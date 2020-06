Horoscop. Mesajele arhanghelilor pentru săptămâna 15-21 iunie. Berbecii se simt protejați, Leii primesc daruri spirituale

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

TU ESTI PROTEJAT

Arhanghelul Mihail : “Te inconjor in fiecare clipa cu lumina mea protectoare. Esti in siguranta!”

Mesaj suplimentar :

Arhanghelul Mihail iti pune mantia sa albastra electrica de protectie peste intreaga ta fiinta si te incurajeaza sa stii ca esti total in siguranta. Fie ca ai fost ingrijorat despre starea ta fizica, emotionala sau spirituala, fie ca nu, atunci cand primesti acest mesaj trebuie sa stii ca asupra ta este multa protectie divina la acest moment. Mihail te poate ghida sa iti eliberezi orice sentimente sau situatii care stii bine ca nu iti servesc deloc. Este timpul sa faci pace in tine si in afara ta. Armata de ingeri ai lui Mihail te inconjoara. Daca te temi de orice, creezi un spatiu in care poti fi atacata. Daca ai incredere ca esti protejat si bine, creezi un scut de lumina in jurul tau. Cand acest scut este ridicat, pot intra doar experiente iubitoare spre tine. Imagineaza-ti lumina lui Mihail cum te inconjoara si simte-te in siguranta in aceasta lumina divina.

Lucrul cu Arhanghelul Mihail :

Numele lui inseamna “cel care este asemenea lui Dumnezeu” sau “cel care seamana cu Dumnezeu”. Arhanghelul Mihail este primul inger creat de Dumnezeu, liderul Arhanghelilor si responsabil cu protectia, curajul, puterea, adevarul si integritatea. Este Printul Luminii si cel ce conduce taramul angelic. El ne elibereaza de indoiala si teama, ne apara si inlatura orice influenta negativa. Scopul sau este de a elibera pamantul si locuitorii lui de toxinele asociate fricii. Mihail are o sabie in flacari pe care o foloseste pentru a elibera oamenii de Satana si alte entitati negative. Atunci cand este prin preajma vei vedea flash-uri de lumina stralucitoare albastra sau purpurie. Ii poti cere ajutorul atunci cand te simti slab, lipsit de motivatie si dedicatie, cand ai nevoie de curaj, de ghidare, de energie si vitalitate. Arhanghelul Mihail te ajuta sa iti ridici stima si valoarea de sine.

Aura lui Mihail este albastru regal amestecat cu nuante stralucitoare de mov regal. Cand Mihail este in preajma, ai putea vedea sclipiri luminoase albastru cobalt. Si cristalul numit sugalit este aliniat cu energia Arhanghelului Mihail. Daca porti un pandantiv de sugalit, ai putea vedea cum canalizezi mesaje profunde si iubitoare de la Mihail atunci cand tu vorbesti.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

ESTI UN INGER PE PAMANT

Arhanghelul Zadkiel : “Te inspiram in fiecare zi sa fii asemenea noua si suntem mandri de tine ca reusesti !”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Zadkiel :

Ingerii sunt foarte recunoscatori pentru toate gandurile si actiunile pozitive pe care le faci pentru altii. Ei vor sa reflecti la cat de minunat esti ca persoana. Ei sunt asa de binecuvantati sa aiba pe cineva ca tine sa ii ajute sa isi faca treaba si misiunea aici pe Pamant. Tu esti un inger pe Pamant si ti se multumeste !

In loc sa te preocupi ce sa faci in continuare pe drumul vietii, pune-ti aceste intrebari : Cum pot sa ma servesc mai intai pe mine ? Cum pot sa imi extind ajutorul pentru altii ? Cand ai raspunsurile, sa stii ca sunt ghidari din Ceruri. Ei vor ca tu sa fii ca ei si traindu-ti viata in mod echilibrat, vei deveni un inger in carne si oase.

Lucrul cu Arhanghelul Zadkiel :

Arhanghelul Zadkiel radiaza bucurie, iertare, iubire, libertate si mila. El este conectat cu a saptea raza sau flacara violet. Are puterea de a ridica vibratiile si il poti chema pentru a te ilumina si a te elibera de vibratiile joase.

Numele lui Zadkiel inseamna “Dreptatea lui Dumnezeu” si el ne ajuta sa ne eliberam neiertarile fata de sine si fata de altii. Roaga-l sa vina in visele tale si sa actioneze ca un aspirator, curatand toate toxinele emotionale din inima ta. El se va asigura ca nevoile tuturor vor fi implinite iar vindecarile emotionale apar in moduri miraculoase.

Aura lui Zadkiel este de culoare albastru indigo profund. Cand porti cristalul numit lapis lazuli poti simti conexiunea cu Zadkiel. Tine aceasta piatra aproape de sprancene ca sa ti se activeze ceakra urechii si sa auzi clar vocea divinitatii.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

STUDIAZA SI INVATA LUCRURI NOI

Arhanghelul Metatron : “Iti aratam ca fiecare zi este o zi tocmai buna sa inveti ceva nou si te calauzim sa vezi asta.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Metatron :

Daca te-ai gandit sa te implici intr-un nou curs sau studiu sau orice forma de proces de invatare, ingerii te incurajeaza sa faci asa. Iti va permite sa inveti mai multe despre puterile si talentele tale si te va ajuta sa iti creezi o viata bine echilibrata. Tu inveti usor si natural si studiind ceva ce iti place si spre care ai chemare, vei putea sa iti canalizezi energia si sa fii de folos tie si altora. Tine minte sa chemi ingerii sa te ghideze atunci cand inveti. Ei te vor ajuta sa iti accesezi inteligenta divina.

De mii de ani, sufletul tau a calatorit prin Univers si a invatat despre ce este viata. Ingerii iti cer acum sa vezi ce ai de invatat in exerientele pe care le traiesti. Intreaba-te : Ce ma invata acum aceasta situatie ? Pe masura ce te gandesti la aceasta intrebare, fii constient de orice intuitii sau raspunsuri ce iti vin – ele sunt invataturi de la sufletul tau despre ce ai de invatat. Fiecare zi e o noua oportunitate de a invata.

Lucrul cu Arhanghelul Metatron :

Metatron vindeca dificultatile de invatare si problemele copilariei si ii ajuta pe copiii indigo si pe copiii de cristal. El ajuta oamenii sa aiba abilitati de organizare si evidente. Cand il chemi pe Metatron, el te sustine sa iti organizezi prioritatile.

Misiunea lui este sa tina evidenta “Cartii vietii”, dar si sa vegheze asupra copiilor din Ceruri si de pe pamant.

Aura lui Metatron este un violet superb cu linii fine de culoarea verdelui marin. Cristalul aliniat energiei lui Metatron este turmalina pepene.

Este unul dintre Arhanghelii al caror nume nu se termina in “el” sau “il”. Nu se stie exact ce inseamna numele lui Metatron, insa se presupune ca ar fi “Ingerul Prezentei”. Metatron este unul din arhanghelii ce au avut viata pamanteasca exemplara inainte de a se inalta la Cer la statut de arhanghel (celalalt a fost Sandalphon).

