HOROSCOP. Mesajele Arhanghelul Mihail pentru fiecare zodie, 15 ianuarie. Berbecii trebuie să ierte ca să se vindece, Taurii trebuie să creadă în ei

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 15 IANUARIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne, intuitii, senzatii e bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

HOROSCOP BERBEC

IERTAREA VINDECA SI TE VINDECA

HOROSCOP “Este timpul sa eliberezi orice furie reprimata pentru ca altfel iti blocheaza sanatatea si fericirea.”

Acesta este un mesaj foarte frumos de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai care te iubesc foarte mult si vor sa te ajute sa iti atingi urmatorul nivel pozitiv in sanatatea si fericirea ta. Ei vad ca te blochezi si te tii inapoi de o furie reprimata si de anumite resentimente. Cel mai probabil tu deja stii despre ce e vorba si ce trebuie sa eliberezi din tine, dar poate ca ai avut dificultate in a da drumul cu adevarat.

HOROSCOP Iertarea nu inseamna conditionare, nu inseamna sa accepti sau sa gasesti scuze pentru comportamentul altcuiva. Iertarea inseamna ca nu mai doresti sa iti faci tie rau de acum incolo. Chiar nu trebuie sa iti placa o persoana sau sa petreci timp cu ea. Trebuie doar sa fii de acord sa ii eliberezi energia din psihicul tau. Sa nu te mai gandesti la ce a facut sau nu, la ce a zis sau nu, sa nu mai simti nimic atunci cand te gandesti.

Acest mesaj se poate referi totodata si la a te ierta pe tine insuti pentru actiuni pe care le regreti. Autoinvinovatirea este la fel de toxica ca a da vina pe altii. Singurul lucru valoros in a reflecta asupra trecutului este sa invatam din el, nu sa ramanem agatati in el prin vina sau acuzatii.

Ingerii insista sa iti reaminteasca ca a mentine furia te raneste doar pe tine, nu si pe cealalta persoana. Resentimentele reprimate sunt toxice pentru sanatatea ta fizica, mentala si emotionala. Tot ce ai de facut este sa dai dovada de putina disponibilitate pentru a ierta, iar Dumnezeu, Iisus si ingerii vor face tot restul muncii pentru tine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa ma eliberez de toate trairile toxice ale neiertarii de care sunt sau nu constient. Iti multumesc pentru grija si protectia ta !

HOROSCOP TAUR

CREDE IN TINE PRIN INCREDEREA TA IN DUMNEZEU

HOROSCOP “Crede in tine crezand in Dumnezeu ca lucreaza prin tine.”

Te-ai indoit cumva de tine, suflet drag ? Acest mesaj este o reasigurare ca Dumnezeu este in tine si lucreaza prin tine. Ai incredere in abilitatea nelimitata a lui Dumnezeu sa rezolve si sa vindece orice si pe oricine (cat timp liberul arbitru al altora este aliniat cu vointa lui Dumnezeu). Roaga-te ca vointa ta sa fie aliniata cu a lui Dumnezeu si vei fi o forta divina de neoprit. Muta-te din modulul de ingrjorare despre tine – daca poti, daca stii, daca esti in stare – in cel in care ai incredere ca Dumnezeu care lucreaza prin tine poate face orice.

HOROSCOP Acest mesaj este un semn ca esti in siguranta si protejat pe masura ce urmezi ghidarea interioara si faci schimbari pozitive. Continua sa verifici cu Dumnezeu fiecare pas pe drum si vei experimenta o cale rapida spre implinirea deplina.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi reamintesti ca Dumnezeu lucreaza prin mine si pentru ca astfel imi cresc increderea in mine si in capacitatea mea de a fi aliniat cu divinul.

HOROSCOP GEMENI

INTERVENTIE DIVINA PENTRU TINE

HOROSCOP “Dumnezeu iti trimite miracole pentru a raspunde rugaciunilor tale sincere. Mentine-ti credinta !”

Te poti astepta la un mircacol drept ajutor pentru o situatie care te preocupa sau ingrijoreaza acum. Rugaciunile tale sincere precum si rugaciunile de la mai multi oameni au fost auzite si iti sunt raspunse. Acest mesaj indica nevoia de a auzi si a urma ghidarea divina. Multe rugaciuni sunt raspunse de Dumnezeu prin trimiterea spre tine a unui set clar de instructiuni pentru a urma anumite actiuni concrete care vor duce la rezultatul final binecuvantat. Deci mentine-ti mintea clara ca sa nu pierzi ocazia de a le auzi, simti, intui, vedea. Creaza spatiu tacut deasemenea, ca sa poti auzi vocea aceea interioara a ta care este vocea lui Dumnezeu din tine. Spiritul sfant ce este trimis de divinitate in tine, sa te insoteasca permanent in calatoria vietii, iti vorbeste mereu (prin ce simti, prin intuitii, prin acele senzatii in care stii, pur si simplu, ce sa faci, stii care este adevarul tau, indiferent cine ce zice sau in ce credeai inainte).

HOROSCOP Continua sa dai aceasta situatie stresanta lui Dumnezeu prin rugaciuni, inclusiv rugandu-te pentru ajutor in a putea preda ingrijorarile, in caz ca te zbati cu probleme de frica sau control. Aurul si auriul sunt asociate cu energia lui Iisus si iti este recomandat acum sa porti aur si sa te reconectezi cu Iisus.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru acest minunat mesaj si pentru ca esti alaturi de mine, impreuna cu toate calauzele mele divine, clipa de clipa. Te iubesc !

