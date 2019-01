Horoscop. Mesajele arhanghelilor pentru zodii, pentru săptămâna 7-13 ianuarie 2019. Primești două mesaje: pentru prezent si pentru viitor

HOROSCOP Primeste-ti mesajul, in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 7-13 IANUARIE 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita mai usor. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.



HOROSCOP In fiecare saptamana vei primi doua mesaje de la Arhangheli.



HOROSCOP Un mesaj este raspunsul / calauzirea pentru PREZENT (o situatie, o preocupare sau pur si simplu o recomandare ce iti este adresata).

Al doilea mesaj este calauzirea/recomandarea pentru VIITOR (pentru saptamana adresata sau pentru o perioada mai mare de viitor, in functie de cum simti).

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.



HOROSCOP Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

HOROSCOP Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.



HOROSCOP Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Mesajul pentru momentul PREZENT: ARMONIE IN RELATII



HOROSCOP Arhanghelul Raguel : “Noi, ingerii si arhanghelii, deschidem inimile pentru tine si pentru toti cei prezenti in viata ta. Discutiile si conflictele se vor rezolva.”



HOROSCOP Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Raguel : “Dorintele si rugaciunile tale pentru pace sufleteasca au fost auzite si iti sunt raspunse prin acest mesaj. Ti se cere sa iti asumi rolul in a se instala pacea in orice situatie in care este nevoie de ea in viata ta. Vizualizeaza pe toata lumea implicata (inclusiv tu) ca fiind cooperanti si cu mintea deschisa, chiar daca o anumita persoana nu este, de felul sau, asa. Ai incredere in ghidarea interioara pe care o primesti si sa stii ca schimbarile sunt uneori incomode dar necesare. Cere-mi sa te ajut cu orice aspect de relatii care au nevoie de vindecare. Sa stii ca toate relatiile au in ele, la baza, binecuvantari, lectii de crestere a sufletului si multa iubire, chiar daca par altfel. Ramai focusat asupra acestui adevar cat de mult posibil.”

Lucrul cu Arhanghelul Raguel : Numele de Raguel inseamna “prietenul lui Dumnezeu” si rolul sau principal este sa creeze armonie si ordine in relatii. El are puterea de a rezolva dispute si este deseori numit si “Arhanghelul dreptatii si corectitudinii”. Daca te afli intr-o situatie conflictuala, cere-i lui Raguel sa actioneze ca mediator. El va veni cu solutii creative in care toata lumea are de castigatV .

HOROSCOP Mesajul pentru VIITOR : INTENTII CLARE PRECUM CRISTALUL



HOROSCOP Arhanghelul Mihail : “Ai claritate despre ceea ce vrei si focuseaza-te pe dorinta cu credinta nestramutata.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Mihail : “Dupa ce te rogi pentru calauzire, fii suficient de curajos incat sa admiti ce vrei cu adevarat. Sa stii ca tu, ca si toti ceilalti, meriti tot ceea ce este mai bun din tot, in toate formele. Prosperitatea si abundenta sunt dorintele lui Dumnezeu pentru toti oamenii. Iti revendici drepturile mostenirii divine prin formularea unei imagini clare mentale cu privire la dorinta ta. Permite-ti sa iti imaginezi ca aceasta dorinta deja s-a manifestat si simte fizic si emotional dorinta implinita. Nu te gandi cum se va implini dorinta – creativitatea infinita a Creatorului o va aduce spre tine in moduri foarte destepte. Tu doar urmeaza ghidarea interioara si fa pasi ca sa co-creezi impreuna cu divinitatea dorinta ta, apoi permite-ti sa primesti binele ce vine spre tine.”



HOROSCOP Lucrul cu Arhanghelul Mihail : Aura lui Mihail este albastru regal amestecat cu nuante stralucitoare de mov regal. Cand Mihail este in preajma, ai putea vedea sclipiri luminoase albastru cobalt. Si cristalul numit sugalit este aliniat cu energia Arhanghelului Mihail. Daca porti un pandantiv de sugalit, ai putea vedea cum canalizezi mesaje profunde si iubitoare de la Mihail atunci cand tu vorbesti.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Mesajul pentru momentul PREZENT : COPII INDIGO SI DE CRISTAL



HOROSCOP Arhanghelul Metatron : “Tu ai o legatura speciala cu copiii. In particular, poti ajuta copii care sunt sensibili.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Metatron : “Misiunea vietii tale implica si sa ajuti si sa inveti copiii. Esti aici sa calauzesti copii sa isi retina si amplifice darurile spirituale. Educa adultii cu privire la moduri cat mai naturale si libere de chimicale de a hrani si creste acesti copii speciali de indigo si de cristal care au fost trimisi pe lume in ultimii ani. Copiii foarte mici de cristal si cei mai maturi indigo sunt foarte importanti pentru viitorul acestei planete. Ii poti ajuta sa aiba un viitor luminos iar eu te voi calauzi.”



HOROSCOP Lucrul cu Arhanghelul Metatron : Daca te simti inspirat sa ajuti copiii (pe al tau, ai tai sau copii la modul general) cere-i lui Metatron o misiune care sa reflecte interesele si talentele tale naturale pe aceasta directie. Metatron lucreaza indeaproape cu copiii sensibili si care au abilitati extrasenzoriale si energetice deosebite iar el iubeste sa ajute adultii care vor sa ajute acesti copii. Daca ai nevoie de mai mult timp, bani, idei, contacte sau alt suport pentru aceasta misiune, cheama-l pe Metatron. El te va ajuta si ca sa ai nevoile implinite pentru ca focusul tau sa fie cat mai mult spre acesti copii mult iubiti de cristal si indigo.



HOROSCOP Mesajul pentru VIITOR : TOTUL ESTE BINE



HOROSCOP Arhanghelul Jeremiel : “Totul se intampla exact asa cum trebuie sa se intample, cu binecuvantari ascunse pe care le vei intelege in curand.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Jeremiel : “Uneori, ceea ce pare a fi o problema este de fapt o rugaciune la care ti s-a raspuns deghizat. Atunci cand cerem ajutor, divinitatea poate da la o parte vechiul ca sa faca loc pentru nou. In timpul acestor vremuri de schimbare, practica metode de relaxare cum ar fi respiratia adanca, meditatia, miscarea fizica, yoga, tai chi. Cere-mi sa iti fac tranzitia usoara de la vechi la nou si armonioasa pentru toti cei implicati. Si sa stii ca aceasta schimbare este pentru binele tau.”



HOROSCOP Lucrul cu Arhanghelul Jeremiel : Fiecare arhanghel are o anumita culoare a aurei. Aura lui Jeremiel este un mov vinetiu. Atunci cand vezi sclipiri de lumina mov inchis, este unul din modurile de a sti ca Jeremiel este cu tine. Cristalul aliniat cu energia lui Jeremiel este ametistul. Atunci cand porti ametist, te simti si mai aproape de energia iubitoare si blanda a lui Jeremiel.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Mesajul pentru momentul PREZENT : PASIUNE



HOROSCOP Arhanghelul Haniel : “Ai incredere si urmeaza-ti pasiunea reinnoita in viata de iubire si in cariera.”



HOROSCOP Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Haniel : “Daca joci viata dupa reguli total sigure, duce la invechire si depresie. Ai cerut in ultima vreme mai multa fericire si o directie bine definita. Iti aprind flacara pasiunii in inima ta ca ea sa te conduca si calauzeasca. Este sigur pentru tine sa iti asumi riscuri si sa iti urmezi dorintele inimii. Cere-mi sa iti fiu partener pe calea pasiunilor tale, sa te ghidez si sa te hranesc. Atunci cand simti puternic ca stii ceva clar dar ai si o mare pasiune, fii atent pentru ca este o forma a mea de a-ti da informatii despre urmatorul tau pas de urmat.”

Lucrul cu Arhanghelul Haniel : Numele Haniel inseamna “Gloria lui Dumnezeu”. Haniel te poate ajuta sa glorifici pe Dumnezeu traindu-ti viata data de El la potentialul sau maxim. Haniel iti va inflori talentele ascunse si te va ajuta sa iti slefuiesti abilitatile. Apoi, cand aplici caile de maestru la pasiunile tale adevarate, are loc magia divina.



HOROSCOP Mesajul pentru VIITOR : CLAR-CUNOASTERE



HOROSCOP Arhanghelul Uriel : “Fii atent la gandurile inspirate si ideile bune care iti vin, ele sunt rugaciuni raspunse.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Uriel : “Ai rostit rugaciuni prin dorintele tale si ai cerut raspunsuri, iar acestea vin la tine sub forma de ganduri repetitive ce iti spun sa faci pasi concreti si schimbari sanatoase. Nu desconsidera gandurile si nu crede ca sunt doar imaginatie. Gandurile tale sunt acordate la frecventele inalte chiar acum si ele sunt inspiratii de incredere. Toate marile inventii, noile afaceri si intelepciunile predate mai departe au venit din aceeasi sursa universala de intelepciune. Esti conectat si tu chiar acum la aceasta intelepciune divina si este important sa iti observi si notezi gandurile. Apoi actioneaza conform acestor raspunsuri la rugaciunile tale.”



HOROSCOP Lucrul cu Arhanghelul Uriel : Numele Uriel inseamna “Lumina lui Dumnezeu”. Uriel este cunoscut pentru abilitatea sa de a ilumina mintile cu inspiratie divina. Ori de cate ori ai nevoie de raspunsuri sau de intelegeri profunde, cheama-l pe Uriel. El raspunde oricui il cheama. Vei sti ca Uriel ti-a raspuns atunci cand ai ganduri si idei repetitive pozitive, iubitoare, folositoare. Daca ai nevoie de informatie in graba, Uriel iti va livra ce ai nevoie. Dupa ce ceri ajutorul, raspunsul va tasni in mintea ta. Ai incredere in informatia pe care ti-o livreaza.



