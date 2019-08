HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 7 august 2019. Berbecii sunt înzestrați cu talent, Gemenii își țin prietenii aproape

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 7 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP BERBEC ESTI INZESTRAT

“Esti inteligent si talentat ! Foloseste-ti aceste daruri speciale !”

HOROSCOP Acest mesaj are intentia sa iti reaminteasca faptul ca esti foarte inteligent. Precum un computer de mare viteza si chiar mai bun decat acesta, tu ai abilitatea de a invata si memora foarte multe informatii. Esti priceput sa iti identifici subiectele care te intereseaza si care sunt parte din misiunea ta pe Pamant. Esti totodata inzestrat cu darul creativitatii, orice iti imaginezi ca vrei sa creezi, poti crea. Cu intelepciunea pe care o posezi si cu abilitatea de a o pune in practica, tu poti fi de succes la orice iti doresti.

HOROSCOP Poate ca ai avut anumite experiente care te-au facut sa te indoiesti de acestea. Insa este doar o chestiune de a-ti da seama cum functioneaza mintea ta. De exemplu, tu poti gandi in imagini, deci ai nevoie de mai mult material vizual ca sa vezi totul cu ochii mintii. Sau poti gandi prin emotii caz in care vei invata si avea succes fiind in contact cu povesti emotionale sau prin a vorbi despre exemple ce implica trairi.

HOROSCOP Daca unii oameni nu te inteleg, sa nu te deranjeze asta. Ce e important este ca tu sa nu uiti niciodata cum esti tu : o persoana inteleapta, talentata si inzestrata. Desi poti fi diferit de alti oameni pe unele subiecte, ai multe de oferit. Foloseste-ti talentele sa ii ajuti pe altii. Termina orice proiect pe care il incepi si sa stii ca esti un dar pentru aceasta lume in multe privinte !

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa imi reamintesc toate calitatile pe care le am si care ma fac sa fiu o persoana valoroasa pe aceasta lume !

HOROSCOP TAUR PRACTICA

HOROSCOP “Cel mai bun mod sa fii foarte bun la o indeletnicire este sa practici, sa practici si iar sa practici pana cand iti iese foarte bine.”

Stii de ce unii oameni sunt foarte buni la ceva anume, la un sport, la muzica, la arta, la un mestesug ? Pentru ca ei practica foarte mult, zi de zi, ceea ce fac. Acest mesaj este un semn pentru tine ca este important si pentru tine sa devii foarte bun in ceea ce alegi sa faci.

HOROSCOP Pe masura ce practici, in unele zile te vei simti mai puternic si mai abil decat in altele si vei observa cum ti se rafineaza abilitatile. Trebuie sa ai rabdare cu tine insuti si cu cei de la care inveti. Poate dura pentru tine sa inveti cum sa faci cel mai bine ceva. Practica este insa singurul mod prin care poti sa iti rafinezi si imbunatatesti stilul si talentele. Pe masura ce actionezi, vei invata moduri si metode noi de a actiona. Te vei si bucura mai mult pentru ca vei deveni din ce in ce mai bun si te vei misca mult mai repede si mai eficient. Asadar, fie ca visul iti este sa pictezi, sa scrii, sa dansezi, sa canti, sa lucrezi cu mainile orice, practica este una din caile de a-ti implini visul.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa muncesc zi de zi cu dedicare si bucurie pentru a deveni din ce in ce mai bun la ceea ce fac cu pasiune.

HOROSCOP GEMENI CEI MAI BUNI PRIETENI APROAPE DE TINE

HOROSCOP “Prietenii adevarati stau unul langa celalalt si la bine si la greu, orice ar fi.”

Acest mesaj iti transmite ca ai nevoie sa petreci timp cu un prieten drag. Poate ca ai avut o cearta cu cineva sau unul din prietenii tai are nevoie de o atentie speciala acum. Fa-ti timp azi sa contactezi persoana care iti vine in minte si sa impartasiti reciproc sentimentele. Timpul pe care il impartiti este un cadou mare pentru fiecare dintre voi. Deasemenea, va ajuta mult sa deveniti mai apropiati.

HOROSCOP Uneori te poti simti singur in lume. In asemenea momente, tine minte ca mereu ai ingerii aproape de tine. Cere-le sa te ajute cu prieteniile tale umane. Ingerii iti pot aduce prieteni noi in viata ta pe care sa ii placi cu adevarat. Ei te ajuta sa te simti fericit atunci cand simti tristetea sau singuratatea, dandu-ti motive sa fii bine. Tot ce ai de facut este sa te gandesti la ei si sa ii rogi in intentie ce vrei si ei te vor ajuta de indata.

Cu totii avem nevoie de prieteni si a petrece timp cu ei este felul in care oamenii ne devin buni prieteni. Deci mergi chiar azi spre oamenii pe care ii placi. Vorbeste despre sentimentele tale, joaca jocuri, razi, mergi la o plimbare, mancati pranzul impreuna sau doar stati linistiti in tacere in aer liber, unul langa altul, privind norii cum trec. Nu conteaza ce faci, important este sa faci asta cu cel mai bun prieten alaturi de tine.

HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi aduci in viata alaturi de inima mea cei mai buni prieteni alaturi de care clipele sunt o incantare.

