HOROSCOP. Mesaje de la Fecioara Maria pentru zodii 25 octombrie. Berbecii trebuie să fie atenți, Gemenii sunt cu gândul acasă

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de VINERI 25 octombrie 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.



HOROSCOP Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel ma mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

HOROSCOP BERBEC MOMENTUL PREZENT



HOROSCOP “Eu sunt complet prezent(a) in aici si acum.”

Ai primit acest mesaj ca o reamintire blanda si delicata sa iti mentii focusul atentie doar pe clipa prezenta, chiar acum. Ai primit in minte vechi amintiri, ai redeschis rani vechi sau te-ai proiectat in viitor in scenarii care ti-au trezit sentimente de vibratie joasa ? Daca da, sa stii ca ratezi propria viata care se desfasoara in aici si acum. Fecioara Maria te ghideaza sa te bucuri de prezent, indiferent ce se intampla in el. Pe masura ce inveti sa extragi binele din binecuvantarile ascunse din fiecare experienta, te vei simti permanent implinit in momentul de acum.

HOROSCOP TAUR RABDARE. “Eu am incredere in timpul divin.”



HOROSCOP Timpul lui Dumnezeu este perfect, asta iti reaminteste acest mesaj. Cand te rogi pentru ajutor, aceasta cerinta este mereu auzita si i se aloca raspuns de catre divinitate. Daca rugaciunea ta implica alti oameni, liberul lor arbitru si propriile lor decizii influenteaza timpul in care se intampla rezultatul. Divinitatea stie acest lucru si orchestreaza solutii ingenioase care sosesc la exact momentul potrivit.

Ai primit acest mesaj ca o reamintire sa ai rabdare cu planurile lui Dumnezeu si solutiile lui pentru tine. Daca incerci sa controlezi, fortezi sau impingi propria ta vointa si ambitie, poti rata alternative infinit mai bune. Cere Fecioarei Maria sa te ajute sa iti demonstreze rabdarea ei infinita si ai incredere in timpul divin.

HOROSCOP GEMENI ACASA



“Am incredere si imi urmez ghidarea divina despre propriul meu camin.”

Primesti acest mesaj datorita unor preocupari pe care le ai, constient sau nu, cu privire la ce se intampla la domiciliul tau. Fecioara Maria vrea ca tu sa stii ca Dumnezeu te vegheaza permanent si iti trimite ghidare divina cum sa iti imbunatatesti orice situatie din viata de acasa. Asteapta-te la o schimbare pozitiv, in special daca permiti sa curga si sa se manifeste mai multa iubire in caminul tau din mintea si inima ta.



Viata de acasa iti impacteaza fericirea, relatiile si chiar si sanatatea ta. Deci este esential sa faci actiuni concrete ca sa aduci o star de pace, siguranta si bucurie acolo unde stai. Da, schimbarea poate fi amenintatoare din frica de necunoscut, chiar si daca este vorba de o ajustare pozitiva. Daca simti ca opui rezistenta sa faci unele schimbari, cheama pe Fecioara Maria si ingerii pentru semne de incurajare si ghidare. Ai incredere in aceste mesaje si urmeaza-le acasa.



