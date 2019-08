HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 4 august 2019. Berbecii sunt pe drumul cel bun, Gemenii sunt demni de iubire

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 4 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP BERBEC TERITORIU NECUNOSCUT – ESTI EXACT UNDE TREBUIE SA FII

HOROSCOP Te afli acum exact unde trebuie sa fii in calatoria ta, chiar daca nu esti perfect constient de asta. Chiar daca nu ai acum toate raspunsurile, continua sa avansezi cu inima deschisa. Daca nu poti vedea clar inainte si nu stii incotro te indrepti, continua sa avansezi. Fa ceea ce se simte cel mai bine pentru tine, chiar daca mintea nu este de acord, insa inima ta stie asta mereu. In loc sa te plangi sau panichezi ca esti pe teritoriu necunoscut, sarbatoreste faptul ca te expandezi si cresti prin portii de credinta si salturi spre inainte.

HOROSCOP MESAJ SUPLIMENTAR : Uneori un calator divin aflat pe calea sa se simte ratacit si simte o lipsa de incredere sau siguranta data de un teritoriu cunoscut. Ii pare ca altii stiu mai bine, sunt mai calificati, sunt mai pe drumul lor. Totusi, exact acest sentiment de a nu sti este cel ce iti permite sa iesi in afara zonei conventionale construita de familie, prieteni, societate, religie. Poate chiar sa fie ceva foarte bun pentru tine pentru ca te forteaza sa descoperi lucruri de care nu aveai habar. Pretuieste aceste momente in care nu stii, aici apar marile revelatii. Ai incredere ca totul este bine. Esti acolo unde trebuie sa fii.

HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma insotesti clipa de clipa pe drumul vietii mele si sa ma intaresti cu credinta atunci cand calea imi pare neclara. Iti multumesc !

HOROSCOP TAUR STAI PE SPATE RELAXAT SI ODIHNESTE-TE

HOROSCOP Relaxeaza-te. Intinde-te pe spate. Pune totul deoparte si ia-ti timp sa iti reinnoiesti energia. Deseori, atunci cand te relaxezi in totalitate apar noi inspiratii si constientizari valoroase pentru viata ta. Respira profund, adanc. Pune-ti picioarele in sus. Fii prezent in fiecare moment al tau. Nu fa nimic. Priveste norii. Raspunsurile pe care le cauti vor iesi cu usurinta, dar mai intai trebuie sa spui stop oricarei activitati pentru putin timp. Dormi in portii mici si odihnitoare de somn. Evalueaza-ti viata.

HOROSCOP MESAJ SUPLIMENTAR : Sunt vremuri in care cel mai imputernicitor lucru pe care un calator il poate face este sa se opreasca, sa se dea la o parte de pe drum, sa isi intinda corpul si sa se intinda pe iarba privind cerul si norii cum trec. Acest act de reimprospatare si regenerare este vital. Atunci cand calatorul isi da voie sa aiba asemenea relaxare, de cele mai multe ori atunci poate fi simtita prezenta spiritului si atunci apar semne semnificative. Orice este mai relaxant pentru tine – sa stai intr-un hamac, sa privesti norii, sa iti aprinzi o lumanare la marginea cazii sau sa te plimbi pe malul marii – fa-o… si provocarile din viata ta se vor diminua si deseori disparea.

HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sustinerea de a face pauze de inspiratie si reconectare cu sufletul meu pentru a primi noi calauziri.

HOROSCOP GEMENI CALATORIA INIMII ; IUBIREA CURGE PRIN TINE

HOROSCOP Esti foarte iubit si foarte demn de iubire. Tu esti un recipient sacru pentru iubire, ca ea sa curga prin tine. Creatorul este iubire iar esenta ta este tot iubire. In ceea ce priveste viata ta de iubire, totul se vindeca sau deja s-a vindecat pe planurile subtile pe care nu le vezi. Ai incredere in mesajele inimii tale si urmeaza-le, chiar daca uneori sunt ciudate pentru mintea ta. Ingerii si ghizii comunica cu tine, asculta-le soaptele blande.

HOROSCOP MESAJ SUPLIMENTAR : Iubire plina de bucurie curge prin tine. Meriti iubire. Nu trebuie sa faci nimic special ca sa primesti aceasta energie vibranta. Devotamentul divin isi face drum spre tine. Poti calatori in continuare cu inima usoara pe calea ta, stiind ca esti inconjurat de iubire. Este o zi in care sa cinstesti acest adevar. Capacitatea ta de a primi si a da iubire se expandeaza. Lasa-ti inima sa te conduca in continuare. Misiunea ta pe pamant este sa iti cresti abilitatea de a imparti si accepta iubirea si exact asta are loc acum.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru valurile de iubire cu care tu si toate fiintele ceresti ma scaldati in fiecare clipa.

