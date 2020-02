HOROSCOP. Mesajele arhanghelilor pentru săptămâna 24 februarie - 1 martie. Taurii sunt sensibili, Balanțele înving

HOROSCOP. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

AI NEVOIE ACUM SA NU UITI CINE ESTI DE FAPT

Arhanghelul Mihail : “Tu esti un copil creativ, puternic si iubitor al lui Dumnezeu. Tu esti foarte iubit.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Mihail :

“Tu esti facut dupa chipul si asemanarea Creatorului rau, deci tu intrupezi aspectele tuturor calitatilor sale. Lumina ta interioara divina este pura si stralucitoare in adevar si nu exista nicio greseala in creatia divina asupra ta. Nu te teme de propria ta putere, maretie sau intelepciune. Cand tu reusesti, ii inspiri pe altii. Cand tu iti schimbi viata ca sa fie mai aliniata cu interesele tale, ii inspiri pe altii. Fii puternic ! Fii magnific ! Acesta esti tu !”

Lucrul cu Arhanghelul Mihail :

Numele lui inseamna “cel care este asemenea lui Dumnezeu” sau “cel care seamana cu Dumnezeu”. Arhanghelul Mihail este primul inger creat de Dumnezeu, liderul Arhanghelilor si responsabil cu protectia, curajul, puterea, adevarul si integritatea. El ne elibereaza de indoiala si teama, ne apara si inlatura orice influenta negativa. Scopul sau este de a elibera pamantul si locuitorii lui de toxinele asociate fricii. Mihail are o sabie in flacari pe care o foloseste pentru a elibera oamenii de Satana si alte entitati negative. Atunci cand este prin preajma vei vedea flash-uri de lumina stralucitoare albastra sau purpurie. Ii poti cere ajutorul atunci cand te simti slab, lipsit de motivatie si dedicatie, cand ai nevoie de curaj, de ghidare, de energie si vitalitate. Arhanghelul Mihail te ajuta sa iti ridici stima si valoarea de sine.

Mihail intrupeaza toate calitatile Creatorului de iubire, putere, si credinta nestramutata. Atunci cand il chemi pe Mihail, iti trezesti si in tine si iti amplifici aceleasi calitati.

Cere-i lui Mihail sa vina in visele tale si sa iti curete fricile care te blocheaza de la a te bucura din plin de viata ta si darurile tale. Mihail lucreaza bine cand dormim pentru ca atunci suntem cel mai receptivi si deschisi.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

ESTI FOARTE SENSIBIL

Arhanghelul Haniel : “Esti foarte sensibil la energii si la emotii acum. Onoreaza-te pe tine, onoreaza ceea ce simti.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Haniel :

“Sensibilitatea este un cadou frumos si puternic si nu exista asa ceva precum “a fi prea sensibil”. Sensibilitatea ta te ajuta sa cunosti adevarul despre situatii si oameni si este important pentru tine sa ai incredere si sa urmezi aceste banuieli, intuitii si impresii. Petrece timp singur in natura ca sa iti dezvolti si mai mult aceasta sensibilitate. Evita situatiile dure si chimicalele. Acasa si la munca cere-mi sa te ajut sa iti alegi mancarea, bautura, compania si activitatile care iti sustin viata. Sa stii ca esti in siguranta in timp ce simti emotii puternice pentru ca ele sunt manifestarea sensibilitatii tale. Vizualizeaza-te pe tine alaturi de mine impreuna intr-o bula de culoare alb laptos. Aceasta lumina dizolva energiile joase si le transmuta in iubire. Lumina te ajuta si sa faci distinctie daca ce simti e sentimentul tau sau e preluat de la altcineva si nu te reprezinta.”

Lucrul cu Arhanghelul Haniel :

Numele lui inseamna “Gloria lui Dumnezeu”

Arhanghelul Haniel are trasaturi feminine si este asociat planetei Venus si Lunii. Adesea, se spune ca l-a insotit pe Enoh la Ceruri.

Arhanghelul gingasiei si al bunavointei, Haniel trebuie invocat atunci cand aveti nevoie de sprijin la un interviu pentru obtinerea unui loc de munca, atunci cand participati la adunari la care e nevoie de gratie. Arhanghelul Haniel ajuta la descoperirea secretelor pierdute ale remediilor naturale, potiunilor, pietrelor si cristalelor.

Haniel te ajuta sa iti onorezi ciclurile naturale, dispozitiile si ritmurile. Ea te asista in a imbratisa toate aspectele tale, inclusiv punctele forte sau umbrele. Cheama pe Haniel cand te simti nesigur sau rau in privinta ta. Ea te va ajuta sa te apreciezi si sa vezi cat de frumos/frumoasa pot fi.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

PRIMESTI SEMNE DIVINE CA SA ITI INTELEGI SPIRITUAL VIATA

Arhanghelul Raziel : “Iti aduc informatii si simboluri spirituale si te ajut sa intelegi adevaruri spirituale din viata ta.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Raziel :

“Nivelul tau spiritual creste la un alt nivel pe masura ca iti deschizi ochii la noi moduri de a privi viata. Mentine-ti mintea deschisa si da drumul gandirii limitative si iluziilor. Fii atent la semne – la informatie care vine la tine de trei ori sau de mai multe ori. Observa semnele geometrice si simbolurile care sunt in vecinatatea ta fizica. Sa stii ca o crestere de constiinta si de nivel spiritual poate duce in mod firesc la o schimbare de relatii si de obiective de cariera sau loc de munca. Te voi ghida prin aceste schimbari pentru ca viata ta sa oglindeasca interiorul tau frumos.”

Lucrul cu Arhanghelul Raziel :

Numele lui inseamna “Secretele lui Dumnezeu”

Arhanghelul Raziel vindeca blocajele spirituale si psihice si ajuta la interpretarea viselor si a amintirilor din vietile anterioare. Se spune ca Raziel sta atat de aproape de scaunul lui Dumnezeu, incat aude toate secretele universului, secrete pe care le-a mentionat in cartea “Cartea arhanghelului Raziel”. El ar fi dat aceasta carte lui Adam in momentul in care a fost alungat din Gradina Raiului, dar si lui Noe, in timp ce construia arca, precum si profetului Enoh, devenit Metatron.

Fiind magicianul si alchimistul din taramul arhanghelilor, Raziel ne ajuta sa intelegem idei care sfideaza logica normala. El extinde si provoaca gandirea de zi de zi in moduri care au efecte vindecatoare. Daca esti insetat dupa intelegeri profunde spirituale, cere-i lui Raziel sa intre in visele tale. Sufletul tau va calatori in somn alaturi de el in Sali de clasa unde va intelege adevaruri si secrete. La trezire, poate ca nu vei tine minte totalmente ce ai invatat, totusi toata cunoasterea este impregnata in subconstient de unde te ghideaza in fiecare zi.

