HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 6 decembrie 2019. Berbecii primesc iertare, Taurii acceptă vindecarea

HOROSCOP Iata pentru VINERI 6 decembrie 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP BERBEC IERTAREA VINDECA



HOROSCOP Ai primit acest mesaj azi ca o reamintire a faptului ca furia, cand este stocata in minte si in corp, este daunatoare pentru sanatatea ta iar uneori este chiar letala. Desi ceva din trecut, ceva ce s-a intamplat, iti poate parea de neiertat, este timpul sa te scoti din aceste emotii toxice … de dragul tau. Iertarea nu inseamna “Sunt ok cu ce ai facut” ci mai degraba indica “Nu mai sunt dispus de acum incolo sa sufar din cauza gandurilor si emotiilor de furie.”. Arhanghelul Mihail impreuna cu Arhanghelul Rafael, ingerul sanatatii, iti stau alaturi pentru a-ti reinstala pacea in minte si in corp prin acest proces de iertare. Tot ce ai de facut este sa le ceri ghidarea si sa fii dispus sa ierti. Restul vor face ei.



HOROSCOP ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : iarta-te pe tine pentru tot ce crezi ca ai facut sau nu ai facut ; fii dispus sa iti ierti corpul ; scrie o scrisoare persoanei pe care ai fost furioasa apoi distruge-o, rupe-o sau arde-o, ca simbol al eliberarii din tine a emotiilor negative asociate situatiei ; iarta repetat pana cand simti pace ; fii sincer cu tine si cu altii despre adevaratele tale sentimente.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, eu sunt dispus sa ma iert si sa ii iert pe altii in schimbul a ceea ce vreau cu adevarat : pace si sanatate. Va rog sa ma calauziti in acest proces.



HOROSCOP TAUR Acceptare pentru vindecare



HOROSCOP Arhanghelul Mihail iti transmite, in cooperare cu Arhanghelul Rafael, ingerul suprem al vindecarii, te ajuta sa gasesti pace intr-o situatie ce iti da neliniste. Acceptarea nu inseamna ca iti place sau doresti sa fie ceea ce este acum, ci inseamna ca esti dispus sa fii la pace cu ceea ce este acum. Dumnezeu si ingerii iti aud rugaciunile pentru o situatie ce necesita vindecare la un anumit nivel, fie mental, fie emotional, fie fizic. Ei iti cer sa la drumul intregii situatii, sa o incredintezi lor prin procesul acceptarii.



HOROSCOP Acest lucru este similar cu “a curge in ritmul fluxului vietii” si sa ai incredere ca totul functioneaza exact cum ar trebui sa fie. Nu este acum momentul sa opui rezistenta sau sa fortezi nimic. Vorbeste deschis si onest ceea ce ai in inima, totusi in acelasi timp, gaseste in tine acel echilibru dat de gratie si acceptare.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : ingerii lucreaza in culise ca sa iti obtii raspuns la rugaciunile tale ; rezista in orice situatie ai fi pentru ca lucrurile se imbunatatesc ; continua sa incredintezi orice ingrijorare lui Dumnezeu ; un eveniment pozitiv la care nu te-ai fi gandit se afla la orizont pentru tine ; asteapta-te la miracole, pentru ca unul din ele este pentru tine in curand.

Rugaciune : Draga Dumnezeu si Arhangheli Mihail si Rafael, va rog sa ma ajutati sa accept ca totul merge in directia corecta pentru mine.



HOROSCOP GEMENI SA RAMAI POZITIV !



HOROSCOP Specialistii, oamenii de stiinta, teologii, toti sunt la unison de acord cu faptul ca optimismul este cel mai sanatos mod de a trai. Ai primit acest mesaj pentru ca Arhanghelul Mihail doreste sa iti reintareasca credinta ca o situatie ce te preocupa se va derula in moduri si directii pozitive, fie ca le vezi acum, fie ca nu. Esti rugat sa incredintezi ingerilor si Arhanghelului oricer ingrijorare ca sa poti fi ajutat sa iti mentii o stare mentala benefica.

Unul din motivele pentru care studiile stiintifice coreleaza optimismul cu buna sanatate este acela ca cei ce au speranta sunt mult mai dispusi sa faca pasi si actiuni concrete pentru binele lor, pentru sanatatea si armonia vietii lor, tocmai ca sa se duca spre acel viitor bun pe care il simt si vad in viziunea lor optimista. Asadar, acest mesaj te ghideaza si sa mergi spre starea ta generala de bine. Ce ai de gand sa faci pentru binele si bucuria ta azi ?



HOROSCOP ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : alege numai cuvinte pozitive in gandurile tale si in vorbele rostite ; evita sa te plangi ; ai incredere ; asteapta la miracole, le meriti si le vei avea atunci cand iti sunt necesare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, multumesc ca ma ajuti sa fiu optimist si sa fac actiuni benefice pentru a-mi sustine starea de bine mentala, emotionala si fizica care sa ma indrepte spre un viitor bun.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.