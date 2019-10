HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 28 octombrie 2019. Berbecii își descoperă propriul adevăr, Gemenii învață din greșeli

HOROSCOP Iata pentru LUNI 28 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP BERBEC CUNOASTE-TI PROPRIUL ADEVAR



HOROSCOP Dogma inseamna setul de reguli, principii si credinte care au fost create de oameni aici in aceasta dimensiune pamanteasca cu asteptarea de a fi urmate si respectate de ceilalti oameni. Dintr-o perspectiva a sufletului, gandirea dogmatica este o fatada pentru ca fiecare suflet are un adevar propriu. Si nu exista o unica cale de urmat si impartasit de toti intrucat ea nu ii va servi cel mai bine pe toti. Avand alaturi permanent asistenta ghizilor tai, spiritul tau ti-a creat o unica amprenta albastra pentru calatoria sufletului tau care nu poate fi implinita urmand regulile setate pentru un alt suflet. Limbajul sufletului este “intuitia” iar tu ai aceasta abilitate de a fi in contact constant cu el. Tu instinctiv stii daca ceva este bun sau nu pentru tine. Vei avea de-a face cu foarte multe credinte pe durata vietii tale dar tu vei simti prin instinct pe care sa o opresti aproape de inima ta si careia sa ii dai drumul pentru ca nu este pentru tine. Daca o directie rezoneaza cu tine, pastreaz-o. Daca nu, da-i drumul pentru ca nu este pentru tine desi poate fi solutia perfecta de viata pentru alt om. TU esti creatorul sistemului tau de credinte care sa functioneze cel mai bine pentru tine. Mantra acestui mesaj este “Sinele meu imi arata ce este adevarat pentru mine”.



HOROSCOP Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi imi recunosc propria capacitate de a-mi asculta Spiritul si de a urma calea mea unica de implinire in viata. Iti multumesc ca ma sustii sa fac diferenta intre credinte si conceptii ce sunt sau nu sunt bune pentru mine, indiferent cum functioneaza ele pentru alti oameni ce imi vor binele.



HOROSCOP TAUR FII UN EXEMPLU PENTRU ALTI OAMENI!



Daca tu esti un cautator spiritual, atunci acest mesaj iti cere sa practici ceea ce spui altora. Poti fi extrem de intelept si sa stii multe, dar daca nu faci ceea ce spui, inseamna ca nu are suficienta valoare intelepciunea ta. Fii constient ca ceea ce gandesti trebuie sa fie si ceea ce proiectezi spre altii. Trebuie sa fii in totala aliniere cu spiritul tau si in conexiune cu Sursa divina din care ai venit. Fii persoana pe care o vrei sa o vezi la altii si nu lasa niciun moment sa treaca fara sa traiesti astfel. Cand arati altora blandete si compasiune, aceasta energie actioneaza ca un magnet si asta atragi inapoi in viata ta ; apoi se creeaza un efect de extindere ce ii influenteaza pe altii chiar si dincolo de sfera ta de viata. Pe masura ce te gandesti la acest mesaj primit, gandeste-te despre tine insuti ca despre un far de lumina si responsabilitatea ce iti revine cand ii calauzesti pe altii cu energia iubirii in loc de energia fricii. Tine minte, daca gandesti intr-un anumit fel dar creezi o energie diferita pentru ca vorbesti in alt fel si actionezi in alt fel, nu mai esti in aliniere.



HOROSCOP Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma sustii sa fiu in aliniere cu cine sunt eu cu adevarat, cu inima mea, cu sufletul meu. Iti multumesc ca ma calauzesti sa traiesc pe o vibratie a iubirii si compasiunii pe care sa o susin in exterior spre alti oameni si sa o atrag inapoi la mine.



HOROSCOP GEMENI INVATA DIN GRESELILE TALE



HOROSCOP Pamantul este ca o scoala. Sinele tau inalt a ales sa se inroleze in aceasta dimensiune ca sa invete lectii pe care in lumea spiritelor nu le poate invata rapid. Felicita-te pentru curajul necesar de a pleca din confortul in care sa te simti una cu intregul, cu tot ceea ce este si sa alegi sa experimentezi senzatia de separare in timp ce iti urmaresti lucrurile de facut. Se presupunea de la bun inceput ca vei face greseli. Acestea fiind spuse, un suflet intelept este cel ce invata din ele. Viata pe Pamant prezinta continuu provocari si cei ce invata rapid descopera ca au de-a face cu mult mai putine provocari si zbateri dificile. Daca acest mesaj iti apare, Arhanghelul Mihail si ghizii tai spirituali iti reamintesc ca, cu cat iti folosesti intelepciunea experientelor trecute atunci cand te confrunti cu o lectie de viata, cu atat mai rar aceste lectii ti se mai prezina. Asuma-ti responsabilitatea pentru greseli si nu te concentra sa invinovatesti pe altii pentru consecinte. In loc de vina, mergi intr-o stare de intelegere si acceptare a lectiei ; facand astfel, nu va fi nevoie sa repeti un comportament in interactiuni viitoare. In viata nu exista esecuri ci doar posibilitati de a face ceva diferit decat ai facut inainte, din cauza ca acum ai intelegerea si stiinta vechii experiente.



HOROSCOP Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc in aliniere cu evolutia mea spirituala, pentru ca ma sustii sa imi inteleg, accept, asum si iubesc experientele care m-au adus aici unde sunt.



