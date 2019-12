HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 8 decembrie 2019. Berbecii au parte de susținere, Gemenii se transformă

HOROSCOP Iata pentru DUMINICA 8 decembrie 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP BERBEC AI PESTE TOT SUSTINERE DE LA OAMENI



HOROSCOP Fii deschis sa primesti suport si ajutor de la alti oameni, nu este nevoie sa faci nimic de unul singur. Uneori aceasta sustinere vine de la cine nu te astepti. Daca cineva iti oferta ajutor, accepta-l. Ai incredere ca viata ta este ghidata. Calatori spirituali aflati alaturi de tine pe calea vietii si pe care nu ii vezi sunt gata ca oricand sa fie aici pentru tine sa te sustina la nevoie. Sa stii ca esti foarte iubit, in moduri de care nici nu esti constient. A imparti calatoria inseamna sa stii ca exista suport peste tot in orice moment. Binecuvantarile divine sunt si ele ca o ploaie peste tine. Esti in siguranta. Ingerii si fiintele spirituale sunt adevarate si prezenta lor iti este aproape mereu, la un gand distanta. Ei sunt mesageri de la Dumnezeu si vin cu foarte multa iubire si binecuvantari. Totul este bine.



HOROSCOP MESAJ SUPLIMENTAR : Alti calatori ca si tine pe drumul vietii te ghideaza si sustin si te iubesc profund. Stai in liniste si deschide-ti inima ca sa le auzi mesajele si vindecarea. Ei vor veni la tine sub forma de dulci adieri, curcubee si pene ce par a aparea magic in calea ta. Uneori pot veni printr-un mesaj de la un strain. Aceste semne iti arata ca esti pe directia buna si ca totul se deruleaza exact asa cum trebuie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toate fiintele de lumina pamantene si nepamantene pe care le trimiti pe calea mea, de la Dumnezeu, ca sa imi sustina calatoria in modul cel mai usor si placut posibil.



HOROSCOP GEMENI TRANSFORMARE – SE NASTE UN NOU MOD DE A TRAI



HOROSCOP Te afli in perioada unor transformari profunde. Credinte vechi, idei si decizii despre cine esti si ce meriti de la viata incep sa se schimbe, sa fie inlocuite cu o vitalitate incredibila si cu noi cai. In curand vei experimenta lumea intr-un mod proaspat si nou nout.



HOROSCOP MESAJ SUPLIMENTAR : Calatoria vietii il transforma pe calator. Atunci cand calatorul ajunge la destinatie, el nu mai este aceeasi persoana ca cea care a inceput calatoria. Chiar daca sunt zone de viata in care lucrurile nu sunt suficient de clare, sa nu fii preocupat. Aceasta este confuzia ce apare inainte de o renastere. Precum pasarea Phoenix care apare maiestuos din cenusa sa, o mare schimbare benefica in viata ta este pe cale sa apara. Nu tine de moduri vechi de a vedea lumea si forme limitate de a gadi. Fii dispus sa vezi lumea prin ochi noi proaspeti. Este foarte bine sa imbratisezi schimbarile.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti spre schimbarile necesare, benefice si inaltatoare ce ma ajuta sa evolez si sa experimentez viata.



