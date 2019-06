HOROSCOP. Mesaje noi de la Arhangheli pentru zodii pentru săptămâna 10-16 iunie. Berbecii au parte de situații neplăcute, Gemenii primesc ajutor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 10-16 iunie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

HOROSCOP. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel. Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Mihail : Exista o situatie care nu iti serveste. Da drumul atasamentului tau pentru un rezultat final. Ia in calcul sa ai o abordare mult mai inaltatoare.

Mesaj detaliat :

Exista in viata ta o situatie care nu iti serveste. Opreste-te si reconsidera-t actiunile pe care le faci si analizeaza daca acestea precum si cele planificate merita timpul si energia ta. Ai putea foarte bine sa castigi ceea ce vrei insa exista o puternica posibilitate sa fie doar o dorinta din ego si la final sa nu ai ce sarbatori chiar daca ai obtinut ceea ce ai vrut. Intreaba arhanghelul daca exista alte cai mai inaltatoare pentru tine pe care le-ai putea urma apoi simte raspunsul prin intuitie. Exista destul de multa energie negativa ce vine spre tine de la oameni implicati in aceasta situatie care nu se potriveste cu vibratia ta. Arhanghelul Mihail te poate ajuta sa iti aspire aceasta negativitate din campul tau. Ia in calcul sa dai drumul atasamentului fata de rezultatul final pentru ca asta iti consuma energia. Fa-ti planuri mai optimiste. Chiar daca lucrurile nu au iesit asa cum sperai tu, pretuieste ce ai invatat si incearca din nou cu informatie imbunatatita.

Semnificatii suplimentare : Exista gandire negativa de care trebuie sa scapi ; Pierzi energie inutil ; E nevoie sa ai un grad mai mare de constiinta de sine.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Mihail : Vei avea parte de inspiratii ce iti vin din meditatie tacuta. Exista nevoia sa dormi mai mult sau sa ai timp liber mai mult. Cauta eliberare de stres.

Mesaj detaliat :

Te afli pe calea spre vremuri mai fericite. Situatiile care te-au stresat si ingrijorat vor deveni amintire si vor ramane in urma ta. Noi zile rasar cu cer senin la orizont. Imbratiseaza schimbarile si lasa trecutul in spate. Acum poti respira aer de eliberare si poti incepe sa faci planuri noi de viata. Nu te teme sa ceri ajutor in implementarea schimbarilor dorite.

Semnificatii suplimentare : Vezi situatiile in mod obiectiv ; Devino mai pozitiv ; Relocheaza-te pentru o energie noua ; Calatoreste.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Ariel : Nu trebuie sa treci singur prin provocarile si situatiile curente. Ajutorul iti este la indemana. Gandurile negative creaza profetii autoimplinite.

Mesaj detaliat :

Un ajutor pentru tine este aproape. Nu trebuie sa traversezi situatiile vietii de unul singur. Cere ingerilor sa iti arate cu claritate care iti sunt optiunile. Nu trebuie sa ramai afara in frig din punct de vedere emotional sau fizic. Daca nu esti dispus sa accepti ajutorul de la altul, intreaba-te de ce. Ce simti ca lipseste din viata ta ? Este vorba de ceva material sau de ceva mai profund, spiritual, sau chiar iubirea ? Gandurile negative pot crea profetii autoimplinite care sunt total inutile.

Refocuseaza-ti gandurile spre ce este posibil si acesta situatie se va rasuci si ea.

Semnificatii suplimentare : Te simti nenorocos si trebuie sa schimbi aceasta perceptie ; Daca ai probleme cu banii, lucreaza la conceptiile tale despre abundenta ; Ai anumite planuri pentru care nu esti sfatuit sa le urmezi asa cum sunt acum.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.