de urmat ca aceasta sa fie exprimata in beneficiul tuturor.



HOROSCOP TAUR INTENTIE FOCUSATA



HOROSCOP “Mentine-ti gandurile, sentimentele si actiunile neclintite si focusate pe scopul tau si vei atinge succesul.”

Tenacitatea inseamna sa tii de o decizie si sa nu permiti fortelor exterioare sa te clinteasca. Imagineaza-te ca esti precum un stejar puternic, cu radacinile plantate adanc in Mama Pamant. Simte-ti puterea solida si cresterea constanta. Simte cum, indiferent ce se intampla, tu vei reusi. Ramurile tale se pot rasuci dupa flexarea ta spre soare dar intentiile tale neclintite vor avea grija ca nicio rafala de vant sa nu te legene de la misiunea ta. Stapaneste-ti corpul, programul si mintea si mentine-ti focusul spre scopul tau.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: ramai pozitiv ; cunoaste-ti prioritatile si actioneaza conform lor ; elibereaza-te de orice indoieli cu privire la reusita ta ; evita scepticii si carcotasii.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi sustineti radacinile si imi dati energie sa imi dezvolt ramurile spre Soare si spre tot ce imi aduce bun intentia mea.



HOROSCOP GEMENI FII IN PACE, E BINE

“Nu ai de ce sa te ingrijorezi, pentru ca totul se desfasoara frumos pentru tine.”



HOROSCOP Chiar daca aparentele din viata ta par haotice si iti dau motive de ingrijorare, noi te asiguram ca exista un plan superior in actiune ce vizeaza binele tau. Aceasta putere atoateiubitoare te poarta in bratele sale si te sustine in totalitate. Relaxeaza-te in bratele divinitatii si da la o parte, prin expirare, toate grijile, preocuparile si ingrijorarile. Pune-ti focusul sa te bucuri si sa apreciezi fiecare binecuvantare. Recunostinta ta este cea care te ajuta sa atragi si mai multe binecuvantari in viata ta.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: da-ti grijile spre divinitate ; roaga-te ; meditate ; implica-te in activitati ce aduc pacea precum o baie cu sare marina, yoga, masajul, un pui de somn, muzica, joaca.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri protectori, va multumesc pentru iubire, protectie, eliberare de ingrijorari si pentru ca vegheati sa imi aduceti pe calea vietii binele, iubirea, bucuria.



