HOROSCOP. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii. Gemenii sunt ajutați de divinitate să găsească fericirea, Berbecii trebuie să învețe să se ierte

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 22 APRILIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina.

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP BERBEC Iarta-te: Nu ai facut nimic gresit

Ingerii observa in campul tau o vinovatie care iti influenteaza fericirea pe care o cauti. Te invinovatesti pentru ceva din trecut, dar e timpul sa lasi totul in seama lui Dumnezeu si a ingerilor tai, mai ales ca autoinvinovatirea este neproductiva si nesanatoasa. De fapt, chiar nu ai facut nimic gresit. Ai facut tot ce ai putut mai bine in acel moment.

Semnificatii specifice posibile : gandeste si vorbeste despre tine cu iubire ; inceteaza sa mai rumegi trecutul ; trimite binecuvantari celor fata de care esti manios, ca o cale de a te vindeca si pe tine si situatia ; sa stii ca nu poti controla nici alti oameni, nici toate circumstantele care apar pe calea vietii.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti cer sa ma ajuti sa scap de autoinvinovatire si sa ma iert pe mine insumi (insami). Te rog calauzeste-ma sa ma eliberez de orice manie toxica si teama fata de altii. Iti multumesc, Arhangele Mihail, ca mi-ai permis sa ma simt centrat(a) si in stare de pace.

HOROSCOP TAUR Copiii tai sunt vegheati de ingeri

Ingerii vor sa stii ca ei acorda o atentie deosebita copiilor tai. Ii calauzeste sa ramana in siguranta, sa isi dezvolte inzestrarile spirituale, sa isi descopere si sa isi urmeze misiunea divina personala in aceasta viata. Ingerii te asigura ca toti ingerii tai pazitori sunt demni de incredere si te influenteaza in bine.

Semnificatii specifice posibile : Misiunea ta personala in viata implica si copiii ; ai asigurata o sarcina si nastere sanatoasa ; o adoptie se va realiza cu succes ; fa-ti timp sa fii alaturi de copiii de cristal ; ingrijeste-te de copilul tau interior, jucandu-te, veselindu-te, iubindu-te ; un copil din ceruri este fericit si iti trimite iubire ; copiii tai sunt bine ; lasa grijile privind copiii in seama lui Dumnezeu si al ingerilor.

Rugaciune: Iubiti ingeri pazitori ai copiilor mei nascuti si nenascuti, iubit Arhanghel Mihail, va multumesc ca vegheati asupra copiilor mei si le asigurati fericirea si sanatatea. Va rog sa ma calauziti cum sa cunosc cele mai bune cai de a fi un parinte bun si un adevarat model pentru copiii mei si ai altor oameni. Multumesc, multumesc, multumesc !

HOROSCOP GEMENI Respectul de sine.

Ingerii te sprijina in cautarea fericirii, sanatatii si abundentei, sfatuindu-te sa te respecti si sa te iubesti. Situatia care te preocupa are unele aspecte disfunctionale care iti pot influenta negativ stima de sine. Aceasta carte iti arata ca a venit vremea sa te cinstesti, chiar daca altii nu te trateaza asa cum meriti. Meriti respectul de sine si respectul celorlalti deoarece esti unul din copiii iubiti ai lui Dumnezeu, ca oricare alta fiinta, conform adevarului spiritual.

Semnificatii specifice posibile : apeleaza la specialisti in cresterea stimei de sine ; paraseste o situatie abuziva ; renunta la comportamentele despre care stii ca nu sunt sanatoase ori potrivite pentru tine, pentru ca invinovatirea afecteaza stima de sine ; insista ca altii sa te trateze cu respect.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule si voi ingeri, va multumesc ca m-ati ajutat sa ma vad asa cum ma vedeti voi, prin ochii iubirii. Va multumesc ca ma cinstiti si ma respectati, va rog sa ma calauziti sa fac si eu la fel si sa-mi dati curajul sa ma exprim in numele meu. Va cer protectia in toate relatiile mele, astfel incat sa fiu inconjurat de oameni iubitori si buni. Multumesc, multumesc, multumesc.

