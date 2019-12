HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 7 decembrie 2019. Berbecii sunt buni oratori, Gemenii învață de la alții

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 7 decembrie 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun !



HOROSCOP Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP BERBEC VORBESTE : Calea vietii tale implica abilitatile tale de orator



HOROSCOP Acest mesaj de la Arhanghelul Mihail indica faptul ca esti potrivit sa vorbesti in mod profesionist oamenilor si ca nu este doar o idee sau un vis ci poate fi parte din calea ta. Tu ai multe de impartasit cu altii si cel mai bun mod de a atinge publicul este pe o platforma de vorbitor. Desi este normal sa te simti intimidat de ideea de a-ti prezenta gandurile in public, ingerii vad ca scopul vietii tale este mai puternic decat orice frica. De fapt, vei invata sa te bucuri sa fii un vorbitor profesionist, conform acestui mesaj, cine stie, candva undeva in aceasta viata a ta.



HOROSCOP Poti sa fi primit acest mesaj si pentru ca directia sufletului tau implica si alte aspecte de a preda sau a distra oamenii. De exemplu, poti fi destinat pentru actorie, dans, cantat vocal sau la un instrument. Acest mesaj indica faptul ca scopul vietii tale implica o zona publica si ca esti potrivit sa aduci oamenilor binecuvantari in acest sens.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, te rog sa ma calauzesti sa pot sa imi manifest cele mai potrivite abilitati pentru a-mi implini menirea pe plan artistic, daca face parte din drumul vietii mele.



HOROSCOP TAUR VORBESTE CU INGERII TAI : In loc sa te ingrijorzi, cere ghidare divina.



HOROSCOP Acest mesaj de la Arhanghelul Mihail este o reamintire ca poti cere ajutorul ingerilor si ghidare in orice domeniu al vietii tale, inclusiv in cariera si finante. Ai primit acest mesaj pentru ca probabil te-ai ingrijorat sau te-ai plans in ultima vreme. Ingerii ne invata ca niciodata grijile nu imbunatatesc o situatie si chiar pot sa o agraveze. Din fericire, poti sa inlocuiesti oricand o ingrijorare cu o rugaciune. Schimba o energie joasa de genul “Nu stiu cum imi voi plati facturile” cu una pozitiva de genul “Multumesc, Doamne, pentru ca ma ajuti sa am nevoile familiei rezolvate” sau “Te rog, Doamne, ghideaza-mi pasii ca sa pot sa face bani si sa imi implinesc nevoile.”.



HOROSCOP Rugaciunile tale ii permit lui Dumnezeu si ingerilor sa intervina in alegerile tale. Mai intai, ele iti cresc credinta si starea de spirit, deci te vei simti mai bine si in pace. Apoi te vor conduce spre cai miraculoase prin intuitie. Impreuna, tu si divinitatea cocreati raspunsurile la rugaciuni. Tine minte ca Creatorul vrea sa fii fericit, sanatos si in siguranta, asa cum vrea orice parinte iubitor. Tu, ca oricine, meriti sa fii ajutat ca sa ai timpul si energia sa te dedici scopului tau divin de viata.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa imi asigur toate cele necesare traiului bun, linistit si in pace sufleteasca !



HOROSCOP GEMENI INVATA PE ALTII : Tu ii inspiri pe cei tineri prin lucrurile pe care le inveti



HOROSCOP Tu ai un dar special in relatie cu copiii si cu tinerii, iti transmite Arhanghelul Mihail, pentru ca este parte din darul tau si din misiunea ta in aceasta viata sa ii ajuti si sa ii sustii. Cei tineri raspund felului tau deschis si autentic si recunosc copilul din interiorul tau care te ajuta de fapt sa te conectezi cu tinerii si sa ii intelegi. In aceste vremuri, mai mult ca oricand pana acum, cei mici si tineri au nevoie de adulti iubitori care sa actioneze precum un indrumator si ghid, iar tu esti atras sa fii unul din acestia.



HOROSCOP Cel mai probabil, munca ta cu tinerii se refera la aspecte de spiritualitate. De exemplu, poti include muzica sau lectii de crestere personala intr-o clasa traditionala. Sau poti sa ii inveti abilitati importante de viata si in alte feluri, ca antrenor de sport, instructor muzical, dadaca, terapeut prin arta sau prin munca de caritate. Daca ceri ingerilor ghidare pentru cele mai bune cai care sa iti permita sa ajungi la inimile celor mici si tineri, ei te vor ajuta cu bucurie in aceasta misiune de viata foarte importanta.



Rugaciune : Arhanghelul Mihail, te rog sa ma ghidezi sa pot fi aproape si alaturi de copii in orice forma posibila si impreuna sa cream o diferenta in lumea lor !



