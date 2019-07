HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 28 iulie 2019. Berbecii sunt în siguranță, Gemenii nu fac nimic greșit

HOROSCOP. Mesaj nou RUNE pe ZODII Iata pentru DUMINICA 28 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP BERBEC Tu si persoanele iubite sunteti in siguranta

HOROSCOP Ingerii te protejeaza pe tine si pe persoanele pe care le iubesti… inclusiv familia si prietenii din ceruri. Acest mesaj este un semn ca te poti relaxa, stiind ca arhanghelul se ingrijeste de detalii si te salveaza pe tine si pe cei iubiti in toate privintele.

HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : lasa grijile si preocuparile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor / ei se vor ocupa si de nevoile tale financiare / iti vor proteja afacerea / vei calatori in siguranta / o persoana iubita din ceruri este fericita si iti trimite iubire / aminteste-ti ca grijile sunt o forma de rugaciune, asadar roaga-te doar pentru ceea ce doresti.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule si Arhanghele Mihail, va multumesc ca vegheati asupra mea si a celor pe care ii iubesc [specificati numele acestora. Va rog sa ma ajutati sa ma simt in siguranta si in pace ; si umpleti-ma cu credinta, sa ma pot focaliza asupra prioritatilor si sa ma bucur de o viata sanatoasa si fericita.

HOROSCOP TAUR Esti pe calea cea buna

HOROSCOP Ai primit acest mesaj ca o confirmare ca gandurile si actiunile tale merg in directia potrivita pentru implinirea misiunii personale si dobandirea pacii launtrice in aceasta viata. Asculta cu atentie calauzirile launtrice iar ingerii te aplauda ca le urmezi cu credinta. Desi nu vezi clar ce urmeaza sa se intample, ingerii vor sa stii ca ei te calauzesc si te protejeaza la fiecare pas pe care il faci.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te chem in ajutor acum. Iti multumesc ca m-ai calauzit puternic si clar ca sa pot intelege usor. Iti multumesc ca m-ai motivat si m-ai umplut de curaj si de incredere ca sa fac schimbari sanatoase in viata.

HOROSCOP GEMENI Iarta-te : Nu ai facut nimic gresit

HOROSCOP Ingerii observa in campul tau o vinovatie care iti influenteaza fericirea pe care o cauti. Te invinovatesti pentru ceva din trecut, dar e timpul sa lasi totul in seama lui Dumnezeu si a ingerilor tai, mai ales ca autoinvinovatirea este neproductiva si nesanatoasa. De fapt, chiar nu ai facut nimic gresit. Ai facut tot ce ai putut mai bine in acel moment.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : gandeste si vorbeste despre tine cu iubire / inceteaza sa mai rumegi trecutul / trimite binecuvantari celor fata de care esti manios, ca o cale de a te vindeca si pe tine si situatia / sa stii ca nu poti controla nici alti oameni, nici toate circumstantele care apar pe calea vietii.

HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti cer sa ma ajuti sa scap de autoinvinovatire si sa ma iert pe mine insumi (insami). Te rog calauzeste-ma sa ma eliberez de orice furie toxica si teama fata de altii. Iti multumesc, Arhangele Mihail, ca mi-ai permis sa ma simt centrat(a) si in stare de pace.

