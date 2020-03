HOROSCOP. Mesajele arhanghelilor pentru săptămâna 23-29 martie. Berbecii au armonie, Balanțele trebuie să dețină controlul de sine

HOROSCOP. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

HOROSCOP. Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste ? Iata care sunt acestia aici! Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Arhanghelul Raguel

Numele lui inseamna “Prietenul lui Dumenzeu”

Arhanghelul Raguel aduce armonie in toate tipurile de relatii si ajuta la rezolvarea neintelegerilor. El este supraveghetor al tuturor ingerilor, asigurandu-se de interactiunea lor armonioasa. Se spune ca el a ajutat la inaltarea profetului Enoh la ceruri si la transformarea sa in Arhanghelul Metatron.

Ii poti cere ajutorul daca ai nevoie de mai multa stima si valoare de sine, de armonie in grupuri si familie. Arhanghelul Raguel ii ajuta pe cei nedreptatiti si pe cei care lucreaza in mediere.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Arhanghelul Ariel

Numele lui Ariel inseamna “Leoaica lui Dumenzeu”.

Arhanghelul Ariel ajuta la satisfacerea nevoilor fizice (bani, adapost si alte necesitati de ordin material). Ajuta la solutionarea problemelor legate de mediul inconjurator, precum si la ingrijirea si vindecarea animalelor, alaturi de arhanghelul Rafael. Ea este asociata cu Regele Solomon si cu filosofii gnostici care credeau ca Ariel era stapana vanturilor.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Arhanghelul Azrael

Numele lui inseamna “Cel pe care Dumnezeu il ajuta”.

Arhanghelul Azrael ajuta sufletele celor decedati sa ajunga in Ceruri, ii vindeca pe cei coplesiti de durere si ii sprijina pe oameni care ii mangaie pe cei neconsolati. El este vazut ca “ingerul mortii” si este asociat cu arhanghelul Rafael si Regele Solomon.

Se zice ca de cate ori clipeste arhanghelul Azrael, de atatea ori a mai murit cineva. Azrael tine socoteala tuturor celor care se nasc, al caror nume le sterge dupa ce au decedat.

