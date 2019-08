HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii 9 august 2019. Berbecii sunt de folos celor din jur, Taurii aleg iubirea

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 9 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

HOROSCOP Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje ! M

HOROSCOP BERBEC FII DE FOLOS OAMENILOR Atunci cand iti doresti foarte mult sa imputernicesti si imbogatesti vietile altora, tu cresti gradul de constiinta aici pe pamant. Nicio fapta buna nu este prea mica. Actele de bunatate si de a servi alt om sunt privite pe taramurile spirituale ca fiind unele dintre cele mai inalte obiective. Sa usurezi suferinta altuia in orice fel – o contributie caritabila pentru munca voluntara sau orice la fel de simplu precum a face ziua cuiva mai senina cu un zambet sau un gest de bunatate – este cel mai mare cadou pe care ti-l dai tie insuti. A creste energia planetei facand actiuni lipsite de egoism este un castig pentru toti cei implicati.

HOROSCOP Crescand vibratia altora, tu iti cresti tie vibratia de fapt.. tine minte, mai presus de orice tu esti aici ca sa lasi in urma ta o lume mai buna decat era cand ai venit. Cauta moduri sa iti marchezi existenta. Nu ai cum rezolva toata durerea din lume dar este imperativ sa nu creezi mai multa. Fii atent si constient la gandurile tale, la cuvinte si la fapte.

HOROSCOP Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa fiu de ajutor celor ce au nevoie de mine, in acelasi timp onorandu-ma pe mine si contributia pe care o am in aceasta lume.

HOROSCOP TAUR ALEGE IUBIREA IN LOCUL FRICII Iubirea este energia naturala din care este facut sufletul tau. Frica este o energie invatata in dimensiunea pamanteasca, dar cu bunavointa si munca poate fi dezvatata. Intr-o lume perfecta, oamenii ar invata si practica iubirea iar frica ar fi o anormalitate. Dar nu traim intr-o lume perfecta. Are totusi gradul ei de perfectiune pentru ca permite sufletului tau sa faca cunostinta cu energia fricii in toate deghizarile sale si sa o disipeze cu energia ta interioara de iubire.

HOROSCOP Pe masura ce devii constient de tine ca fiind o fiinta de lumina ce are o experienta fizica, iti va fi mult mai usor sa te folosesti de energia ta naturala de iubire in toate interactiunile tale zilnice. Cand faci alegerea fricii, tu nu actionezi din adevarul sufletului tau. De aceea simti dificultate in loc de usurinta, nerabdare in loc de acceptare, agitatie in loc de pace. Esti impotriva curentului. Fiecare decizie umana are la baza una din cele doua optiuni : iubirea sau frica.

HOROSCOP Iubirea inseamna bunatate, compasiune, iertare si empatie ; frica este judecata, vina, indivie, furie, agresivitate. Fa tot ce poti sa urmezi energia ta de baza, iubirea. Frica e doar o iluzie trecatoare pamanteasca. Dupa ce intelegi si simti diferenta dintre cele doua, alegerea iti va deveni mai usoara. Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc in iubire, sa creez in iubire, sa vorbesc in iubire, sa daruiesc si sa primesc iubire., sa simt iubire si sa fiu iubire.

HOROSCOP GEMENI IARTA-TE. ESTE TIMPUL In scoala nu dai mereu raspunsurile corecte. In scoala, uneori este nevoie sa te prefaci. In scoala, uneori nu te concentrezi pe lectia curenta. In scoala, uneori esti crud. Te-ai uitat vreodata in urma la anii tai de scoala si sa nu fii in stare sa te fi iertat pentru toate aceste situatii ? Probabil ca nu. Ei bine, tu ai ales Pamantul ca o clasa de scoala si trebuie sa ai aceeasi atitudine de toleranta de sine. Tu esti aici ca sa inveti. Este important sa te ierti cand faci greseli.

HOROSCOP A trai cu vinovatia pentru trecut iti blocheaza energia pentru viitor. Fiecare suflet progreseaza in propriul sau timp, dar cand tu nu iti dai voie la iertare, tu de fapt iti inchizi singur inima si transmiti Universului ca nu meriti sa primesti. Daca ai provocat durere altei persoane, este imperativ sa iti ceri iertare in plus fata de a te ierta pe tine insuti. Ghizii spirituali insista cu privire la importanta iertarii, fie fata de tine fie fata de altul. Daca cari energia negativa a vinovatiei sau energia negativa a resentimentului inapoi in lumea spiritelor, asta cauzeaza legaturi complicate karmice nedorite. A nu curata aceasta energie cat timp esti inca in dimensiunea fizica, deci inainte de tranzitia in lumea spiritelor, este o sursa uriasa de regret pentru multe suflete. Actioneaza acum, pentru binele tau si al generatiilor tale urmatoare.

HOROSCOP Trece in revista toti oamenii fata de care simti ca trebuie sa ceri iertare sau sa oferi iertarea ta si incepe cu tine insuti. Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi luminezi sufletul prin reamintirea importantei iertarii de sine si a celorlalti oameni din viata mea. Te rog sa ma calauzesti pentru a-mi usura inima prin iertare si a ma deschide spre compasiune si iubire.

