Horoscop. Mesaje de la îngerii păzitori pentru zodii pentru săptămâna 25-31 mai. Racii trebuie să scape de ceva nesănătos, Scorpionii sunt sfătuiți să călătorească

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Horoscop. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

O DORINTA TI SE VA IMPLINI

“Ceea ce ai cerut se indreapta spre tine ca sa se manifeste.”

Zanele stiu cum sa manifeste in mod magic toate nevoile si dorintele lor materiale si deasemenea stiu sa asiste oamenii sa isi implineasca dorintele, asa cum te ajuta si pe tine acum. Acest mesaj iti transmite faptul ca zanele sunt foarte incantate sa te ajute ca o dorinta sa iti devina reala la momentul perfect potrivit divin. Ele lucreaza in cooperare cu toate fortele Universului si cu energiile necesare dar si tu poti ajuta trimitand rugaciuni pentru a se manifesta rapid acest flux in viata ta. Ramai in stare centrata si de pace cat de mult posibil intrucat negativitatea, indoiala, frustrarea, nerabdarea iti pot bloca dorinta. Iesi in natura des ca sa iti mentii spiritul activ si conectat cu energiile magice de bucurie si recunostinta, principalele care te ajuta sa ajungi la dorinta ta.

Alte interpretari: cineva drag planifica o surpriza pentru tine ; gandurile tale se manifesta in plan real foarte rapid, deci asigura-te ca rugaciunile tale in tacere si cuvintele pe care le rostesti sunt aliniate cu dorintele tale si nu cu fricile tale ; ai incredere in Univers ; mentine treaza o stare de minunare in fata a tot ce este minunat in aceasta viata.

Horoscop. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

TU AI PUTEREA NECESARA !

“Foloseste-ti abilitatile ca sa rezolvi o situatie. Chiar poti !”

Primesti acest mesaj ca o reamintire ca esti cu mult mai puternic decat realizezi. Poate ca te-ai simtit victimizat in ultimul timp. Ei bine, zanele vor ca tu sa stii ca indiferent ce varsta ai, educatie, sex, pregatire, tu ai o putere personala incredibila. Desi zanele sunt creaturi divine foarte mici, ele canalizeaza forta lui Dumnezeu si a Universului ; la fel poti face si tu ca sa rezolvi orice aspect te preocupa, sa te vindeci sau sa manifesti o nevoie materiala. Tot ce ai de facut este sa crezi.

Alte interpretari: da drumul invinovatirii altora, cauta solutii ; condu energia vindecatoare universala prin palmele tale si pune-le pe corp acolo unde ai nevoie ; implica-te in exercitii fizice care sa te intareasca ; urmeaza-ti ghidarea interioara ca sa rezolvi o situatie ; fii activ pentru orice subiect care este foarte drag inimii tale ; rosteste-ti adevarul in fata altora.

Horoscop. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

PE CINE AI NEVOIE SA IERTI ?

“Pe masura ce eliberezi furii sau resentimente vechi, vei vedea ca dorintele ti se vor implini.”

Acest mesaj iti indica faptul ca rugaciunile iti vor fi raspunse in curand pe masura ce si tu iti faci partea de treaba, anume sa te eliberezi din incapacitatea de a-i ierta pe altii. Desi te poti considera indreptatit sa fii furios, adevarul este ca resentimentul tau iti face rau doar tie – mania pe care o porti iti blocheaza cele mai puternice dorinte. Fii in exterior si cere zanelor si spiritelor naturii sa iti curete mintea, corpul si emotiile de energiile joase. Vei beneficia enorm luand aceasta decizie de a te detoxifia de vechi nervi si resentimente.

Alte interpretari: iarta-te si astfel fii curatata de orice vina toxica ; redu gandurile de judecata despre tine sau despre altii ; trimite o scuza cuiva ; opreste-te sa te identifici drept victima si vezi-te cat esti de puternic(a) ; focuseaza-te pe prezent si viitor in loc de trecut.

