HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 31 mai. Berbecii trebuie să rezolve o situație, Gemenii se scufundă în confuzie

HOROSCOP. Iata pentru JVINERI 31 MAI 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP BERBEC Aceasta situatie este deja rezolvata Acest mesaj vine sa te asigure ca situatia care te preocupa s-a incheiat in mod fericit. Ingerii au lucrat in culise pentru a vindeca sursa grijilor tale. Desi s-ar putea sa nu fi vazut inca felul in care s-a rezolvat, ai incredere ca asa s-a intamplat. Lasa grijile si relaxeaza-te, avand siguranta ca totul merge bine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Nu e nimic de care sa te ingrijiorezi / Totul se va termina cu bine / Aceasta relatie merita sa fie salvata / Ramai in situatia actuala fiindca problemele se vor rezolva curand.



HOROSCOP. Rugaciune : Las toate grijile si preocuparile in seama ta, in schimbul adevaratei paci in toate aspectele. Iti multumesc ca ai rezolvat aceasta situatie intr-un mod perfect divin pentru toti oamenii implicati.



HOROSCOP TAUR Scrie despre gandurile si sentimentele tale



HOROSCOP Acest mesaj arata ca esti dezorientat de sentimente confuze si nu esti sigur de directia in care sa te indrepti. Ingerii te ajuta sa iti cercetezi emotiile, sa desfaci straturile succesive pana ajungi la miezul launtric al adevarului. Ei te calauzesc sa scrii tot ce gandesti si simti, fara sa iti prelucrezi sau cenzurezi cuvintele. Tinerea unui jurnal iti va permite sa descoperi noi perspective despre ceea ce doresti cu adevarat. Aceasta limpezire iti va lumina pasii pe care sa ii faci in continuare.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Continua sa scrii creator, ca hobby sau ca ocupatie permanenta (cariera) / Urmeaza un curs pentru a invata arta de a scrie / Scrisul face parte din misiunea ta divina in aceasta viata / Invata o limba noua ; Alatura-te unui grup de scriitori.

Rugaciune : Iti multumesc ca m-ai ajutat sa ma conectez la creativitatea si intelepciunea daruite mie de Dumnezeu, incat sa ma pot exprima clar si sa culeg sugestii, binecuvantare si vindecare.



HOROSCOP GEMENI Nu te grabi sa iei aceasta decizie.



HOROSCOP Ai intrebat despre o situatie in care exista confuzie ori indecizie iar aceasta carte este un semn ca nu ar trebui sa te grabesti in nicio privinta. Cu timpul vor aparea mai multe informatii care iti vor calauzi firesc actiunile. Acum nu trebuie sa fortezi lucrurile in niciun fel. Nu vei pierde ocazii daca nu te grabesti, iar altii te vor astepta. Este decizia ta si cel mai bine pentru tine este sa faci lucrurile pe indelete fara graba si nerabdare.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : nu semna contractul chiar acum – negociaza un angajament mai bun / pune mai multe intrebari inainte de a spune da / redu viteza intr-o noua relatie / studiaza optiunile si alternativele / nu accepta presiunile altor oameni, pentru ca vorba de viata ta nu de a lor.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma ajuti sa imi pastrez taria si calmul in timp ce abordez aceasta situatie. Aminteste-mi sa ma detasez si sa fac un pas inapoi, permitand situatiei sa se desfasoare firesc. Iti multumesc ca ma protejezi.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.