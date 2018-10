HOROSCOP. Mesaje de la îngerii părzitori pentru zodii pentru 10-17 octombrie 2018. Berbecii văd doar iubire, Gemenii trebuie să fie pregătiți pentru acceptare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele ingerilor pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 10-17 octombrie 2018. Daca vrei ajutorul ingerilor tai, trebuie neaparat sa le ceri asta! Ai incredere in echipa ta de ingeri!

HOROSCOP. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

HOROSCOP. Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!

HOROSCOP. Iata aici despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 19 aprilie): VEZI DOAR IUBIRE

“Priveste dincolo de aparentele greseli si neintelegeri si vezi doar iubirea din cealalta persoana (inclusiv din propria persoana) oricat de dificil ti s-ar parea. Concentrarea numai pe iubirea are sta la baza oricarei situatii aduce vindecarea pe cai nebanuite, nevisate.”

Ingerii ti-au dat acest mesaj pentru a-ti reaminti sa te vezi pe tine insuti, pe ceilalti si orice situatie prin ochii lor. Atunci cand te focalizezi asupra iubirii, tot ce inseamna lipsa de iubire dispare. Este ca aprinderea unei lumini pentru a reduce intunericul. Cheama ingerii oricand ai nevoie pentru a-ti ridica vibratia si viziunea la una plina de iubire.

Semnificatii suplimentare : priveste dincolo de personalitatile si egourile din oameni si vezi ingerii din ei ; iarta ; lasa mania, senzatia de furie si de judecata in seama ingerilor ; afirma ceea ce doresti, in loc sa te focalizezi pe ceea ce creaza teama.



HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai): INOCENTA

“Dragul nostru, fiecare om este nevinovat pentru ca nimeni nu poate schimba lucrarea perfecta a lui Dumnezeu. Lasa in seama noastra senzatiile de greutate, sa-ti putem usura povara. Lasa in seama noastra orice invinovatire, manie sau repros care iti poate ascunde perspectiva plina de iubire. Bucura-te din nou de pacea din inima ta.”

Acest mesaj vine ca o asigurare ca aceasta situatie si oamenii implicati sunt fara vina. Daca ai sentiment de vinovatie, lasa-l in seama ingerilor. Dintre toate situatiile, vinovatia are cele mai joase vibratii, deci atrage negativitate. Daca judeci vinovatia altora, acest mesaj iti reaminteste sa vezi particica de Dumnezeu din fiecare pentru a vindeca situatia. Nu trebuie sa continui relatia cu cineva in care nu ai incredere, insa trebuie sa elimini ganduri si emotii toxice pentru propria ta stare de bine. Ingerii iti cer sa consideri ca orice neintelegeri au fost, au fost greseli nevinovate.

Semnificatii suplimentare : vezi punctul de vedere al celuilalt ; iarta-te si elibereaza-te de regrete ; o discutie pe care o ai a pornit de la o neintelegere ; priveste dincolo de iluzii si vezi adevarul spiritual care sta la baza perfectiunii si ordinii divine.



HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie): ACCEPTARE

“Priveste-te pe tine si pe altii prin ochii ingerilor, cu iubire si cu acceptare neconditionata. In acest fel, vei inspira si vei inalta sufletul oricarui participant la cel mai inalt potential.”

Primesti acest mesaj ca ajutor in relatiile cu tine si cu altii. Data viitoare cand esti tentat sa te judeci pe tine sau sa ii judeci pe altii cu asprime, roaga-te in schimb pentru sanatate si fericire. Aceasta cale mai pozitiva te ajuta sa iti cresti increderea de sine si armonia si sa iti vindeci relatiile.

Semnificatii suplimentare : observa cat de bine te simti cand gandesti pozitiv despre tine si despre altii ; nu incerca sa ii controlezi ori sa ii schimbi pe altii ; renunta la tendinta de a forta desfasurarea lucrurilor si vei obtine rezultatul dorit sau unul mai bun ; cand o usa se inchide, alta se deschide.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.