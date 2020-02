HOROSCOP. Mesaje rune pentru săptămâna 24 februarie - 1 martie. Fecioarele au parte de prosperitate, Capricornii dau peste un blocaj

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – ALGIZ, inversata. Algiz inseamna impreuna si are simbolul coarnelor de elan. Daca strabunii puteau urma o turma de elani, ei erau in siguranta, puteau supravietui si aveau mancare. Algiz reaminteste ca suntem interconectati si ca supravietuirea fiecaruia depinde de ceilalti oameni iar acesta este adevaratul noroc al vietii. Acum esti atentionat ca in relatie cu cei din viata ta exista un dezechilibru : fie esti prea sensibil fie prea agresiv sau controlant. Intrucat norocul in afaceri si munca depinde de relationarea cu oamenii, esti sfatuit sa iti analizezi si echilibrezi energia.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – KENAZ, inversata. Vanturile schimbarii sufla peste tine si esti dornic sa ai parte de lumina ce vine din noua cunoastere. Kenaz iti vesteste aici sa fii prudent sa nu te schimbi la orice gand trecator sau la orice noua idee iti iese in cale. Unele idei noi sunt bune pentru tine, altele nu, desi sunt bune pentru altii. Un dezechilibru legat de cat si la ce sa te schimbi iti este anuntat acum. Simte ce este potrivit tie. Kenaz semnifica iluminarea, deschiderea la noi ganduri si idei dar si noi inceputuri precum primavara sau rasaritul unei noi zile. Kenaz are energia aerului precum vantul si e conectata la Freyja, zeita mama absoluta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – NAUTHIZ, inversata. Ai pus dorinte si nevoi mai presus de iubire si armonie cu ceilalti ? Ai pus presiune ca sa se implineasca urgent ceva din ce doresti ? Ai batut din picioare in fata zeitatilor ca sa iti aduca ce vrei ? Runa Nauthiz iti vesteste ca asta iti blocheaza rezultatele. Poate ca esti indiferent la dorintele altora si concentrat doar asupra dorintelor tale. Cine ai fi tu fara aceste dorinte si implinirea lor ? Care ar fi cel mai rau lucru pe care l-ai simti daca o dorinta nu ti s-ar implini niciodata ? Esti indrumat sa stai in energia lui “niciodata” ca sa simti si sa te eliberezi. Nauthiz este simbolul unei rani sau taieturi dar si a nevoilor si cum pot blocajele sa opreasca progresul dar si ce poti invata din etapele de rabdare in care iti gandesti creativ pasii urmatori.

