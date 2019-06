HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii. Berbecii au parte de iubire nemuritoare, Taurii primesc un mesaj din vieți trecute

HOROSCOP. Iata calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.



HOROSCOP Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP BERBEC IUBIRE NEMURITOARE “Iubirea pe care ai impartasit-o este eterna, indiferent de situatie”



HOROSCOP Cand vine vorba de aspecte ce tin de inima, ajutorul pentru tine este aici. Este in jurul tau peste tot, este in interiorul tau. Intelepciunea ta interioara poate parea redusa la tacere atunci cand simti durere de orice fel. Totusi, esti asigurat ca vindecarea prin care treci este rapida si eficienta si tu te vindeci cu adevarat din interior spre exterior. Intai, inima ta este cea care trebuie sa se vindece de orice durere, despartire, tradare, doliu, singuratate, separare. Poate sa dureze ceva timp, deci ai rabdare cu tine. Trateaza-te asa cum faci cu cineva care se vindeca : cu atentie, delicatete si blandete. Mai departe, iesi in lume, in medii blande precum parcul, natura de orice fel, pentru ca aceasta energie iti este esentiala. Natura este marele vindecator, sa stii. De aceea noi, ingerii tai, suntem in mod frecvent printre flori si copaci. Desi copacii si florile par creatii tacute, sunt de fapt foarte vorbarete atunci cand respiri profund si le savurezi magia. Petrece timp prin paduri si pe langa copaci, dar si alaturi de animale. Te vei revigora la nivel de spirit si iti vei dori sa te manifesti printre oameni din nou. Iti promit ca inima ta se va vindeca iar tu ii vei putea ajuta si pe altii in acest sens, din experientele tale.



HOROSCOP Diverse semnificatii ale acestui mesaj : iubirea de la partenerul tau romantic este eterna, indiferent de aparentele exterioare ; te vindeci dupa o despartire ; te vindeci dupa oricare forma de pierdere, inclusiv materiala ; da drumul unei vechi relatii nefunctionale pentru a face loc uneia noi ; iubirea pe care tu o trimiti spre lume este parte importanta din misiunea ta spirituala ; cineva iubit de tine si care a murit iti transmite ca este bine si fericit si iti trimite iubirea sa.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma sustii si incurajezi sa imi deschid inima cu incredere si bucurie in darul vietii.



HOROSCOP TAUR MESAJ DIN VIETI TRECUTE “O situatie curenta implica amintiri din vieti trecute.”

Radacinile tale pe aceasta planeta sunt puternice si adanci si unele radacini te-au ancorat in amintiri stravechi ce provin din vremuri indepartate. Unele radacini te-au ancorat atat de puternic de fapt, incat esti ca si paralizat cand vrei sa mergi inainte. Ti-am solicitat atentia acum prin acest mesaj ca sa eliberezi vechi amintiri ce nu iti folosesc. Uneori ingropi aceste amintiri ca sa te protejezi de durere psihica sau jena, ca sa nu iti mai amintesti acele momente dureroase in care viata te-a testat la maxim. Dezvaluie-ti singur lectiile acum, magician puternic ce esti, si mergi inainte cu increderea ca ai toata intelepciunea divina in spatele tau ca sa te sustina.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : fa o regresie intr-o viata anterioara pentru a primi inspiratie si raspunsuri ; frici antice din vieti trecute ies la suprafata pentru a fi eliberate, nu pentru a-ti face rau ; ai cunoscut o persoana cu care ai o legatura dintr-o viata anterioara (prima care iti vine in minte acum) ; o situatie curenta a ta are legatura cu o problema ce dateaza din copilaria frageda.



HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, am incredere in calauzirea divina si in ajutorul venit in nebanuite forme pentru a-mi putea trai viata in liniste si bucurie.



HOROSCOP GEMENI FINALURI SI NOI INCEPUTURI “Vechiul trebuie eliberat pentru ca noul sa intre.”



HOROSCOP Cantam cantece de slava pentru cei ale caror inimi accepta ordinea universala, care aparent pare haotica si vesnic schimbatoare. De fapt, totul este proiectat de Univers si divinitate pana la cele mai mici detalii pentru a fi totul in stare de perfecta functionare. Dansul Universului este unul fericit, cu energie care zumzaie de colo colo intr-o nesfarsita sarbatorire a insasi vietii. Alatura-te acestui dans, suflet drag, si bucura-te de calatoria remarcabila prin povestea vietii tale. Nu te teme de ceea ce pare a fi o pierdere sau o schimbare. Imbratiseaza toate formele de viata la care participi. Imbratiseaza-ti cele mai adanci emotii ca un semnal al esentei tale umane adevarate !

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : actualele schimbari prin care treci te indreapta spre bine ; mentine-ti gandurile pozitive pentru ca ele sunt foarte puternice ; ceea ce aparent pare o pierdere este de fapt un nou inceput pozitiv ; lasa trecutul sa se desprinda de tine ; este timpul sa mergi mai departe.



HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru sustinerea de a curge cu viata fara negare, fara incrancenare ci flexibil si cu increderea ca sunteti mereu alaturi de mine si ca tot ce urmeaza este un mai bine.



