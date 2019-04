HOROSCOP. Mesaje de la îngeri pentru săptămâna 23-28 aprilie 2019. Berbecii trebuie să lase teama, Gemenii au nevoie de rugăciune

HOROSCOP. Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 22-28 aprilie 2019. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.



HOROSCOP Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.



HOROSCOP Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.



HOROSCOP BERBEC Lasa teama … ACUM !



HOROSCOP Ingerii iti transmit ca teama este singurul lucru care iti afecteaza fericirea si planurile. Ei vor sa iti arate ca te poti simti bine si in siguranta. Aceasta carte indica faptul ca esti pregatit sa scapi de problemele privind controlul si sa ai incredere ca totul va merge cat mai bine posibil. Bucura-te pentru ca mergi in directia buna. Meriti tot ce este mai bun, ca noi toti. Permite-ti sa primesti iubire, sprijin si abundenta. Esti vrednic de iubire.



HOROSCOP TAUR Cere ingerilor sa te ajute in aceasta situatie



HOROSCOP Situatia care te preocupa poate fi imbunatatita cu ajutorul ingerilor. Acest mesaj iti aminteste ca niciodata nu este prea tarziu sa chemi ingerii in ajutor, iar sprijinul lor va imbunatati imediat totul. Ei iti vor darui inclusiv pace launtrica, idei si perspective noi. Ingerii te vor ajuta pe cai ingenioase si neasteptate, deci fii deschis fata de miracole care pot lua forme surprinzatoare.



HOROSCOP Semnificatii posibile : sa stii ca esti puternic, nu esti o victima ; elibereaza orice invinuire fata de tine sau fata de altii ; focalizeaza-te pe solutii, nu pe probleme ; permite altor oameni sa te ajute ; pastreaza-ti mintea deschisa fata de solutiile alternative.

HOROSCOP GEMENI Rugaciunea te va ajuta in aceasta situatie



HOROSCOP Ingerii iti amintesc ca rugaciunea imbunatateste orice situatie, in timp ce ingrijorarile fac exact contrariul. Rugaciunea actioneaza fiindca ea permite lui Dumnezeu si ingerilor sa ofere asistenta pentru ca ei nu pot sa incalce liberul arbitru al oamenilor. Ei pot sa intervina doar cu permisiunea si la cererea ta, iar rugaciunea face chiar acest lucru. Cu toate ca raspunsurile la rugaciuni pot fi diferite de asteptarile tale, fii sigur ca ele au fost ascultate. Mintea divina cunoaste solutia perfecta pentru toti cei implicati, deci rolul tau este sa ceri ajutor si apoi sa urmezi calauzirea primita. Dumnezeu si ingerii hotarasc cum raspund la rugaciuni, de obicei prin cai ingenioase ce depasesc imaginatia umana.



HOROSCOP Semnificatii posibile : lasa grijile si temerile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor ; ai incredere, caci ai motive sa fii plin de speranta ; fii deschis la solutii care pot fi diferite de asteptarile tale.



